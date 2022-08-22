https://ukraina.ru/20220822/1037968101.html

США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе

США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе - 22.08.2022 Украина.ру

США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе

Пентагон планирует заключить контракт на производство и поставку десяти дронов-камикадзе Switchblade 600. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на американское издание Defence News.

2022-08-22T19:13

2022-08-22T19:13

2022-08-22T19:13

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Defence News пишет, ссылаясь на пресс-службу Пентагона, что армия США в течение месяца планирует заключить контракт с компанией AeroVironment, производящей дроны вышеуказанной модели. Ранее США уже поставляли Украине дроны Switchblade 300 - они отличаются от модели с номером 600 меньшим размером и радиусом действия.Что характерно, точная даты поставки новых БПЛА неизвестна. Попытка РИА Новости получить комментарий в американском оборонном ведомстве успеха не имела - в Пентагоне отказываются комментировать данную информацию.

https://ukraina.ru/20220819/1037891493.html

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2022

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сша, бпла, оружие, украина, всу, новости