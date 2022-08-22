США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе - 22.08.2022 Украина.ру
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США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе
США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе - 22.08.2022 Украина.ру
США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе
Пентагон планирует заключить контракт на производство и поставку десяти дронов-камикадзе Switchblade 600. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на американское издание Defence News.
2022-08-22T19:13
2022-08-22T19:13
сша
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оружие
украина
всу
новости
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Defence News пишет, ссылаясь на пресс-службу Пентагона, что армия США в течение месяца планирует заключить контракт с компанией AeroVironment, производящей дроны вышеуказанной модели. Ранее США уже поставляли Украине дроны Switchblade 300 - они отличаются от модели с номером 600 меньшим размером и радиусом действия.Что характерно, точная даты поставки новых БПЛА неизвестна. Попытка РИА Новости получить комментарий в американском оборонном ведомстве успеха не имела - в Пентагоне отказываются комментировать данную информацию.
https://ukraina.ru/20220819/1037891493.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, бпла, оружие, украина, всу, новости
США, БПЛА, оружие, Украина, ВСУ, Новости

США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе

19:13 22.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler FortiSwitchblade
Switchblade - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© commons.wikimedia.org / U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti
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Пентагон планирует заключить контракт на производство и поставку десяти дронов-камикадзе Switchblade 600. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на американское издание Defence News.
Defence News пишет, ссылаясь на пресс-службу Пентагона, что армия США в течение месяца планирует заключить контракт с компанией AeroVironment, производящей дроны вышеуказанной модели.
Ранее США уже поставляли Украине дроны Switchblade 300 - они отличаются от модели с номером 600 меньшим размером и радиусом действия.
Что характерно, точная даты поставки новых БПЛА неизвестна.

Попытка РИА Новости получить комментарий в американском оборонном ведомстве успеха не имела - в Пентагоне отказываются комментировать данную информацию.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 22:21
США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларовПрезидент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи для Украины в размере 775 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
 
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