https://ukraina.ru/20220826/1038152485.html

Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы

Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы - 26.08.2022 Украина.ру

Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы

Министерство иностранных дел (МИД) ЮАР позволит послу Украины Любови Абравитовой продолжать работу в стране, несмотря на ее публичную критику в адрес южноафриканских властей за позицию в украинском конфликте. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, передает 26 августа местный новостной портал "Ньюс-24"

2022-08-26T14:55

2022-08-26T14:55

2022-08-26T15:15

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"Комментарии, сделанные послом [Украины], очень неудачны, и они, безусловно, не способствовали отношениям между ее миссией и нами, но мы продолжаем предоставлять ей возможность работать в нашей стране, - заявила Пандор.Она сказала, что ЮАР требует от собственных представителей по всему миру "иного поведения".Посол Украины в ЮАР стала известна в африканской стране своими многочисленными призывами к высшему руководству республики поддержать Киев в его конфликте с Москвой. Еще в апреле официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела заметил, что поведение Абравитовой является "неправильным и недипломатичным".

https://ukraina.ru/20220528/1034050289.html

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юар, россия, украина, посол, новости