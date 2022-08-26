https://ukraina.ru/20220826/1038139147.html

Миссия США, жалобы наёмников, дилер "слуг". Главное на Украине на утро 26 августа

Миссия США, жалобы наёмников, дилер "слуг". Главное на Украине на утро 26 августа - 26.08.2022 Украина.ру

Миссия США, жалобы наёмников, дилер "слуг". Главное на Украине на утро 26 августа

США в скором времени объявят долгосрочную миссию по поддержке Украины, сообщили американские СМИ. Иностранные наёмники пожаловались на мародёрство командования. На Украине задержали наркодилера, близкого к власти

2022-08-26T10:14

2022-08-26T10:14

2022-08-26T10:40

хроники

эксклюзив

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Администрация президента США Джо Байдена планирует в предстоящие недели объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, отвечающего за поставку помощи и подготовку украинских военных, сообщило американское издание The Wall Street Journal.Объявление военной операции означает ее официальное признание, а также указывает на то, что США планируют долгосрочное финансирование поддержки Украины и участие в этом процессе американских военных. Последние могут получать награды за участие в миссии.«Назначение генерала, который, как ожидается, будет иметь две или три звезды, означает создание командного центра, ответственного за координацию усилий. Это отличается от преимущественно временных мер, в рамках которых в последние годы оказывалась военная подготовка и помощь украинцам», — сообщило издание.Как отмечает ряд изданий, это может свидетельствовать об изменении поддержки США Украины. Одним из признаков этого СМИ называют и дополнительный пакет военной помощи в размере $ 2,98 млрд для Вооружённых сил Украины, о котором США объявили 24 августа в День независимости Украины.В новый пакет помощи Украине вошли в том числе шесть дополнительных зенитно-ракетных систем NASAMS с дополнительными боеприпасами, до 245 тысяч снарядов 155-мм калибра и до 65 тысяч снарядов до 120 мм миномётов.Всего с января 2021 США выделили более $ 13,5 млрд на военные нужды Украине. В общей сложности США выделили более $ 15,5 млрд на вооружение Украины с 2014 года.Ранее стало известно и о создании европейской тренировочной миссии для Украины. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза.Создание этой миссии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — заявила Захарова.Тем временем продолжается подготовка украинских военных в Великобритании.Жалобы наёмниковРяд зарубежных и украинских изданий сообщил о жалобах иностранных наёмников на происходящее в Интернациональном легионе ВСУ.Как сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на информацию от украинских коллег из Kyiv Independent, наёмники жалуются на мародёрство командования.«Они сообщают о краже украинских товаров, сексуальных домогательствах и отправке в бой против российских войск без поддержки», — писало немецкое издание.По словам одного из наёмников из Бразилии, некоторые члены его подразделения по этим причинам ушли из легиона.В свою очередь американский наёмник рассказал, что под Николаевом его подразделение оставили удерживать линию фронта в одиночку и без подкреплений, когда остальные отступили.Канадский наёмник сообщил о том, как его подразделению дали команду «ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности».«Мне было стыдно выполнять приказ и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах местных жителей, пострадавших от войны», — рассказал наёмник из Франции.Иностранцы жаловались командованию, но их проигнорировали.Как сообщило украинское издание Kyiv Independent, большинство обвинений наёмников касаются «полковника Кучинского». Именно он не только отправлял бойцов на смерть, но и заставлял их помогать ему грабить магазины. Наёмники рассказали, что Кучинский сильно пьёт и оскорбляет подчиненных.Кроме того, наёмники-евреи столкнулись с антисемитизмом со стороны Кучинского.Также Кучинский требовал долю от снаряжения, которое закупали солдаты. Когда один из них отказался делиться, Кучинский направил на него пистолет.Как отметил один из американских наёмников, Кучинский приставал к женщинам-медикам. Они жаловались, но никто ничего не предпринимал. Одна из врачей, которую преследовал Кучинский, покинула Украину.Несмотря на все жалобы, Кучинский продолжает командовать подразделением. При этом, по данным украинского издания, Саша Кучинский — не настоящее имя командира. По информации Kyiv Independent, на самом деле под этим именем скрывается Пётр Капущинский — бывший польский мафиози, который сбежал на Украину из-за проблем с законом.В Польше Капущинского разыскивают за мошенничество, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Как сообщает Gazeta Wyborcza, ранее он уже отбывал срок.Из Польши Капущинский сбежал в 2014 году и через два года появился на Украине, где оказался под следствием по делу о грабеже с отягчающими обстоятельствами и о сексуальном насилии. Однако объявление Капущинскому предъявили только в грабеже. В ноябре 2016 года он был задержан и больше года провёл под арестом.При этом Украина отклонила просьбу Польши об экстрадиции Капущинского.В мае 2021 года у него нашли оружие и взрывчатку. Ему грозило до семи лет тюрьмы, но почти сразу вышел под залог в $ 2500.После того, как началась спецоперация, Капущинский пошел в армию, суды приостановили его дело и вернули залог.Дилер «слуг народа»Вечером 25 августа городская прокуратура Киева сообщила о задержании 48-летнего украинца, систематически сбывавшего кокаин на территории Киева.Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого.Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 4 млн грн (около 6,5 млн руб. — Ред.).Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Как сообщило украинское издание «Страна», задержанный — Юрий Чернецкий. По данным издания Чернецкий — поставщик кокаина для народных депутатов из «Слуги народа».Его задержание некоторые расценили как свидетельство борьбы различных группировок, контролирующих Украину.«В Киеве сегодня взяли известного наркодилера Юрия Чернецкого. Это такой колоритный тип, весь в наколках, подкачанный. Миллионер и тусовщик. Предположительно, поставлял "белый" украинской политической элите. Подозреваю, его задержание это часть внутриукраинского конфликта между британской и американской партиями. Американцы перехватывают контроль над Украиной, а для верности Чернецкий даст показания, кому он что продавал. Они, видимо, разуверились в возможности решить проблему мирными переговорами и взялись за дело серьезно: утвердили поставку большой партии оружия и назначат в ближайшее время командующего военной операцией на Украине», — отметил историк, ориенталист и бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.Пока неизвестно, давал ли Чернецкий показания на своих клиентов.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив