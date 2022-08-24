Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов - 24.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов
Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов - 24.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов
По мере затягивания боевых действий у украинской армии дела идут все хуже, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T08:00
2022-08-24T08:00
всу
потери всу
новости
спецоперация
виктор литовкин
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По мнению эксперта, боевой дух в Вооруженных силах Украины находится не невысоком уровне. Причиной тому является перманентное отступление и тот факт, что профессиональных, кадровых военных осталось крайне мало. Литовкин отметил, что добровольной сдаче в плен мобилизованных украинцев препятствуют националисты, которые могут расстрелять дрогнувших военнослужащих. Эксперт полагает, что, несмотря на сложную для бойцов ВСУ ситуацию, желание остаться живыми будет преобладать. По мнению Литовкина, после взятия Донецкого кряжа операция пойдет значительно быстрее. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1038003891.html
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всу, потери всу, новости, спецоперация, виктор литовкин
ВСУ, потери ВСУ, Новости, Спецоперация, Виктор Литовкин

Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов

08:00 24.08.2022
 
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике
© Народная милиция ДНР
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По мере затягивания боевых действий у украинской армии дела идут все хуже, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению эксперта, боевой дух в Вооруженных силах Украины находится не невысоком уровне. Причиной тому является перманентное отступление и тот факт, что профессиональных, кадровых военных осталось крайне мало.
А вот эти представители теробороны, которые там находятся на передовой линии – это, к сожалению, пушечное мясо, потому что у них ни подготовки нет, ни оружия нет, ни защиты, ни опыта никакого. И они, скорее, хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом, и сохранить свою жизнь.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Литовкин отметил, что добровольной сдаче в плен мобилизованных украинцев препятствуют националисты, которые могут расстрелять дрогнувших военнослужащих.
Тем более, надо понимать простую вещь – воздействуют не только на тех, кто находится на передовой линии, но на их родителей, на их родственников в тылу Украины.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Эксперт полагает, что, несмотря на сложную для бойцов ВСУ ситуацию, желание остаться живыми будет преобладать. По мнению Литовкина, после взятия Донецкого кряжа операция пойдет значительно быстрее.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Александр Артамонов интервью - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:52
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ВСУпотери ВСУНовостиСпецоперацияВиктор Литовкин
 
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