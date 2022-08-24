Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине - 24.08.2022 Украина.ру
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Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине
Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине - 24.08.2022 Украина.ру
Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине
Осло и Лондон поставят Украине норвежские микробеспилотники Black Hornet, сообщает 24 августа РИА Новости, ссылаясь на правительство Норвегии
2022-08-24T11:22
2022-08-24T11:43
новости
беспилотник
норвегия
британия
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По сообщению норвежского правительства, данные беспилотники используются для разведки и выявления цели. Помощь, о которой договорились в Осло, включает в себя также обучение и транспортировку.В случае, если ВСУ понадобятся дополнительные запасные части, Норвегия также предоставит их.Для Украины также будет приобретена система защиты от дронов за примерно 100 миллионов норвежских крон (более 600 миллионов рублей – ред.)
https://ukraina.ru/20220804/1037318028.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, беспилотник, норвегия, британия
Новости, беспилотник, Норвегия, Британия

Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине

11:22 24.08.2022 (обновлено: 11:43 24.08.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
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Осло и Лондон поставят Украине норвежские микробеспилотники Black Hornet, сообщает 24 августа РИА Новости, ссылаясь на правительство Норвегии
Норвегия и Великобритания объединяют силы, чтобы приобрести норвежские микродроны Black Hornet в качестве пожертвования Украине. Стоимость составит до 90 миллионов норвежских крон (более 500 миллионов рублей – ред.).
По сообщению норвежского правительства, данные беспилотники используются для разведки и выявления цели. Помощь, о которой договорились в Осло, включает в себя также обучение и транспортировку.
В случае, если ВСУ понадобятся дополнительные запасные части, Норвегия также предоставит их.
Для Украины также будет приобретена система защиты от дронов за примерно 100 миллионов норвежских крон (более 600 миллионов рублей – ред.)
Пресс-конференция Алексея Митрофанова и Анатолия Вассермана - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 18:04
Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в СевастополеДепутат Госдумы России Анатолий Вассерман не стал бы отменять празднование Дня ВМФ в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота 31 июля. Он рассказал, как противодействовал бы террористам в интервью Украина.ру
 
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