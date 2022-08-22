Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту - 22.08.2022 Украина.ру
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Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту
Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту - 22.08.2022 Украина.ру
Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту
В результате ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области погибли двое местных жителей, 3 пропали без вести, передает РИА Новости 22 августа со ссылкой на заместителя главы областной администрации Кирилла Стремоусова
2022-08-22T18:11
2022-08-22T18:11
новости
херсон
мост
кирилл стремоусов
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Сообщается, что удар был нанесен в момент, когда паром подходил к мосту, среди раненых есть работники переправы.Стремоусов назвал происшествие "террористическим ударом по гражданскому населению".Уточняется, что мост, несмотря на попадание, не обрушился.ВСУ регулярно предпринимает попытки обстрела Антоновского моста на протяжении последних нескольких недель. Антоновский мост имеет стратегическое значение для Херсона и области, соединяя два берега Днепра.
https://ukraina.ru/20220802/1037073612.html
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новости, херсон, мост, кирилл стремоусов
Новости, Херсон, мост, Кирилл Стремоусов

Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту

18:11 22.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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В результате ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области погибли двое местных жителей, 3 пропали без вести, передает РИА Новости 22 августа со ссылкой на заместителя главы областной администрации Кирилла Стремоусова
Есть двое погибших и 16 пострадавших. Есть средней тяжести, есть легкие.
Сообщается, что удар был нанесен в момент, когда паром подходил к мосту, среди раненых есть работники переправы.
Стремоусов назвал происшествие "террористическим ударом по гражданскому населению".
Уточняется, что мост, несмотря на попадание, не обрушился.
ВСУ регулярно предпринимает попытки обстрела Антоновского моста на протяжении последних нескольких недель. Антоновский мост имеет стратегическое значение для Херсона и области, соединяя два берега Днепра.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 06:00
"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мостуУкраина планирует наступление на херсонском направлении, поэтому они перерезают пути снабжения для войск России и ударяют по мостам, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
 
НовостиХерсонмостКирилл Стремоусов
 
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