https://ukraina.ru/20220824/1037979902.html

Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20

Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20 - 24.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20

Президент России не будет встречаться на саммите G-20 с главой Украины, потому что у них нет времени на неожиданные встречи, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру

2022-08-24T04:15

2022-08-24T04:15

2022-08-24T04:15

владимир зеленский

владимир путин

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саммит

россия

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Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что глава России Владимир Путин планирует посетить саммит G-20, куда приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский.По его словам, Путин будет вести диалог с Зеленским только тогда, когда будет повестка, а так "разговаривать с этим кавээном серьезно невозможно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, владимир путин, новости, саммит, россия, украина