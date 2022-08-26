"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале - 26.08.2022 Украина.ру
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"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале
"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале - 26.08.2022 Украина.ру
"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине. Кадыров продолжит освобождать жителей, которых мучили местные власти. Голосовое сообщение Кадыров опубликовал в тг-канале
2022-08-26T15:30
2022-08-26T15:31
новости
кадыров
владимир зеленский
киев
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По словам Кадырова, президент России Владимир Путин не разрешает российским войскам взять Киев. Он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поблагодарить за это Путина."Если меня спросить, я бы давно забрал бы Киев. Зеленский и тому подобное были бы на подвале на допросах", - сказал Кадыров. - "Благодари Путина, что он нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кабанчик".26 августа в СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров в ответ предложил украинским правоохранителям назначить место встречи, куда он с удовольствием бы приехал.
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новости, кадыров, владимир зеленский, киев, сво
Новости, Кадыров, Владимир Зеленский, Киев, СВО

"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале

15:30 26.08.2022 (обновлено: 15:31 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине. Кадыров продолжит освобождать жителей, которых мучили местные власти. Голосовое сообщение Кадыров опубликовал в тг-канале
По словам Кадырова, президент России Владимир Путин не разрешает российским войскам взять Киев. Он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поблагодарить за это Путина.
"Если меня спросить, я бы давно забрал бы Киев. Зеленский и тому подобное были бы на подвале на допросах", - сказал Кадыров. - "Благодари Путина, что он нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кабанчик".
26 августа в СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров в ответ предложил украинским правоохранителям назначить место встречи, куда он с удовольствием бы приехал.
Сборы военных в Грозном
15:17
"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУВ СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров ответил на обвинения в тг-канале
 
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