Сыма Нань и американская недвижимость - 23.08.2022 Украина.ру
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Сыма Нань и американская недвижимость
Сыма Нань и американская недвижимость - 23.08.2022 Украина.ру
Сыма Нань и американская недвижимость
Несколько подробностей о борьбе бульдогов под китайским ковром
2022-08-23T09:10
2022-08-23T09:11
эксклюзив
китай
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За горячими обсуждениями событий в Тайваньском проливе китнет (киевского интернета) всколыхнула новая тема: все каналы и аккаунты известного публициста патриотической направленности Сыма Наня были заблокированы администрациями платформ. Ютюб аккаунт известного публициста, на котором дублировались выпуски его программ для пользователей интернета за пределами Китая, также не обновлялся с 20 августа. Что стоит за неожиданной блокировкой деятельности известного публициста и блогера?Вначале немного предыстории. Сыма Нань – широко известный в Китае публицист и блогер, выступающий с патриотических левых позиций, активный сторонник политики, проводимой КПК как внутри страны, так и за её пределами. В своих публикациях Сыма Нань открыто выступает против гегемонистской политики стран Запада не только по отношению к Китаю, но и к другим странам мира, включая Российскую Федерацию и Украину, свободную от режима Зеленского. Сыма Нань осуждает финансовую и духовную связь китайского капитала и либерально настроенной интеллигенции с США. Именно последнее, похоже, и послужило причиной нападок: на прошлой неделе в интернет был сделан вброс о том, что в 2010 году Сыма Нань, "профессиональный патриот", приобрёл за 250 тыс. долларов США дом в Калифорнии. Новость вызвала широкий резонанс в обществе. Многие подписчики и почитатели публицистического творчества Сыма Наня почувствовали себя обманутыми: как так, патриот и вдруг домик в Калифорнии купил. Но потом, как и бывает с вбросами, рассчитанными на бурление в обществе, ажиотаж несколько поутих, как только сам Сыма Нань выпустил три ролика, где подробно и убедительно, с присущей ему иронией не только объяснил огорчённой общественности причины того, почему покупка собственности в США не является актом предательства интересов китайской родины, но и показал, кем были инсценированы не выдерживающие критики нападки. Дело в том, что Сыма Нань постоянно выступает с критикой китайской транснациональной корпорации "Леново", выпускающей персональные компьютеры и прочую электротехнику. В 2021 году Сыма Нань также выпустил ряд программ о китайском конгломерате "ДиДи", предоставляющем услуги агрегатора такси в Китае и многих других странах. Сыма сделал подробный разбор коррупционных схем конгломерата, уже и так находящегося под пристальным вниманием властей за хранение персональных данных китайских клиентов в США. Интернет-выпуски с критикой этих двух корпораций ударили по престижу главных лиц и, конечно же, нанесли существенный коммерческий урон. Уже тогда в китайских соцсетях появились комментарии о том, что ни "Леново", ни "ДиДи" не простят Сыма Наню его активной позиции по освещению неприглядных сторон деятельности корпораций в стране и вывозу китайского капитала в США.Для простых граждан Китая Сыма Нань является бесспорным авторитетом, выступающим против нездоровых явлений в китайском обществе, коррупции, либерально и прозападно настроенной интеллигенции и деятелей шоу-бизнеса. Поэтому, когда слухи о "непатриотичности" публициста и блогера, выраженные в покупке недвижимости в США, приобрели внятные контуры, многим стало ясно, что корпорации имеют все возможности контролировать СМИ в стране и манипулировать общественным мнением. В одном из последних выпусков Сыма Нань заявил, что он не пошёл на сговор с лицами, оказывающими на него давление, и обнародовал скриншоты, указывающие на то, что руководство корпорации "Леново" вступило в сговор с 270 блогерами по дискредитации его деятельности. Также блогер сообщил своим подписчикам, что им был подано заявление в Министерство общественной безопасности на расследование неправомерной деятельности определённых лиц по манипуляции общественным мнением. После этого аккаунты блогера были заблокированы.