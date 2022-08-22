Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года - 22.08.2022 Украина.ру
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Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года
Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года - 22.08.2022 Украина.ру
Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года
Курс европейской валюте рухнул до уровня 2002 года, обновив двадцатилетний минимум. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи
2022-08-22T19:56
2022-08-22T19:56
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доллар
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Так, известно, что по состоянию на 19:00 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9938 доллара. Ранее, 14 июля, впервые за двадцать лет курс доллара превысил курс евро. Однако на тот момент курс евро составлял 0,9952 доллара. Сегодня же, 22 августа, курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.Также известно, что курс доллара к иене вырос с 136,93 иены до 137,56 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличился на 0,81% до 109,05 пункта.
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евро, доллар, экономика, биржа, новости
Евро, доллар, Экономика, биржа, Новости

Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года

19:56 22.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкевро купюры монеты
евро купюры монеты - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Курс европейской валюте рухнул до уровня 2002 года, обновив двадцатилетний минимум. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи
Так, известно, что по состоянию на 19:00 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9938 доллара.
Ранее, 14 июля, впервые за двадцать лет курс доллара превысил курс евро. Однако на тот момент курс евро составлял 0,9952 доллара. Сегодня же, 22 августа, курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.

Также известно, что курс доллара к иене вырос с 136,93 иены до 137,56 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличился на 0,81% до 109,05 пункта.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 06:30
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евроРоссия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
 
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20:08Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
19:56Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года
19:40Канада и Германию продолжат поддерживать Украину
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19:02Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога
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