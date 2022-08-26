https://ukraina.ru/20220826/1038158208.html

Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу

Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу - 26.08.2022 Украина.ру

Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу

У чеченских подразделений при Минобороны РФ, Национальной гвардии, МВД по Чеченской Республике появились возможности для похода в Европу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 26 августа в тг-канале

2022-08-26T16:01

2022-08-26T16:01

2022-08-26T16:01

новости

кадыров

владимир зеленский

европа

походы

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Механизм запустят, если поступит приказ, и его очень трудно будет остановить, добавил Кадыров. В ЛНР украинские военнослужащие бежали от российских войск, оставляя трупы погибших товарищей, сказал Кадыров. В Мариуполе, по его словам, командиры оставили подчиненных, и те "закрылись, как крысы в дырках". Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию. По его словам, если против России выступает 15% мирового сообщества, это не значит, что это - весь мир. И эти 15% Кадыров, заявил он в телеграмм, готов усмирить.

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2022

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новости, кадыров, владимир зеленский, европа, походы