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"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУ

"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУ - 26.08.2022 Украина.ру

"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУ

В СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров ответил на обвинения в тг-канале

2022-08-26T15:17

2022-08-26T15:17

2022-08-26T15:17

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У сотрудников СБУ нет ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине, заявил Кадыров. Он назвал украинских правоохранителей "пешками милитаристских организаций", и подтвердил свое дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине.Кадыров добавил, что давно бы забрал Киев, а президента Украины Владимира Зеленского посадил в подвал на допрос.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кадыров, украина, сбу, обвинения