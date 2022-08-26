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"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУ
"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУ - 26.08.2022 Украина.ру
"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУ
В СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров ответил на обвинения в тг-канале
2022-08-26T15:17
2022-08-26T15:17
2022-08-26T15:17
новости
кадыров
украина
сбу
обвинения
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У сотрудников СБУ нет ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине, заявил Кадыров. Он назвал украинских правоохранителей "пешками милитаристских организаций", и подтвердил свое дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине.Кадыров добавил, что давно бы забрал Киев, а президента Украины Владимира Зеленского посадил в подвал на допрос.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кадыров, украина, сбу, обвинения
"Определите место, куда явиться, мы приедем". Кадыров отреагировал на обвинения СБУ
В СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России. Кадыров ответил на обвинения в тг-канале
"Господа сбушники! Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием приедем и разберемся: кто преступник, кто убийца, кто террорист", - сказал Кадыров.
У сотрудников СБУ нет ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине, заявил Кадыров. Он назвал украинских правоохранителей "пешками милитаристских организаций", и подтвердил свое дальнейшее участие в специальной военной операции на Украине.
Кадыров добавил, что давно бы забрал Киев, а президента Украины Владимира Зеленского посадил в подвал на допрос.