Многие видные общественные деятели и простые пользователи интернета сразу же выступили в поддержку Сыма Наня и призвали государственные органы расследовать заявленные факты, наказать виновных и усилить контроль за медиа-платформами, которые, судя по произошедшему, действительно контролируются крупным капиталом. Отмечаются две вероятные версии произошедшего. Первое, это, конечно же, активная общественная позиция Сыма Наня, поставившая под угрозу как деятельность "Леново", так и "ДиДи". Именно эти две крупнейшие корпорации, видя угрозу со стороны блогера, дали отмашку на блокировку его аккаунтов в соцсетях. Если это так, то, как считают многие, деятельность корпораций представляет угрозу национальной безопасности и должна быть расследована государством. Вторая версия заключается в том, что указание о временной приостановке блогерской активности Сыма Наня могло поступить напрямую от властей. По мнению некоторых блогеров, несмотря на то, что, хотя Китай довольно успешно справляется с кризисом, охватившим страну из-за пандемийных ограничений, экономическая ситуация всё-таки остаётся довольно сложной. Поэтому запрет или ограничение деятельности "Леново" и "ДиДи" на данный момент может усугубить и так тяжёлое положение государства и даже оставить без работы большое количество граждан страны.Произошедшее с блогером Сыма Нанем указывает на то, что за ширмой экономического благополучия, внутри Китая, как мы уже не раз и указывали, происходит напряжённое противостояние центральной власти с пятой колонной, имеющей определённое влияние на экономическую политику государства и общественное сознание. Особенность китайской экономической модели заключается в том, что, кроме патриотически настроенной национальной буржуазии, в стране действует капитал, плотно завязанный на интересах западного, главным образом американского рынка. Как отмечается, непоколебимая общественная позиция активистов, подобных Сыма Наню, вызывает скрытое раздражение лиц, связанных с западным капиталом и не заинтересованных в дальнейшем независимом развитии Китая.
https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html
https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html
https://ukraina.ru/20220615/1034159148.html
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, китай
Эксклюзив, Китай

Сыма Нань и американская недвижимость

09:10 23.08.2022 (обновлено: 09:11 23.08.2022)
 
© коллаж Украина.РуСыма Нань коллаж
Сыма Нань коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Азат Рахманов
корреспондент
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Несколько подробностей о борьбе бульдогов под китайским ковром
За горячими обсуждениями событий в Тайваньском проливе китнет (киевского интернета) всколыхнула новая тема: все каналы и аккаунты известного публициста патриотической направленности Сыма Наня были заблокированы администрациями платформ. Ютюб аккаунт известного публициста, на котором дублировались выпуски его программ для пользователей интернета за пределами Китая, также не обновлялся с 20 августа. Что стоит за неожиданной блокировкой деятельности известного публициста и блогера?
Вначале немного предыстории. Сыма Нань – широко известный в Китае публицист и блогер, выступающий с патриотических левых позиций, активный сторонник политики, проводимой КПК как внутри страны, так и за её пределами.
Сыма Нань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 18:11
Сыма Нань: кто онТелевизионный обозреватель, блогер, журналист, член Коммунистической партии Китая
В своих публикациях Сыма Нань открыто выступает против гегемонистской политики стран Запада не только по отношению к Китаю, но и к другим странам мира, включая Российскую Федерацию и Украину, свободную от режима Зеленского.
Сыма Нань осуждает финансовую и духовную связь китайского капитала и либерально настроенной интеллигенции с США. Именно последнее, похоже, и послужило причиной нападок: на прошлой неделе в интернет был сделан вброс о том, что в 2010 году Сыма Нань, "профессиональный патриот", приобрёл за 250 тыс. долларов США дом в Калифорнии.
Новость вызвала широкий резонанс в обществе. Многие подписчики и почитатели публицистического творчества Сыма Наня почувствовали себя обманутыми: как так, патриот и вдруг домик в Калифорнии купил. Но потом, как и бывает с вбросами, рассчитанными на бурление в обществе, ажиотаж несколько поутих, как только сам Сыма Нань выпустил три ролика, где подробно и убедительно, с присущей ему иронией не только объяснил огорчённой общественности причины того, почему покупка собственности в США не является актом предательства интересов китайской родины, но и показал, кем были инсценированы не выдерживающие критики нападки.
