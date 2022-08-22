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Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога

Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога - 22.08.2022 Украина.ру

Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис вокруг Запорожской АЭС должен быть решен с помощью диалога. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости.

2022-08-22T19:02

2022-08-22T19:02

2022-08-22T19:02

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Гутерриш сделал данное заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Кроме того, генеральный секретарь ООН заявил, что организация в состоянии обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на время нахождения ее на территории Украины. Напомним, попытка организовать визит МАГАТЭ была инициирована 11 августа Гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Чуть позже, 19 августа, в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона оба лидера также высказались за скорейшее посещение АЭС инспекторами агентства.

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2022

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запорожская аэс, антониу гутерреш, оон, магатэ, новости