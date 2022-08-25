https://ukraina.ru/20220825/1038089081.html

Обстрелы, победы Резникова, самолёты из США. Главное на Украине на 12:00 25 августа

Обстрелы, победы Резникова, самолёты из США. Главное на Украине на 12:00 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру

Обстрелы, победы Резникова, самолёты из США. Главное на Украине на 12:00 25 августа

Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о победах и рассказал о надеждах. В США отмечают, что передача Украине самолётов займёт несколько лет

2022-08-25T12:14

2022-08-25T12:14

2022-08-25T12:14

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 38 раз обстреливали Донбасс."На донецком направлении противник применял – РСЗО "HIMARS", РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёт 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёт 120 мм, НАР 80 мм (без применения авиации), выпустив 243 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский и Центрально-городской районы), Старомихайловка, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Веселом и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском и Калининском районах Донецка, Старомихайловке, Горловке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 33 домостроения в Кировском, Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 25 августа представительство сообщило об обстрелах ВСУ Донецка и Горловки. При этом в Горловке была убита женщина 1979 года рождения и ранены её дети 2010 и 2005 года рождения.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование."В течение 24 августа ими очищенно более 9 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Павлоград и Синецкий", - указал он.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Обстреливали ВСУ и Северную Таврию. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, за минувшие сутки ВСУ нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС."За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. 9 из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС, и еще 3 мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский", - сказал Балицкий .Он добавил, что 23 августа было зафиксировано 73 прилёта.Победы РезниковаМинистр обороны Украины Алексей Резников надеется, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончатся боевые действия, сказать не может."Мне трудно говорить: на годы, на год, на месяц – потому что это всё равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурса – это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнёрскому альянсу", - заявил Резников в интервью "Военному телевидению".Он отметил, что Украина получает поддержку и от НАТО, и на двусторонних контактах. По его словам, партнёры готовы поддерживать Украину и на долгосрочную перспективу."Я осведомлённый или хорошо проинформированный оптимист, поэтому у меня есть определённые положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно видеть победы. Победа – что мы не дали захватить Киев. Победа – что мы не дали захватить Харьков. Мы не дали захватить Сумы и Чернигов и освободили их. Мы освободили остров Змеиный. Мы добились того, что украинское зерно начало выходить из наших портов в открытый мир. То есть у нас уже есть победы, но нам хочется больше. Я надеюсь, что мы увидим эти победы", - заявил Резников.Примечательно, что вывод ВС РФ с северных территорий Украины, а также с острова Змеиный был осуществлён по решению Минобороны РФ, а не вследствие действий украинских военных. Разблокирование портов произошло в результате переговоров, в которых принимали участие не только Украина и Россия, но и Турция и ООН.При этом Резников заявил, что надеется на получение ракеты ATACMS к РСЗО HIMARS c дальностью поражения до 300 км. Также Резников признал наличие у Украины противорадарных ракет, о поставке которых ранее публично не объявляли.Также Резников заявил, что Украина надеется с помощью Запада усилить противокорабельные комплексы, а украинские военные уже учатся у западных партнёров.Тем временем на Западе прокомментировали поставку Украине военной авиации.Истребители для УкраиныСоединённые Штаты пока не передают Украине истребители четвёртого поколения, но этот вопрос поднимается на переговорах, заявил на брифинге заместитель председателя Пентагона Колин Каль."Что касается будущих самолётов, например, самолётов четвёртого поколения, даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли через несколько лет, поэтому мы сосредоточились на том, что касается их истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на востоке и возможно перехода в контрнаступление", - заявил Каль.По его словам, текущий приоритет в отношении авиации для США — это обеспечение нормального использования уже имеющихся у Украины самолетов."Мы предоставили украинцам ракеты HARM, и мы адаптировали их, чтобы ими можно было стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять из таких самолётов – они были предназначены для наших самолётов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", - отметил представитель Пентагона.Что же до передачи истребителей, то этот вопрос обсуждается."Министр Остин поручил офису министра обороны работать с Объединённым штабом и Европейским командованием по сути над формированием будущей картины украинских вооруженных сил на средне- и долгосрочную перспективу… Это должны быть системы, которые Украина сама сможет поддерживать. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты", - подытожил Галь.Ранее США объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине, в который вошли зенитно-ракетные системы NASAMS с дополнительными боеприпасами для них, до 245 тысяч снарядов до 155-мм артиллерийских боеприпасов, беспилотные летательные системы Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan.

https://ukraina.ru/20220825/1038081942.html

https://ukraina.ru/20220824/1038070952.html

https://ukraina.ru/20220824/1038058141.html

https://ukraina.ru/20220824/1038038512.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники