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Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС

Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС - 26.08.2022 Украина.ру

Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС

В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел ЗАЭС, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров

2022-08-26T11:44

2022-08-26T11:44

2022-08-26T11:44

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запорожская аэс

владимир джабаров

катастрофа

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Он отметил, что Европейские страны, особенно страны восточной части континента, такие как Румыния, Словакия, Чехия, Молдавия, прекрасно знают о том, какая катастрофа может последовать за попаданием в энергоблок, но не предпринимают никаких попыток предотвратить это.По мнению Джабарова, причина в том, что основные поставщики вооружений Киеву – страны западной Европы – Франция, Германия, Великобритания, которые считают, что их катастрофа не коснется.

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новости, запорожская аэс, владимир джабаров, катастрофа