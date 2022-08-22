https://ukraina.ru/20220822/1037966257.html

TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине

TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине - 22.08.2022 Украина.ру

TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине

США стратегически проиграют России, независимо от исхода специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Рамон Маркс для издания The National Interest

2022-08-22T17:49

2022-08-22T17:49

2022-08-22T17:49

новости

владимир путин

сша

украина

сво

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103183/24/1031832498_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_2fde56aea4df15f6e2e43f5c1c6cbb44.jpg.webp

"Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", - пишет Маркс.Россия и Китай попытаются сдержать господство Вашингтона, вкладывая средства в развитие системы транспортировки газа и нефти между странами, пишет Маркс. В результате Россия может стать основным поставщиком ископаемого топлива, а Китай – снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока. Расширение российско-индийского партнерства в энергетической сфере отдалит от Индии США, Австралию и Японию. Кроме этого, проблемой США Маркс назвал последствия антироссийских санкций, которые ударили по Европе инфляцией и перебоями в поставках энергоносителей.

https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, сша, украина, сво, энергетический кризис