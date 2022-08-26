Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы - 26.08.2022 Украина.ру
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Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы
Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы - 26.08.2022 Украина.ру
Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы
Министерство иностранных дел (МИД) ЮАР позволит послу Украины Любови Абравитовой продолжать работу в стране, несмотря на ее публичную критику в адрес южноафриканских властей за позицию в украинском конфликте. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, передает 26 августа местный новостной портал "Ньюс-24"
2022-08-26T14:55
2022-08-26T15:15
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"Комментарии, сделанные послом [Украины], очень неудачны, и они, безусловно, не способствовали отношениям между ее миссией и нами, но мы продолжаем предоставлять ей возможность работать в нашей стране, - заявила Пандор.Она сказала, что ЮАР требует от собственных представителей по всему миру "иного поведения".Посол Украины в ЮАР стала известна в африканской стране своими многочисленными призывами к высшему руководству республики поддержать Киев в его конфликте с Москвой. Еще в апреле официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела заметил, что поведение Абравитовой является "неправильным и недипломатичным".
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ЮАР, Россия, Украина, посол, Новости

Послу Украины позволят работать в ЮАР, несмотря на "недипломатичные" призывы

14:55 26.08.2022 (обновлено: 15:15 26.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Liubov AbravitovaЛюбовь Абравитова
Любовь Абравитова - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Liubov Abravitova
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Министерство иностранных дел (МИД) ЮАР позволит послу Украины Любови Абравитовой продолжать работу в стране, несмотря на ее публичную критику в адрес южноафриканских властей за позицию в украинском конфликте. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, передает 26 августа местный новостной портал "Ньюс-24"
"Комментарии, сделанные послом [Украины], очень неудачны, и они, безусловно, не способствовали отношениям между ее миссией и нами, но мы продолжаем предоставлять ей возможность работать в нашей стране, - заявила Пандор.
Она сказала, что ЮАР требует от собственных представителей по всему миру "иного поведения".

"Войны заканчиваются, когда начинается диалог. И чем быстрее это происходит, тем лучше", - отметила министр.

Посол Украины в ЮАР стала известна в африканской стране своими многочисленными призывами к высшему руководству республики поддержать Киев в его конфликте с Москвой.
Еще в апреле официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела заметил, что поведение Абравитовой является "неправильным и недипломатичным".
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:27
Аль-Джазира: в конфликте на Украине ЮАР приняла сторону РоссииПозицию правительства Южно-Африканской республики по отношению к конфликту на Украине трудно назвать нейтральной. К такому выводу приходит южноафриканский обозреватель Тафи Мхака в статье, опубликованной 28 мая на англоязычной версии сайта катарского канала «Аль-Джазира»
 
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