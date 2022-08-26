Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа - 26.08.2022 Украина.ру
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Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа
Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа - 26.08.2022 Украина.ру
Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и совершать диверсии в Северной Таврии. Глава администрации Энергодара Александр Волга опроверг заявления украинских властей о состоянии дел на Запорожской АЭС. Представители левого крыла СДПГ обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом перестать поставлять оружие Украине
2022-08-26T12:24
2022-08-26T12:39
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 43 раза обстреляли территорию республики.«На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёт 120 мм, выпустив 333 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населенных пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Калининский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский район).«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и освобожденном ранее Новолуганском», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 34 домостроения в Кировском, Пролетарском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 38 обстрелов.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли Лисичанск с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив две ракеты. В результате обстрела повреждено 5 гаражей и 2 хозяйственные постройки."С начала текущих суток украинские боевики подвергли обстрелу населённый пункт Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив десять ракет", - рассказал Филипоненко.Он также отметил, что инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории. Так, в течение 25 августа ими было очищено более 6 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Боровеньки и Кудряшовка.Также Украина продолжает диверсионную деятельность в Северной Таврии."В Кирилловке Запорожской области горят поля. По поручению бывшего беглого мэра был осуществлён поджог его пособниками. Все помнят, как в своё время, Иван Малеев брал взятки и продавал земли, за что, собственно, и был снят с должности. Но вредить жителям Кирилловки он продолжает и по сей день", - сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утром 26 августа.Кроме того, украинских диверсантов и шпионов задерживают в приграничных регионах России. Так, ФСБ сообщила, что в Курске задержали агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами."Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации", — говорились в пресс-релизе ведомства.Мужчина на видео признался, что собирал данные об офицерах вооружённых сил и их семьях, пытался вербовать военных и "более мелких" служащих, закладывал тайники на территории региона.У подозреваемого изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям. Возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).Обстановка на ЗАЭСЗапорожская АЭС работает в штатном режиме, никаких сбоев нет, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Атомная электростанция на данный момент работает в штатном режиме, никаких сбоев нет", - сказал Волга в эфире "Первого канала".Он отметил, что в сторону Украины электроэнергия подаётся в штатном режиме."В сторону Украины электрическая энергия подаётся также в штатном режиме, как это всегда было. В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской атомной станции не было. Была аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории атомной электростанции", - добавил Волга.Днём в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в городе Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС и два энергоблока были отключены от сети. Было произведено переподключение потребителей, электроснабжение Запорожской и Херсонской областей было восстановлено спустя несколько часов."Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач", - сообщил в ночь на 26 августа член главного совета ВГА Запорожской области Рогов.На Украине в свою очередь заявили о полном отключении ЗАЭС.Левое крыло противПредставители левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидером которой является нынешний канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжёлого вооружения и выступили за мирные переговоры с Россией.Об этом сообщило издание Der Spiegel, в распоряжении которого оказалось письмо социал-демократов.Его подписантами являются несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль."Продолжение войны лишь приведет к большему количеству жертв и разрушений. Нам как можно скорее прекращение огня как точка отсчета для комплексных мирных переговоров", – указывалось в письме.Социал-демократы заявили, что "нужно найти modus vivendi ("образ жизни") с российским правительством, признающим реальность, которая может не нравиться, что исключает дальнейшую эскалации войны".Подписанты письма призвали ЕС и государства-члены усилить дипломатические усилия с некоторыми странами, "чтобы склонить их к посреднической роли между воюющими сторонами". Среди таких стран упоминается, в частности, Китай.Левые также выступили против поставок Украине тяжёлого оружия и указывают на опасность ядерной войны: "С каждой поставкой оружия важно тщательно взвешивать, где проходит "красная линия", которая может быть воспринята как вступление в войну и вызвать ответную реакцию".Ранее официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера.
https://ukraina.ru/20220826/1038139147.html
https://ukraina.ru/20220825/1038128810.html
https://ukraina.ru/20220825/1038117548.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа

12:24 26.08.2022 (обновлено: 12:39 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и совершать диверсии в Северной Таврии. Глава администрации Энергодара Александр Волга опроверг заявления украинских властей о состоянии дел на Запорожской АЭС. Представители левого крыла СДПГ обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом перестать поставлять оружие Украине
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 43 раза обстреляли территорию республики.
