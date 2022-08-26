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Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел ЗАЭС, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
2022-08-26T11:44
2022-08-26T11:44
2022-08-26T11:44
новости
запорожская аэс
владимир джабаров
катастрофа
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Он отметил, что Европейские страны, особенно страны восточной части континента, такие как Румыния, Словакия, Чехия, Молдавия, прекрасно знают о том, какая катастрофа может последовать за попаданием в энергоблок, но не предпринимают никаких попыток предотвратить это.По мнению Джабарова, причина в том, что основные поставщики вооружений Киеву – страны западной Европы – Франция, Германия, Великобритания, которые считают, что их катастрофа не коснется.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, владимир джабаров, катастрофа
Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел ЗАЭС, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС.
Он отметил, что Европейские страны, особенно страны восточной части континента, такие как Румыния, Словакия, Чехия, Молдавия, прекрасно знают о том, какая катастрофа может последовать за попаданием в энергоблок, но не предпринимают никаких попыток предотвратить это.
По мнению Джабарова, причина в том, что основные поставщики вооружений Киеву – страны западной Европы – Франция, Германия, Великобритания, которые считают, что их катастрофа не коснется.