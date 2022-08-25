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Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву

Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву - 25.08.2022 Украина.ру

Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T10:40

2022-08-25T10:40

2022-08-25T10:40

эксклюзив

горбачев

донецк

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В августе 1969 года столица Донбасса отмечала свое столетие. Среди гостей находился и будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент Советского Союза.В ту пору Михаил Горбачев трудился на посту первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Во время поездки на празднование столетия Донецка он возглавлял делегацию вверенного ему партией и правительством региона.Вековой юбилей пролетарского города праздновался подчеркнуто пышно и размашисто. Таким образом Донецку отдавалась дань уважения всего СССР и подчеркивалось его непреходящее для страны значение. Михаил Горбачев, разумеется, принял участие во всех официальных мероприятиях, после чего радушные хозяева устроили ему неформальную программу. Будущего, пусть об этом тогда еще никто и не догадывался, генсека, нобелевского лауреата и могильщика Советского Союза отвезли на побережье Азовского моря.Директор Донецкого музея фотожурналистики и фототехники Александр Витков рассказывает, что в поездке в Новоазовск ставропольского гостя сопровождал ответственный работник Донецкого горкома комсомола Станислав Поважный. Позже он занимал различные посты в Донецком горкоме и обкоме партии, возглавлял Донецкую государственную академию управления. А в 1969 году комсомольскому вожаку поручили опекать еще не очень высокого, но уже почетного гостя и всячески способствовать созданию у того приятного расположения духа.Помимо прочего, Михаилу Горбачеву предложили прокатиться по морю на лодке. Он охотно согласился. Во время прогулки лодка перевернулась, и выяснилось, что лидер ставропольских коммунистов не умеет плавать. Имей история почтение к сослагательному наклонению, она могла бы пойти совершенно иным, от того, который мы сейчас знаем, путем. Но Поважный вытащил Горбачева на берег, спас."Станислав Федорович говорил, что страшно жалеет об этом поступке. И это не байка, Поважный был серьезный мужик", — подчеркивает Александр Витков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Руслан Мармазов

эксклюзив, горбачев, донецк