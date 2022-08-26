Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220826/1038143859.html
Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел ЗАЭС, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
2022-08-26T11:44
2022-08-26T11:44
новости
запорожская аэс
владимир джабаров
катастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101608/39/1016083966_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_4db940d5560db63f2dcecd850d818460.jpg.webp
Он отметил, что Европейские страны, особенно страны восточной части континента, такие как Румыния, Словакия, Чехия, Молдавия, прекрасно знают о том, какая катастрофа может последовать за попаданием в энергоблок, но не предпринимают никаких попыток предотвратить это.По мнению Джабарова, причина в том, что основные поставщики вооружений Киеву – страны западной Европы – Франция, Германия, Великобритания, которые считают, что их катастрофа не коснется.
https://ukraina.ru/20220826/1038128614.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101608/39/1016083966_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_a89ea334eb2c80e6f1a332b1d0bd1a47.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, владимир джабаров, катастрофа
Новости, Запорожская АЭС, Владимир Джабаров, катастрофа

Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС

11:44 26.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел ЗАЭС, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС.
Он отметил, что Европейские страны, особенно страны восточной части континента, такие как Румыния, Словакия, Чехия, Молдавия, прекрасно знают о том, какая катастрофа может последовать за попаданием в энергоблок, но не предпринимают никаких попыток предотвратить это.
По мнению Джабарова, причина в том, что основные поставщики вооружений Киеву – страны западной Европы – Франция, Германия, Великобритания, которые считают, что их катастрофа не коснется.
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
08:31
Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла
 
НовостиЗапорожская АЭСВладимир Джабаровкатастрофа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт
12:39Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных!
12:24Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа
12:12Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео
12:09Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев
11:44В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем
11:44Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
11:34Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны
11:29Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих
11:28Противостояние России и Запада: Ремизов рассказал, каким будет мир после спецоперации
11:17В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев
11:04Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" Германии
11:01Василий Прозоров: Во главе спецслужб Украины стоят диверсанты, а не разведчики
10:56Иностранные наемники пожаловались на командиров ВСУ - Spiegel
10:42Памятник Ольге Качуре "Корсе" появится в Новокузнецке
10:31Краматорск в период СВО
10:17Туристы остаются в Крыму. Хотя их стало меньше
10:17"Никогда не курил": канцлер Германии рассказал о "непростом решении" по марихуане
10:14"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
10:14Миссия США, жалобы наёмников, дилер "слуг". Главное на Украине на утро 26 августа
Лента новостейМолния