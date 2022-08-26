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Памятник Ольге Качуре "Корсе" появится в Новокузнецке
Памятник Ольге Качуре "Корсе" появится в Новокузнецке - 26.08.2022 Украина.ру
Памятник Ольге Качуре "Корсе" появится в Новокузнецке
На Площади защитников Донбасса, которая находится в начале постройки, в Новокузнецке будет установлен памятник погибшей полковнику Народной Милиции ДНР Ольге Качуре, сообщает 26 августа Telegram-канал Kostnews
2022-08-26T10:42
2022-08-26T10:42
2022-08-26T10:42
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горловка
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Сообщается, что идею о возведении памятника высказал губернатор Кемеровской области Сергей Цвилев, а 25 августа был заложен первый памятный камень на месте строительства памятника.В церемонии приняли участие мэр Горловки Иван Приходько и дочь Качуры Елена Карабет.Ранее 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Героя России погибшей накануне полковника Народной милиции ДНР Ольге Качуре.Ранее о гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она погибла 3 августа во время обстрела ВСУ.Известно, что Ольга была единственной в Донецкой Народной республике женщина-командир артиллерийского реактивного дивизиона и состояла в ополчении с 2014 года.
https://ukraina.ru/20220804/1037271988.html
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новости, днр, новокузнецк, горловка, памятник
Новости, ДНР, Новокузнецк, Горловка, памятник
Памятник Ольге Качуре "Корсе" появится в Новокузнецке
На Площади защитников Донбасса, которая находится в начале постройки, в Новокузнецке будет установлен памятник погибшей полковнику Народной Милиции ДНР Ольге Качуре, сообщает 26 августа Telegram-канал Kostnews
Сообщается, что идею о возведении памятника высказал губернатор Кемеровской области Сергей Цвилев, а 25 августа был заложен первый памятный камень на месте строительства памятника.
Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки - именно там 3 августа погибла Ольга Качура.
Сергей Цвилев
Губернатор Кемеровской области
В церемонии приняли участие мэр Горловки Иван Приходько и дочь Качуры Елена Карабет.
Ранее 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Героя России погибшей накануне полковника Народной милиции ДНР Ольге Качуре.
Ранее о гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она погибла 3 августа во время обстрела ВСУ.
Известно, что Ольга была единственной в Донецкой Народной республике женщина-командир артиллерийского реактивного дивизиона и состояла в ополчении с 2014 года.