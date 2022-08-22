https://ukraina.ru/20220822/1037969297.html

Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки

Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки - 22.08.2022 Украина.ру

Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки

Вооруженные силы Украины выпустили более 130 снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба Народной Милиции ДНР в ведомственном Telegram-канале

2022-08-22T20:20

2022-08-22T20:20

2022-08-22T20:20

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В силовом ведомстве ДНР отметили, что противник использует преимущественно ствольную артиллерию разного калибра. В сообщении отмечается, что обстрела подверглись семь населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, обстрелы, всу, сво, новости