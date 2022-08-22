https://ukraina.ru/20220822/1037968436.html

Терроризм и привлечение к нему детей. Итоги 22 августа на Украине

Терроризм и привлечение к нему детей. Итоги 22 августа на Украине - 22.08.2022 Украина.ру

Терроризм и привлечение к нему детей. Итоги 22 августа на Украине

Убийца философа и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия теракта, сообщили российским СМИ источники в силовых структурах

2022-08-22T19:33

2022-08-22T19:33

2022-08-22T19:34

хроники

эксклюзив

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Как отмечается в сообщении ряда российских СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах, в настоящий момент правоохранители рассматривают версию о том, что Вовк могла подложить взрывное устройство в машину с помощью подростка — своей дочки Софии Шабан.Ранее ФСБ опубликовала видео с подозреваемой с Вовк. В нём показано, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и её волосы имеют светлый цвет. В дом Дарьи Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.Вовк с дочерью Софией Шабан приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.Для наблюдения за журналисткой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские, 172AJD02, а при выезде — украинские, AH7771IP.В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.Материалы расследования передали в Следственный комитет.Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, — военнослужащая националистического полка "Азов"*. В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото её удостоверения. Между тем, проект "Немезида" отмечает, что информацию по Вовк он публиковал ещё в апреле.Медиаэксперт Анатолий Шарий нашёл объявление о продаже авто, которое использовала Вовк. Объявление разместил Даниил Шабан. Как указывает Шарий, объявление было размещено 18 августа скорее всего для создания алиби для убийцы.Сам Даниил Шабан — военнослужащий Государственной погранслужбы Украины, старшина II статьи. При этом номер, указанный в объявлении, у некоторых абонентов был подписан как "спецназ".У себя в видео Шарий также опубликовал фото Софии Шабан, которую, как и подозревают российские правоохранители, Вовк могла использовать для теракта.Позже РИА Новости опубликовало видео из дома в Мариуполе, где жила Вовк. По словам её двоюродной сестры, Вовк уехала месяц назад, что свидетельствует о том, что всё это время она жила в Мариуполе. При этом официально Вовк числилась в нестроевых подразделениях "по состоянию здоровья". Её отец работает в Мариуполе и на момент визита МГБ ДНР и журналиста РИА Новости не был дома."На самом деле в истории с раскрытием убийства Дарьи Дугиной вопросов слишком много. Очевидно, что въехали террористки по документам прикрытия. Значит, хорошие были документы. Но всё же, главное, что хотелось бы понять, это как много офицеров "азовов"*, "айдаров"* и прочей блевоты спокойно пересекали/пересекают границу в обе стороны? И возможно ли этого избежать? Спойлер: да, возможно. Скажу больше - было время, когда возвращавшихся из Сирии с "джихада" боевиков брали прямо на границе. Углубляться не буду. Чего тут. Всё же очевидно", - прокомментировал данные ФСБ вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Как отметил российский журналист Александр Коц, убийство Дугиной напомнило убийства на Украине и в Донбассе."Когда погибла Даша, я сразу вспомнил убийство Павла Шеремета в Киеве. Подрыв машины, женщина-исполнитель. Женщина оставила бомбу и в кабинете Михаила "Гиви" Толстых. В методе исполнения нет ничего нового. Как и в мотивации, которая у нацистов мало изменилась со времен убийства Олеся Бузины. И украинские спецслужбы её очень умело используют. В незалежной это срабатывает - там заткнули рот всем инакомыслящим, способным идти против "повестки", - указал он.По его словам, украинские террористы ничего не добились своими дейстывиями."Чего добились украинские террористы на Можайском шоссе? А чего они добились, убив журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка под Металлистом в 2014-м? Какую победу одержали, расстреляв фотокора РИА Новости Андрея Стенина под Снежным и спалив его тело вместе с машиной? Убийства Захарченко, Мотора и других лидеров Русской весны сделали нас только злее. Каждая потеря на алтаре будущей Победы добавляет уверенности в нашей правоте. Если они боятся красивой и умной девушки до такой степени, что её нужно устранить так показательно подло, значит все мы делаем правильно. И каждый погибший герой стоит за нами немым напоминанием: мы не имеем права отступить. Чтобы их смерть не была напрасной", - подчеркнул Коц.Отец Дарьи Дугиной — философ Александр Дугин поблагодарил всех, кто выразил ему свои соболезнования."Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются", - заявил Дугин.Он отметил, что жаждет не просто мести или возмездия."Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На её алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!" - призвал он.Президент России Владимир Путин выразил семье убитой украинскими террористами свои соболезнования."Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час", - заявил Путин.Между тем, как отмечают специалисты, использование детей украинскими спецслужбами не только окончательно переводит последние в разряд террористов, но и будет чревато для украинцев самыми печальными последствиями.* - запрещённые в РФ террористические организации

https://ukraina.ru/20220822/1037958853.html

https://ukraina.ru/20220822/1037938487.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив