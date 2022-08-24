https://ukraina.ru/20220824/1038036541.html
Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине
Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине - 24.08.2022 Украина.ру
Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине
Осло и Лондон поставят Украине норвежские микробеспилотники Black Hornet, сообщает 24 августа РИА Новости, ссылаясь на правительство Норвегии
2022-08-24T11:22
2022-08-24T11:22
2022-08-24T11:43
новости
беспилотник
норвегия
британия
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По сообщению норвежского правительства, данные беспилотники используются для разведки и выявления цели. Помощь, о которой договорились в Осло, включает в себя также обучение и транспортировку.В случае, если ВСУ понадобятся дополнительные запасные части, Норвегия также предоставит их.Для Украины также будет приобретена система защиты от дронов за примерно 100 миллионов норвежских крон (более 600 миллионов рублей – ред.)
https://ukraina.ru/20220804/1037318028.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беспилотник, норвегия, британия
Новости, беспилотник, Норвегия, Британия
Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине
11:22 24.08.2022 (обновлено: 11:43 24.08.2022)
Осло и Лондон поставят Украине норвежские микробеспилотники Black Hornet, сообщает 24 августа РИА Новости, ссылаясь на правительство Норвегии