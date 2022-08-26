https://ukraina.ru/20220826/1038155618.html

Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео

Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео - 26.08.2022 Украина.ру

Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новом этапе СВО, о двойной игре Турции по вопросу принадлежности... Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T15:09

2022-08-26T15:09

2022-08-26T15:09

видео

ростислав ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новом этапе СВО, о двойной игре Турции по вопросу принадлежности Крыма, а также об итогах 6 месяцев спецоперации России на Украине:01:00 – Полгода СВО: выводы;10:27 – "Крымская платформа": почему этот саммит не имеет смысла;17:15 – Ультиматум Анкары по Крыму и попытки Эрдогана выступить посредником;27:45 – Украинский террор: как Россия в ответ на это будет штурмовать Киев;36:28 - Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что готова нажать "ядерную кнопку": стоит ли воспринимать подобные заявления всерьез? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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