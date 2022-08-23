https://ukraina.ru/20220823/1037988352.html
ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР
ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР - 23.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР
Здания гостиницы "Централь", школы и администрации главы ДНР повреждены в результате обстрела с украинской стороны. Об этом 23 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецка
2022-08-23T13:18
2022-08-23T13:18
2022-08-23T13:18
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донецк
обстрелы
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На бульваре Пушкина повреждено остекление школы №1. Также пострадало здание администрации главы ДНР, возник пожар. В Ворошиловском районе разбиты автомобили и повреждены жилые дома.В результате обстрелов погибли два мирных жителя: 51-летний мужчина и 18-летний парень, сообщили в штабе территориальной обороны Донецка.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, донецк, обстрелы, всу
Новости, ДНР, Донецк, обстрелы, ВСУ
ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР
Здания гостиницы "Централь", школы и администрации главы ДНР повреждены в результате обстрела с украинской стороны. Об этом 23 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецка
"По Ворошиловскому району Донецка выпущено ещё 7 снарядов калибром 155 мм. По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
На бульваре Пушкина повреждено остекление школы №1. Также пострадало здание администрации главы ДНР, возник пожар. В Ворошиловском районе разбиты автомобили и повреждены жилые дома.
В результате обстрелов погибли два мирных жителя: 51-летний мужчина и 18-летний парень, сообщили в штабе территориальной обороны Донецка.