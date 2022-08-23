Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт
Российские крылатые ракеты достигают целей по всей Украине, Россия может поразить центры принятия решений в любой момент, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно достигают целей по всей территории Украины и поражают достаточно защищенные цели.
В пример он привел поражение гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" бункера в Ивано-Франковской области, в котором хранилось атомное оружие советских времен.
По мнению Анпилогова, ВС РФ могут нанести удары по зданиями СБУ и ГУР в Киеве, так как эти ведомства причастны к терактам на территории РФ, ДНР, ЛНР и освобожденных территориях.
9 августа, 16:10Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений В сводках Минобороны звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления. По сути — это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру