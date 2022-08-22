Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки - 22.08.2022 Украина.ру
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Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки
Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки - 22.08.2022 Украина.ру
Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки
Вооруженные силы Украины выпустили более 130 снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба Народной Милиции ДНР в ведомственном Telegram-канале
2022-08-22T20:20
2022-08-22T20:20
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В силовом ведомстве ДНР отметили, что противник использует преимущественно ствольную артиллерию разного калибра. В сообщении отмечается, что обстрела подверглись семь населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения.
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днр, обстрелы, всу, сво, новости
ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО, Новости

Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки

20:20 22.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Вооруженные силы Украины выпустили более 130 снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба Народной Милиции ДНР в ведомственном Telegram-канале
В силовом ведомстве ДНР отметили, что противник использует преимущественно ствольную артиллерию разного калибра.
За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в ДНР, противник выпустил более 130 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов.
Народная Милиция ДНР
В сообщении отмечается, что обстрела подверглись семь населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
 
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