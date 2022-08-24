https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html

Спецоперация: Херсон накануне референдума, наступление на Николаев

Спецоперация: Херсон накануне референдума, наступление на Николаев - 24.08.2022 Украина.ру

Спецоперация: Херсон накануне референдума, наступление на Николаев

Российская тактика ползучего наступления

2022-08-24T07:40

2022-08-24T07:40

2022-08-24T07:40

эксклюзив

украина

херсонская область

херсон

николаев

вс рф

спецоперация

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Херсонская область ждет прекращения украинских обстрелов и стабильности, российские военные и местные власти делают все для того, чтобы это обеспечитьМинистерство обороны России 23 августа сообщило, что российские военные в Херсонской области перешли в наступление в направлении Николаева и установили контроль над 48 квадратными километрами территории, из которых 36 квадратных километров в Херсонской области, 12 - в Николаевской, где освобожден населенный пункт Комсомольское.Это крайне редкий случай, когда российское военное ведомство сообщает какие-либо подробности об обстановке на Херсонско-Николаевском направлении. Однако нельзя сказать, что ничто не предвещало этого наступления. Для тех, кто живет в Херсоне, было очевидно: что-то готовится.Во-первых, в последнее время периодически происходили отключения мобильной связи и интернета на 4-5 часов без объяснения причин. Последнее такое отключение произошло 19 августа, представитель местного оператора мобильной связи заявил, что не знает о причинах отсутствия сигнала и о сроках его восстановления.Однако местные жители уже давно поняли, что к чему: они прямо говорили: как пройдет колонна российской военной техники, так связь и появится.Действительно, примерно около четырех часов нужно для того, чтобы проехать расстояние от пункта перехода в Армянске до позиций в Херсонской области на границе с Николаевской, где идут основные бои с войсками киевского режима.Еще один явный признак готовящегося наступления, который наблюдался в Херсонской области, это гораздо большая закрытость военных, как российских, так и подразделений Народных республик, дислоцированных в регионе. Для журналистов стало практически невозможно посетить позиции силовиков, редкие исключения делались только для представителей пары центральных российских телеканалов.Более скупо делились информацией и представители гражданских властей региона, из сотрудников спецслужб вообще нельзя было вытянуть ни одного слова помимо того, что они рассказывали или показывали журналистам для достижения поставленных ведомством задач.«Не знаю, но если знал бы, то вам ничего бы не сказал», - примерно такой ответ можно было получить от того или иного представителя силовых ведомств на любой вопрос, связанный с военной обстановкой в регионе.Тем не менее, в неформальных беседах некоторые военные сообщали интересные подробности о происходящем.Например, один наш источник в ВС РФ в Херсонской области рассказал, что в последние недели российские военные осуществляли что-то вроде ползучего наступления на украинские позиции.После выявления позиций ВСУ по ним наносился артудар, потом добавлялся огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Противник при этом как правило не бежал, а отступал на заранее подготовленные позиции.Другой источник сообщил Украине.ру, что под Николаевом обустроено уже порядка шести линий обороны, куда украинские вооруженные формирования шаг за шагом отступают, и на данный момент дистанция между позициями противоборствующих сторон на некоторых участках сократилась до 600 метров.Следует отметить, что российское наступление на Николаев было неизбежно по целому ряду причин - военных, политических и экономических.Террористические атакиИменно из Николаева стартуют американские ракеты, бьющие по Херсону и другим городам области. Российские системы противоракетной обороны (ПРО) сбивают большую часть из них, однако бывает, что одна-две все же долетают до цели.Это не наносит военным существенного ущерба и не сказывается на боеспособности российских частей, но на это никто в Киеве и не рассчитывает. Эффект больше психологический, как при атаках террористов.Самый яркий пример - постоянные ракетные удары по плотине Каховской гидроэлектростанции. Если она будет серьезно повреждена, это может обернуться экологической катастрофой с десятками, а то и сотнями тысяч жертв.Кроме того, после каждого обстрела по мостам через Днепр в Херсоне дорожают продукты, так как ухудшается логистика поставок. Из-за постоянных ударов не прекращается поток людей, уезжающих из Херсонской области.Многие люди, которые имеют возможность включиться в экономическую жизнь региона, наладив свой бизнес – есть и деньги, и компетенция – пока не решаются это сделать, ждут, когда прекратятся обстрелы.Кроме того, Херсонская область готовится к референдуму о присоединении к России, и проводить его под ракетными обстрелами никому не хочется как из соображений безопасности, так и по имиджевым причинам.Херсонский референдумО том, что голосование запланировано на 11 сентября, нашему изданию рассказали два источника в местных органах власти и один источник в российских военных структурах - хотя на камеру никто из представителей власти об этом не скажет.Это согласованная позиция: источник нашего издания в российских спецслужбах сообщил, что за разглашение даты референдума 11 сентября власти освобожденной части Запорожской области получили «по шапке».О том, что референдум в Херсонской области состоится, 18 августа на открытии местного телеканала «Таврия» заявил заместитель генерального секретаря партии «Единая Россия» Александр Сидякин.«Впереди у нас важное событие - референдум - и в подготовке этого события средства массовой информации и конечно местное телевидение будут играть важнейшую роль», - сказал он.Тем не менее подготовка к его проведению проходит. Основная проблема, которую решают в данный момент – нехватка людей на участках для голосования.Как рассказал нашему изданию источник в администрации региона, не исключено, что будут открыты несколько участков в крупных городах, а основная часть голосования пройдет в режиме онлайн.Какое бы решение в итоге не было принято, сейчас очевидно: российская власть твердо намерена включить Херсонскую область в состав России и навести там порядок.Тем более, что большая часть оставшихся жителей региона все больше настраивается против Украины.Последствия обстреловПостоянные обстрелы, которые устраивает киевский режим при поддержке США, не добавляют популярности Украине.Гибель мирных жителей от украинских ударов вызывает ненависть у людей. Как, например, в Брилевке, где наводчиками украинской артиллерии выступили местные. В итоге погибла семья их соседей, в том числе трое детей.Односельчане в один голос требовали смертной казни для пойманных наводчиков, которых российские силовики привезли в деревню по просьбе ее жителей. Для этого они просили передать уголовное дело в суд ДНР, где смертная казнь не отменена.Соображения «украинского патриотизма», а по сути - неофашизма, который насаждался незаконным киевским режимом последние восемь лет, уже отходят на второй план даже в головах самых ярых херсонских «украинофилов».Эти люди на собственной шкуре поняли, что для киевских властей они не более чем расходный материал, топливо, которое бросают в топку бездушной украинской военной машины. Все они ждут стабильности, которую вскоре обеспечат российские военные и российская власть.

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Василий Ткач

эксклюзив, украина, херсонская область, херсон, николаев, вс рф, спецоперация