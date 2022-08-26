Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео - 26.08.2022 Украина.ру
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Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео
Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео - 26.08.2022 Украина.ру
Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новом этапе СВО, о двойной игре Турции по вопросу принадлежности... Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T15:09
2022-08-26T15:09
видео
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новом этапе СВО, о двойной игре Турции по вопросу принадлежности Крыма, а также об итогах 6 месяцев спецоперации России на Украине:01:00 – Полгода СВО: выводы;10:27 – "Крымская платформа": почему этот саммит не имеет смысла;17:15 – Ультиматум Анкары по Крыму и попытки Эрдогана выступить посредником;27:45 – Украинский террор: как Россия в ответ на это будет штурмовать Киев;36:28 - Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что готова нажать "ядерную кнопку": стоит ли воспринимать подобные заявления всерьез? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, ростислав ищенко, видео
Видео, Ростислав Ищенко

Каким будет следующий этап СВО и когда Британия нажмёт на "ядерную кнопку" - Ищенко. Видео

15:09 26.08.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новом этапе СВО, о двойной игре Турции по вопросу принадлежности Крыма, а также об итогах 6 месяцев спецоперации России на Украине:
01:00 – Полгода СВО: выводы;
10:27 – "Крымская платформа": почему этот саммит не имеет смысла;
17:15 – Ультиматум Анкары по Крыму и попытки Эрдогана выступить посредником;
27:45 – Украинский террор: как Россия в ответ на это будет штурмовать Киев;
36:28 - Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что готова нажать "ядерную кнопку": стоит ли воспринимать подобные заявления всерьез?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоРостислав Ищенко
 
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