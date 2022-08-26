В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе - 26.08.2022 Украина.ру
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В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе
В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе - 26.08.2022 Украина.ру
В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе
Британские правозащитники из Amnesty International назвали незаконным и оскорбительным трибунал над членами "Азова"* в Мариуполе. Заявление опубликовано 26 августа на сайте AI
2022-08-26T14:42
2022-08-26T14:42
новости
"азов"
трибунал
днр
мариуполь
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В Мариуполе готовится военный трибунал над азовцами, в местной филармонии установили металлические клетки. В Amnesty International назвали суд незаконным и неприемлемым, так как он "представляет собой очередной акт жестокости в отношении города, который уже сильно пострадал".В AI попросили предоставить независимым наблюдателям доступ к украинским военнопленным и выразили озабоченность тем, что в Донбассе и России азовцев считают военными преступниками.В посольстве России в США назвали подобные обвинения безосновательными. Предстоящий суд призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*, заявили дипломаты. В Вашингтоне, считают в посольстве, опасаются придания фактов огласке, потому что граждане США могут узнать, что их власти поддерживают тех, кто убивает мирных и издевается над русскими в Донбассе и на Украине. В посольстве предложили американским дипломатам обратиться за разъяснениями в независимую Донецкую Народную Республику.4 августа Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях Вооруженными силами Украины правил ведения войны. Украинские военные размещали тяжелую технику в жилых районах, школах и больницах, чем ставили под угрозу жизни мирных жителей.Украинские власти раскритиковали отчет Amnesty, обвинили организацию в работе на Россию. 14 августа правозащитники заявили, что отчет передадут на оценку независимым экспертам. "Потому что результат должен быть иным", прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на Западе ожидали от правозащитников отчет, который бы устроил европейский мейнстрим.* запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20220609/1034130966.html
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новости, "азов", трибунал, днр, мариуполь
Новости, "Азов", трибунал, ДНР, Мариуполь

В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе

14:42 26.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПродолжается выход пленных украинских боевиков с "Азовстали"
Продолжается выход пленных украинских боевиков с Азовстали
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Британские правозащитники из Amnesty International назвали незаконным и оскорбительным трибунал над членами "Азова"* в Мариуполе. Заявление опубликовано 26 августа на сайте AI
В Мариуполе готовится военный трибунал над азовцами, в местной филармонии установили металлические клетки. В Amnesty International назвали суд незаконным и неприемлемым, так как он "представляет собой очередной акт жестокости в отношении города, который уже сильно пострадал".
Международное гуманитарное право запрещает создание судов исключительно для рассмотрения дел военнопленных. Умышленное лишение военнопленных права на справедливое судебное разбирательство, что и будет сделано Россией, равносильно военному преступлению. В Женевских конвенциях также четко указано, что военнопленные защищены от судебного преследования за участие в боевых действиях
Мари Стразерс
директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии
В AI попросили предоставить независимым наблюдателям доступ к украинским военнопленным и выразили озабоченность тем, что в Донбассе и России азовцев считают военными преступниками.
В посольстве России в США назвали подобные обвинения безосновательными. Предстоящий суд призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*, заявили дипломаты. В Вашингтоне, считают в посольстве, опасаются придания фактов огласке, потому что граждане США могут узнать, что их власти поддерживают тех, кто убивает мирных и издевается над русскими в Донбассе и на Украине. В посольстве предложили американским дипломатам обратиться за разъяснениями в независимую Донецкую Народную Республику.
4 августа Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях Вооруженными силами Украины правил ведения войны. Украинские военные размещали тяжелую технику в жилых районах, школах и больницах, чем ставили под угрозу жизни мирных жителей.
Украинские власти раскритиковали отчет Amnesty, обвинили организацию в работе на Россию. 14 августа правозащитники заявили, что отчет передадут на оценку независимым экспертам. "Потому что результат должен быть иным", прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на Западе ожидали от правозащитников отчет, который бы устроил европейский мейнстрим.
* запрещенная в России террористическая организация
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:36
Пушилин назвал срок проведения трибунала над боевиками «Азова»Трибунал над нацбатальоном «Азов» проведут до конца лета, затягивать с этой ситуацией нельзя, сказал глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала
 
Новости"Азов"трибуналДНРМариуполь
 
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14:42В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе
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