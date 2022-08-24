Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20 - 24.08.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20
Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20 - 24.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20
Президент России не будет встречаться на саммите G-20 с главой Украины, потому что у них нет времени на неожиданные встречи, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
2022-08-24T04:15
2022-08-24T04:15
владимир зеленский
владимир путин
новости
саммит
россия
украина
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Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что глава России Владимир Путин планирует посетить саммит G-20, куда приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский.По его словам, Путин будет вести диалог с Зеленским только тогда, когда будет повестка, а так "разговаривать с этим кавээном серьезно невозможно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html
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владимир зеленский, владимир путин, новости, саммит, россия, украина
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Новости, саммит, Россия, Украина

Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20

04:15 24.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России не будет встречаться на саммите G-20 с главой Украины, потому что у них нет времени на неожиданные встречи, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что глава России Владимир Путин планирует посетить саммит G-20, куда приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский.
Путин с ним не собирается встречаться, насколько я знаю, в планах этого нет. Путин, как и Си Цзиньпин, как и другие серьезные лидеры – у них нет времени для таких встреч неожиданных. И, насколько я знаю, служба нашей охраны достаточно четко работает, надеюсь, она все это выдержит.
Рафаэль Ордуханян
политолог-американист, доктор политических наук
По его словам, Путин будет вести диалог с Зеленским только тогда, когда будет повестка, а так "разговаривать с этим кавээном серьезно невозможно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 15:49
Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело?
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНовостисаммитРоссияУкраина
 
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