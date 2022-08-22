Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года
Курс европейской валюте рухнул до уровня 2002 года, обновив двадцатилетний минимум. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи
Так, известно, что по состоянию на 19:00 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9938 доллара.
Ранее, 14 июля, впервые за двадцать лет курс доллара превысил курс евро. Однако на тот момент курс евро составлял 0,9952 доллара. Сегодня же, 22 августа, курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.
Также известно, что курс доллара к иене вырос с 136,93 иены до 137,56 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличился на 0,81% до 109,05 пункта.
Также известно, что курс доллара к иене вырос с 136,93 иены до 137,56 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличился на 0,81% до 109,05 пункта.
17 августа, 06:30Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евроРоссия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру