https://ukraina.ru/20220822/1037968991.html

Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года

Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года - 22.08.2022 Украина.ру

Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года

Курс европейской валюте рухнул до уровня 2002 года, обновив двадцатилетний минимум. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи

2022-08-22T19:56

2022-08-22T19:56

2022-08-22T19:56

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Так, известно, что по состоянию на 19:00 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9938 доллара. Ранее, 14 июля, впервые за двадцать лет курс доллара превысил курс евро. Однако на тот момент курс евро составлял 0,9952 доллара. Сегодня же, 22 августа, курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.Также известно, что курс доллара к иене вырос с 136,93 иены до 137,56 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличился на 0,81% до 109,05 пункта.

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2022

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евро, доллар, экономика, биржа, новости