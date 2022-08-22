https://ukraina.ru/20220822/1037966708.html

Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту

Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту - 22.08.2022 Украина.ру

Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту

В результате ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области погибли двое местных жителей, 3 пропали без вести, передает РИА Новости 22 августа со ссылкой на заместителя главы областной администрации Кирилла Стремоусова

2022-08-22T18:11

2022-08-22T18:11

2022-08-22T18:11

новости

херсон

мост

кирилл стремоусов

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Сообщается, что удар был нанесен в момент, когда паром подходил к мосту, среди раненых есть работники переправы.Стремоусов назвал происшествие "террористическим ударом по гражданскому населению".Уточняется, что мост, несмотря на попадание, не обрушился.ВСУ регулярно предпринимает попытки обстрела Антоновского моста на протяжении последних нескольких недель. Антоновский мост имеет стратегическое значение для Херсона и области, соединяя два берега Днепра.

https://ukraina.ru/20220802/1037073612.html

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2022

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новости, херсон, мост, кирилл стремоусов