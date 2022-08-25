https://ukraina.ru/20220825/1038081942.html

Суд над Азовом*, обстрел Донецка. Главное на Украине на утро 25 августа

Суд над Азовом*, обстрел Донецка. Главное на Украине на утро 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру

Суд над Азовом*, обстрел Донецка. Главное на Украине на утро 25 августа

В ООН разгорелась дискуссия по поводу суда над "Азовом"*. ВСУ ударили по Донецку из HIMARS

2022-08-25T10:12

2022-08-25T10:12

2022-08-25T10:57

хроники

эксклюзив

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Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека организации Розмари ДиКарло в игнорировании военных преступлений боевиков полка «Азов»*. Ранее на заседании Совета Безопасности ООН ДиКарло заявила, что в ООН обеспокоены в связи с планами России, ДНР и ЛНР организовать международный трибунал в Мариуполе.ДиКарло, заявила, что любой трибунал должен обеспечивать защиту, «предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства».«Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из "Азова"*, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа ДиКарло представляет, предостаточно», — заявил Небензя на заседании.Он отметил, что такая позиция выглядит «крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека».«Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и нацбатов и их бесчеловечными методами», — отметил постпред.В свою очередь, посольство России в США заявило, что Соединённые Штаты опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов»* перед судебным процессом над военными преступниками.«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — заявили в посольстве.В дипмиссии также выразили уверенность, что трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима».Также в посольстве посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует пленным украинских войск надлежащие условия содержания.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в судебном процессе представителей международной общественности.В США уже осудили судебный процесс над членами «Азова»*.«Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем», — заявил спикер Госдепа Нед Прайс.Утром 25 августа стало известно о задержании в Калининграде сторонника «Азова»*, который хотел устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта «Храброво».«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец… организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво"», — сообщил Центр общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова»* он планировал совершить диверсию и сбежать.Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова»*, агитационная литература и символика запрещенной организации.«Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 ("приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 223.1 ("незаконное изготовление оружия") УК РФ», — отмечалось в сообщении.Ранее сотрудниками ФСБ уже были пресечены диверсии сторонников украинских нацистов.Обстрел из HIMARSУкраинские войска в четверг утром выпустили по Калининскому району Донецка 4 ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 04:30 — н. п. Орловка — г. Донецк (Калининский район): выпущена 1 ракета из РСЗО Himars; 05:45 — н. п. Орловка — г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО Himars», — сообщило представительство в Telegram-канале.Примечательно, что в ударах по Донецку Украине помогают и украинские журналисты. Так, днём ранее проект BIHUS.Info рассказал о том, как помог ВСУ нанести один из ударов по Донецку.«В этот понедельник Донецк проснулся в 4 утра от канонады взрывов. На окраине города знатно горело», — радостно рассказывала журналистка Леся Иванова.По её словами речь шла якобы о складе боеприпасов. Она заявила, что именно журналисты проекта обнаружили этот объект и рассказали о нём ВСУ.«Все наши находки мы отправили разведчиками и договорились, что ничего не будем публиковать, пока объект не отработают. Отработали», — заявила она.За день до этого работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров попросил Олега Берестова — менеджера IT-компании Uklon, который ныне служит в ВСУ и работает в артиллерийской разведке для HIMARS — ударить по одному из жилых домов в Донецке.«Можно договориться с вами? Тип есть один в Донецке. Такая мразюка, такая мразюка. Я его поддерживал в 2014-2015 году, а он сидит сейчас и говорит: "Да ничего, что украинских детей убивают". Можно, я его адрес дам?» — заявил Петров.Судя по тому, что ранее он уже жаловался на живущего в Донецке приятеля, который не стал осуждать спецоперацию, речь идёт о журналисте Рамиле Замдыханове. При этом сам журналист никогда не поддерживал ничье убийство, а слова о детях сказаны Петровым для того, чтобы оправдать собственную кровожадность. Ранее Петров уже предлагал приносить российских военнопленных в жертву.«Сегодня за 15 минут до нашего эфира прилетело по Денису [Пушилину]. О том, можно ли заказать, — целей мы даём очень много. Будут ли они поражены, зависит даже не от количества стволов, а от количества боекомплекта, который предоставляют наши партнёры», — хвастался Берестов.Таким образом, Берестов как командир подразделения артразведки, а также украинские журналисты несут ответственность за артиллерийские обстрелы Донецка.* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220824/1038070952.html

https://ukraina.ru/20220824/1038058141.html

https://ukraina.ru/20220824/1038038512.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив