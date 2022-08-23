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Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области
Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области - 23.08.2022 Украина.ру
Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области
В Херсонской области было совершено покушение на заместителя начальника департамента внутренней политики областной администрации Игоря Телегина. Об этом сообщил 23 августа заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов
2022-08-23T15:02
2022-08-23T15:02
2022-08-23T15:02
новости
херсонская область
покушение
кирилл стремоусов
спецоперация
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По его словам, против Телегина было применено самодельное взрывное устройство направленного действия.Ранее в начале августа а Новой Каховке было совершено покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, которого расстреляли возле его дома. Позднее Гур скончался в больнице.11 июля в Херсоне злоумышленники совершили неудачную попытку убийства главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.24 июня в Херсоне погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта области Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, который получил лёгкие ранения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, покушение, кирилл стремоусов, спецоперация
Новости, Херсонская область, покушение, Кирилл Стремоусов, Спецоперация
Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области
В Херсонской области было совершено покушение на заместителя начальника департамента внутренней политики областной администрации Игоря Телегина. Об этом сообщил 23 августа заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов
По его словам, против Телегина было применено самодельное взрывное устройство направленного действия.
Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров… Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области
Ранее в начале августа а Новой Каховке было совершено покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, которого расстреляли возле его дома. Позднее Гур скончался в больнице.
11 июля в Херсоне злоумышленники совершили неудачную попытку убийства главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.
24 июня в Херсоне погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта области Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.
22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, который получил лёгкие ранения.