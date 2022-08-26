https://ukraina.ru/20220826/1038156487.html

"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале

"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале - 26.08.2022 Украина.ру

"Благодари Путина, кабанчик". Кадыров объяснил Зеленскому, почему он еще не в подвале

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине. Кадыров продолжит освобождать жителей, которых мучили местные власти. Голосовое сообщение Кадыров опубликовал в тг-канале

2022-08-26T15:30

2022-08-26T15:30

2022-08-26T15:31

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По словам Кадырова, президент России Владимир Путин не разрешает российским войскам взять Киев. Он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поблагодарить за это Путина."Если меня спросить, я бы давно забрал бы Киев. Зеленский и тому подобное были бы на подвале на допросах", - сказал Кадыров. - "Благодари Путина, что он нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кабанчик".26 августа в СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров в ответ предложил украинским правоохранителям назначить место встречи, куда он с удовольствием бы приехал.

https://ukraina.ru/20220826/1038156033.html

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новости, кадыров, владимир зеленский, киев, сво