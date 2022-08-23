https://ukraina.ru/20220823/1037951892.html

Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт

Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт - 23.08.2022 Украина.ру

Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт

Российские крылатые ракеты достигают целей по всей Украине, Россия может поразить центры принятия решений в любой момент, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-08-23T04:05

2022-08-23T04:05

2022-08-23T04:05

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В пример он привел поражение гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" бункера в Ивано-Франковской области, в котором хранилось атомное оружие советских времен.По мнению Анпилогова, ВС РФ могут нанести удары по зданиями СБУ и ГУР в Киеве, так как эти ведомства причастны к терактам на территории РФ, ДНР, ЛНР и освобожденных территориях.

https://ukraina.ru/20220809/1037456035.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, центры, эксперт, удар, ракеты