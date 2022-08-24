https://ukraina.ru/20220824/1038007811.html

Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов

Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов - 24.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт: в ВСУ почти не осталось профессионалов

По мере затягивания боевых действий у украинской армии дела идут все хуже, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

всу

потери всу

новости

спецоперация

виктор литовкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/44/1033364490_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_56082f61612ba0e99618185be8823485.jpg

По мнению эксперта, боевой дух в Вооруженных силах Украины находится не невысоком уровне. Причиной тому является перманентное отступление и тот факт, что профессиональных, кадровых военных осталось крайне мало. Литовкин отметил, что добровольной сдаче в плен мобилизованных украинцев препятствуют националисты, которые могут расстрелять дрогнувших военнослужащих. Эксперт полагает, что, несмотря на сложную для бойцов ВСУ ситуацию, желание остаться живыми будет преобладать. По мнению Литовкина, после взятия Донецкого кряжа операция пойдет значительно быстрее. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1038003891.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, потери всу, новости, спецоперация, виктор литовкин