Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы
14:55 26.08.2022 (обновлено: 15:15 26.08.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Liubov AbravitovaЛюбовь Абравитова
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Liubov Abravitova
Министерство иностранных дел (МИД) ЮАР позволит послу Украины Любови Абравитовой продолжать работу в стране, несмотря на ее публичную критику в адрес южноафриканских властей за позицию в украинском конфликте. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, передает 26 августа местный новостной портал "Ньюс-24"
"Комментарии, сделанные послом [Украины], очень неудачны, и они, безусловно, не способствовали отношениям между ее миссией и нами, но мы продолжаем предоставлять ей возможность работать в нашей стране, - заявила Пандор.
Она сказала, что ЮАР требует от собственных представителей по всему миру "иного поведения".
"Войны заканчиваются, когда начинается диалог. И чем быстрее это происходит, тем лучше", - отметила министр.
Посол Украины в ЮАР стала известна в африканской стране своими многочисленными призывами к высшему руководству республики поддержать Киев в его конфликте с Москвой.
Еще в апреле официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела заметил, что поведение Абравитовой является "неправильным и недипломатичным".
28 мая, 14:27Аль-Джазира: в конфликте на Украине ЮАР приняла сторону РоссииПозицию правительства Южно-Африканской республики по отношению к конфликту на Украине трудно назвать нейтральной. К такому выводу приходит южноафриканский обозреватель Тафи Мхака в статье, опубликованной 28 мая на англоязычной версии сайта катарского канала «Аль-Джазира»