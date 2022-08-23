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ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР

ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР - 23.08.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР

Здания гостиницы "Централь", школы и администрации главы ДНР повреждены в результате обстрела с украинской стороны. Об этом 23 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецка

2022-08-23T13:18

2022-08-23T13:18

2022-08-23T13:18

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На бульваре Пушкина повреждено остекление школы №1. Также пострадало здание администрации главы ДНР, возник пожар. В Ворошиловском районе разбиты автомобили и повреждены жилые дома.В результате обстрелов погибли два мирных жителя: 51-летний мужчина и 18-летний парень, сообщили в штабе территориальной обороны Донецка.

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2022

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новости, днр, донецк, обстрелы, всу