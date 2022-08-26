"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале
15:30 26.08.2022 (обновлено: 15:31 26.08.2022)
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине. Кадыров продолжит освобождать жителей, которых мучили местные власти. Голосовое сообщение Кадыров опубликовал в тг-канале
По словам Кадырова, президент России Владимир Путин не разрешает российским войскам взять Киев. Он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поблагодарить за это Путина.
"Если меня спросить, я бы давно забрал бы Киев. Зеленский и тому подобное были бы на подвале на допросах", - сказал Кадыров. - "Благодари Путина, что он нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кабанчик".
26 августа в СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров в ответ предложил украинским правоохранителям назначить место встречи, куда он с удовольствием бы приехал.
15:17"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУВ СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров ответил на обвинения в тг-канале