Дело в том, что Сыма Нань постоянно выступает с критикой китайской транснациональной корпорации "Леново", выпускающей персональные компьютеры и прочую электротехнику. В 2021 году Сыма Нань также выпустил ряд программ о китайском конгломерате "ДиДи", предоставляющем услуги агрегатора такси в Китае и многих других странах. Сыма сделал подробный разбор коррупционных схем конгломерата, уже и так находящегося под пристальным вниманием властей за хранение персональных данных китайских клиентов в США.
Интернет-выпуски с критикой этих двух корпораций ударили по престижу главных лиц и, конечно же, нанесли существенный коммерческий урон. Уже тогда в китайских соцсетях появились комментарии о том, что ни "Леново", ни "ДиДи" не простят Сыма Наню его активной позиции по освещению неприглядных сторон деятельности корпораций в стране и вывозу китайского капитала в США.
Для простых граждан Китая Сыма Нань является бесспорным авторитетом, выступающим против нездоровых явлений в китайском обществе, коррупции, либерально и прозападно настроенной интеллигенции и деятелей шоу-бизнеса.
4 августа, 13:00
Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?Известный китайский журналист и блогер (более 50 млн подписчиков) специально для Украина.ру комментирует последние события в КНР
Поэтому, когда слухи о "непатриотичности" публициста и блогера, выраженные в покупке недвижимости в США, приобрели внятные контуры, многим стало ясно, что корпорации имеют все возможности контролировать СМИ в стране и манипулировать общественным мнением.
В одном из последних выпусков Сыма Нань заявил, что он не пошёл на сговор с лицами, оказывающими на него давление, и обнародовал скриншоты, указывающие на то, что руководство корпорации "Леново" вступило в сговор с 270 блогерами по дискредитации его деятельности. Также блогер сообщил своим подписчикам, что им был подано заявление в Министерство общественной безопасности на расследование неправомерной деятельности определённых лиц по манипуляции общественным мнением. После этого аккаунты блогера были заблокированы.
Многие видные общественные деятели и простые пользователи интернета сразу же выступили в поддержку Сыма Наня и призвали государственные органы расследовать заявленные факты, наказать виновных и усилить контроль за медиа-платформами, которые, судя по произошедшему, действительно контролируются крупным капиталом.
Отмечаются две вероятные версии произошедшего.
Первое, это, конечно же, активная общественная позиция Сыма Наня, поставившая под угрозу как деятельность "Леново", так и "ДиДи". Именно эти две крупнейшие корпорации, видя угрозу со стороны блогера, дали отмашку на блокировку его аккаунтов в соцсетях. Если это так, то, как считают многие, деятельность корпораций представляет угрозу национальной безопасности и должна быть расследована государством.
Вторая версия заключается в том, что указание о временной приостановке блогерской активности Сыма Наня могло поступить напрямую от властей. По мнению некоторых блогеров, несмотря на то, что, хотя Китай довольно успешно справляется с кризисом, охватившим страну из-за пандемийных ограничений, экономическая ситуация всё-таки остаётся довольно сложной. Поэтому запрет или ограничение деятельности "Леново" и "ДиДи" на данный момент может усугубить и так тяжёлое положение государства и даже оставить без работы большое количество граждан страны.
Произошедшее с блогером Сыма Нанем указывает на то, что за ширмой экономического благополучия, внутри Китая, как мы уже не раз и указывали, происходит напряжённое противостояние центральной власти с пятой колонной, имеющей определённое влияние на экономическую политику государства и общественное сознание.
Сыма Нань интервью - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:47
Сыма Нань: мы понимаем, что Китаю могут устроить украинский сценарий на ТайванеВ Китае пристально следят за тем, что происходит на Украине. Во-первых, потому что у Китая с Россией сложились особенно близкие отношения — и в экономическом, и в политическом плане. А во-вторых, потому что не исключают разыгрывания на Тайване «украинского» сценария, считает один из известнейших блогеров КНР Сыма Нань (50 млн подписчиков)
Особенность китайской экономической модели заключается в том, что, кроме патриотически настроенной национальной буржуазии, в стране действует капитал, плотно завязанный на интересах западного, главным образом американского рынка. Как отмечается, непоколебимая общественная позиция активистов, подобных Сыма Наню, вызывает скрытое раздражение лиц, связанных с западным капиталом и не заинтересованных в дальнейшем независимом развитии Китая.
 
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