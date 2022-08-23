Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт - 23.08.2022 Украина.ру
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Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт
Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт - 23.08.2022 Украина.ру
Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт
Российские крылатые ракеты достигают целей по всей Украине, Россия может поразить центры принятия решений в любой момент, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-08-23T04:05
2022-08-23T04:05
новости
центры
эксперт
удар
ракеты
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В пример он привел поражение гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" бункера в Ивано-Франковской области, в котором хранилось атомное оружие советских времен.По мнению Анпилогова, ВС РФ могут нанести удары по зданиями СБУ и ГУР в Киеве, так как эти ведомства причастны к терактам на территории РФ, ДНР, ЛНР и освобожденных территориях.
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новости, центры, эксперт, удар, ракеты
Новости, центры, эксперт, удар, ракеты

Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт

04:05 23.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Российские крылатые ракеты достигают целей по всей Украине, Россия может поразить центры принятия решений в любой момент, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно достигают целей по всей территории Украины и поражают достаточно защищенные цели.
В пример он привел поражение гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" бункера в Ивано-Франковской области, в котором хранилось атомное оружие советских времен.
По мнению Анпилогова, ВС РФ могут нанести удары по зданиями СБУ и ГУР в Киеве, так как эти ведомства причастны к терактам на территории РФ, ДНР, ЛНР и освобожденных территориях.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:10
Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений В сводках Минобороны звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления. По сути — это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
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