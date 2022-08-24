Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Президент России не будет встречаться на саммите G-20 с главой Украины, потому что у них нет времени на неожиданные встречи, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что глава России Владимир Путин планирует посетить саммит G-20, куда приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский.
Путин с ним не собирается встречаться, насколько я знаю, в планах этого нет. Путин, как и Си Цзиньпин, как и другие серьезные лидеры – у них нет времени для таких встреч неожиданных. И, насколько я знаю, служба нашей охраны достаточно четко работает, надеюсь, она все это выдержит.
По его словам, Путин будет вести диалог с Зеленским только тогда, когда будет повестка, а так "разговаривать с этим кавээном серьезно невозможно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.