«На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёт 120 мм, выпустив 333 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населенных пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Калининский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский район).
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и освобожденном ранее Новолуганском», — сообщило представительство.
деньги обыск - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
10:14
Миссия США, жалобы наёмников, дилер "слуг". Главное на Украине на утро 26 августаСША в скором времени объявят долгосрочную миссию по поддержке Украины, сообщили американские СМИ. Иностранные наёмники пожаловались на мародёрство командования. На Украине задержали наркодилера, близкого к власти
Огнём украинской артиллерии было повреждено 34 домостроения в Кировском, Пролетарском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.
В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 38 обстрелов.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли Лисичанск с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив две ракеты. В результате обстрела повреждено 5 гаражей и 2 хозяйственные постройки.
"С начала текущих суток украинские боевики подвергли обстрелу населённый пункт Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив десять ракет", - рассказал Филипоненко.
Он также отметил, что инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории. Так, в течение 25 августа ими было очищено более 6 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Боровеньки и Кудряшовка.
Также Украина продолжает диверсионную деятельность в Северной Таврии.
"В Кирилловке Запорожской области горят поля. По поручению бывшего беглого мэра был осуществлён поджог его пособниками. Все помнят, как в своё время, Иван Малеев брал взятки и продавал земли, за что, собственно, и был снят с должности. Но вредить жителям Кирилловки он продолжает и по сей день", - сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утром 26 августа.
Кроме того, украинских диверсантов и шпионов задерживают в приграничных регионах России. Так, ФСБ сообщила, что в Курске задержали агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 19:00
Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на УкраинеНа Запорожской АЭС два энергоблока отключились от сети из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. На Западе обеспокоились по поводу будущего суда над боевиками "Азова"*
"Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации", — говорились в пресс-релизе ведомства.
Мужчина на видео признался, что собирал данные об офицерах вооружённых сил и их семьях, пытался вербовать военных и "более мелких" служащих, закладывал тайники на территории региона.
У подозреваемого изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям. Возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).
Обстановка на ЗАЭС
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, никаких сбоев нет, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Атомная электростанция на данный момент работает в штатном режиме, никаких сбоев нет", - сказал Волга в эфире "Первого канала".
Он отметил, что в сторону Украины электроэнергия подаётся в штатном режиме.
"В сторону Украины электрическая энергия подаётся также в штатном режиме, как это всегда было. В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской атомной станции не было. Была аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории атомной электростанции", - добавил Волга.
Днём в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в городе Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС и два энергоблока были отключены от сети. Было произведено переподключение потребителей, электроснабжение Запорожской и Херсонской областей было восстановлено спустя несколько часов.
"Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач", - сообщил в ночь на 26 августа член главного совета ВГА Запорожской области Рогов.
На Украине в свою очередь заявили о полном отключении ЗАЭС.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 16:15
Потери ВСУ, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности военного переворота на Украине. В Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электричества
Левое крыло против
Представители левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидером которой является нынешний канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжёлого вооружения и выступили за мирные переговоры с Россией.
Об этом сообщило издание Der Spiegel, в распоряжении которого оказалось письмо социал-демократов.
Его подписантами являются несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.
"Продолжение войны лишь приведет к большему количеству жертв и разрушений. Нам как можно скорее прекращение огня как точка отсчета для комплексных мирных переговоров", – указывалось в письме.
Социал-демократы заявили, что "нужно найти modus vivendi ("образ жизни") с российским правительством, признающим реальность, которая может не нравиться, что исключает дальнейшую эскалации войны".
Подписанты письма призвали ЕС и государства-члены усилить дипломатические усилия с некоторыми странами, "чтобы склонить их к посреднической роли между воюющими сторонами". Среди таких стран упоминается, в частности, Китай.
Левые также выступили против поставок Украине тяжёлого оружия и указывают на опасность ядерной войны: "С каждой поставкой оружия важно тщательно взвешивать, где проходит "красная линия", которая может быть воспринята как вступление в войну и вызвать ответную реакцию".
Ранее официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера.
 
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