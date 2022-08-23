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Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области

Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области - 23.08.2022 Украина.ру

Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области

В Херсонской области было совершено покушение на заместителя начальника департамента внутренней политики областной администрации Игоря Телегина. Об этом сообщил 23 августа заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов

2022-08-23T15:02

2022-08-23T15:02

2022-08-23T15:02

новости

херсонская область

покушение

кирилл стремоусов

спецоперация

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По его словам, против Телегина было применено самодельное взрывное устройство направленного действия.Ранее в начале августа а Новой Каховке было совершено покушение на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, которого расстреляли возле его дома. Позднее Гур скончался в больнице.11 июля в Херсоне злоумышленники совершили неудачную попытку убийства главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.24 июня в Херсоне погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта области Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, который получил лёгкие ранения.

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новости, херсонская область, покушение, кирилл стремоусов, спецоперация