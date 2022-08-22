Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога - 22.08.2022 Украина.ру
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Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога
Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога - 22.08.2022 Украина.ру
Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис вокруг Запорожской АЭС должен быть решен с помощью диалога. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости.
2022-08-22T19:02
2022-08-22T19:02
запорожская аэс
антониу гутерреш
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Гутерриш сделал данное заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Кроме того, генеральный секретарь ООН заявил, что организация в состоянии обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на время нахождения ее на территории Украины. Напомним, попытка организовать визит МАГАТЭ была инициирована 11 августа Гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Чуть позже, 19 августа, в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона оба лидера также высказались за скорейшее посещение АЭС инспекторами агентства.
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запорожская аэс, антониу гутерреш, оон, магатэ, новости
Запорожская АЭС, Антониу Гутерреш, ООН, магатэ, Новости

Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога

19:02 22.08.2022
 
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP / John Minchillo, Pool
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис вокруг Запорожской АЭС должен быть решен с помощью диалога. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости.
Гутерриш сделал данное заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Приверженность диалогу и результатам должна быть применена к критической ситуации на Запорожской АЭС

Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН
Кроме того, генеральный секретарь ООН заявил, что организация в состоянии обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на время нахождения ее на территории Украины.
Напомним, попытка организовать визит МАГАТЭ была инициирована 11 августа Гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
Чуть позже, 19 августа, в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона оба лидера также высказались за скорейшее посещение АЭС инспекторами агентства.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 19:18
Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭСЧлен Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС
 
Запорожская АЭСАнтониу ГутеррешООНмагатэНовости
 
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