https://ukraina.ru/20220822/1037967187.html

Удары по центрам принятия решений, провокации Украины. О чём говорили эксперты 22 августа

Удары по центрам принятия решений, провокации Украины. О чём говорили эксперты 22 августа - 22.08.2022 Украина.ру

Удары по центрам принятия решений, провокации Украины. О чём говорили эксперты 22 августа

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T18:26

2022-08-22T18:26

2022-08-22T18:26

эксклюзив

украина

крым

провокация

веселовский

ордуханян

анпилогов

киев

россия

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Ко Дню Независимости Украины в Киеве или Харькове могут готовить масштабную провокацию, чтобы обвинить Россию в нападении на мирных жителейОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 22 августа.Удары по центрам принятия решений на УкраинеГибель Дарьи Дугиной вызвала в российском обществе дискуссии о том, что необходимо наносить показательные удары по центрам принятия решений в Киеве. В то же время некоторые эксперты стали высказывать контраргументы, что этого делать нельзя, так как Россия гораздо уязвимее Украины в плане инфраструктуры.Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отмечает: да, Россия может ударить по зданию СБУ или штаб-квартире ГУР в Киеве, которые причастны к терактам в отношении РФ и освобожденных территорий. В этом нет никаких технических сложностей.Но вопрос состоит в другом."Сейчас в преддверии празднования Дня независимости Украины Зеленский и его офис выпустили распоряжение, что киевским чиновником вменено в обязанность работать из дома и не появляться в центре Киева.То же самое происходит в Харькове. Там ввели длинный комендантский час и отменили пригородные поезда. Я не исключаю, что украинская сторона готовит масштабную провокацию в Киеве, Харькове или любом другом крупном городе.Они могут взорвать большое взрывное устройство, привезти останки какого-нибудь "Калибра" (часть таких ракет они сбили) и объявить о теракте РФ в качестве мести за Дарью Дугину", – сказал Анпилогов.Поэтому, продолжил он, стоит опасаться подобной провокации украинской стороны с целью получить максимальный медийный эффект от того, что они объявят свой теракт под ложным флагом нападением РФ на мирных жителей. Это, считает эксперт, сразу же отразится на западной повестке, где сейчас вовсю обсуждается вопрос о причислении России к числу стран, спонсирующих международный терроризм."Таким образом, удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане. Такой удар должен нести четкий сигнал (кто попал под этой удар) и должен быть осуществлен с максимальной эффективностью", – заявил Анпилогов.Чего ждать от заседания Собвеза ООННа 24 августа запланировано заседание Собвеза ООН по Украине. При этом 24 же числа на Украине будут отмечать День Независимости.На заседании Совбеза вновь будут всхлипывания, стенания, опять будут обвинять Россию, будут грозить объявить нас страной-пособником террористов, прогнозирует политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.В то же время появляются очень любопытные заявление Госдепа, отмечает эксперт."Госдеп официально не рекомендовал Конгрессу принимать этот закон по поводу спонсорства террористов с нашей стороны, а это уже очень существенно.Меня порадовала достаточно атакующая позиция нашего МИД, они очень четко дали понять: если Конгресс примет подобное постановление – это конец отношениям, я надеюсь, и дипломатическим, и другим, между Америкой и Россией.Я думаю, это заставило их задуматься. Хотя с этой администрации, которая сейчас там (в США – Ред.), надеяться на это, тоже, знаете, не очень приходится", – заявил Ордуханян.Возможные провокации в Крыму… и не толькоКо Дню Независимости Украины Киев может готовить провокации, считает политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский.Он напоминает, что ранее не удалась провокация, которая должна была совершиться ночью на прошлой неделе: ПВО сработала в районе Крымского моста, был сбит серьезный беспилотник, летевший на Бельбек."Беспилотник был отсюда, из Крыма запущен, он не мог бы пролететь настолько далеко. Он нес боезаряд, который должен был что-то взорвать – наверное, склады с ракетами и бомбами, которые там лежали.Так вот, у них не получилась эта провокация. Были все готовы окрыленные их успехом по Джанкою, там, где наши прозевали этот момент интересный, но это другое дело, там армейцы сами и военная прокуратура разберется, и кому надо на орехи выпишет.Так вот, они уже были заряжены, все были заряжены, и украинские боты, и российские некоторые, которые вроде бы как патриоты, но еще не началось ничего, а они уже начали постить: "Бельбек весь в огне, взрывы безостановочные".Разгоняли заранее, все это рассказывали, когда еще ничего не случилось. То есть, был беспилотник на подлете, но информационная атака уже пошла мощнейшая", – сообщил Веселовский.После Джанкоя, Джанкойского района, выводы были сделаны, подчёркивает журналист.

https://ukraina.ru/20220822/1037943468.html

https://ukraina.ru/20220822/1037942416.html

https://ukraina.ru/20220820/1037901686.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, крым, провокация, веселовский, ордуханян, анпилогов, киев, россия