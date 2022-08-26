Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу - 26.08.2022 Украина.ру
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Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу
Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу - 26.08.2022 Украина.ру
Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу
У чеченских подразделений при Минобороны РФ, Национальной гвардии, МВД по Чеченской Республике появились возможности для похода в Европу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 26 августа в тг-канале
2022-08-26T16:01
2022-08-26T16:01
новости
кадыров
владимир зеленский
европа
походы
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Механизм запустят, если поступит приказ, и его очень трудно будет остановить, добавил Кадыров. В ЛНР украинские военнослужащие бежали от российских войск, оставляя трупы погибших товарищей, сказал Кадыров. В Мариуполе, по его словам, командиры оставили подчиненных, и те "закрылись, как крысы в дырках". Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию. По его словам, если против России выступает 15% мирового сообщества, это не значит, что это - весь мир. И эти 15% Кадыров, заявил он в телеграмм, готов усмирить.
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новости, кадыров, владимир зеленский, европа, походы
Новости, Кадыров, Владимир Зеленский, Европа, походы

Кадыров назвал достаточными возможности чеченских подразделений для похода в Европу

16:01 26.08.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПразднование 10-летия полка специального назначения имени А.Кадырова в Грозном
Празднование 10-летия полка специального назначения имени А.Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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У чеченских подразделений при Минобороны РФ, Национальной гвардии, МВД по Чеченской Республике появились возможности для похода в Европу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 26 августа в тг-канале
"У нас очень много возможностей появилось. С такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить решения, которые преступны против своего народа", - сказал Кадыров.
Механизм запустят, если поступит приказ, и его очень трудно будет остановить, добавил Кадыров. В ЛНР украинские военнослужащие бежали от российских войск, оставляя трупы погибших товарищей, сказал Кадыров. В Мариуполе, по его словам, командиры оставили подчиненных, и те "закрылись, как крысы в дырках".
Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию. По его словам, если против России выступает 15% мирового сообщества, это не значит, что это - весь мир. И эти 15% Кадыров, заявил он в телеграмм, готов усмирить.
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
15:30
"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвалеГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине. Кадыров продолжит освобождать жителей, которых мучили местные власти. Голосовое сообщение Кадыров опубликовал в тг-канале
 
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