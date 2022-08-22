https://ukraina.ru/20220822/1037966257.html
TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
США стратегически проиграют России, независимо от исхода специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Рамон Маркс для издания The National Interest
2022-08-22T17:49
2022-08-22T17:49
2022-08-22T17:49
новости
владимир путин
сша
украина
сво
энергетический кризис
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"Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", - пишет Маркс.Россия и Китай попытаются сдержать господство Вашингтона, вкладывая средства в развитие системы транспортировки газа и нефти между странами, пишет Маркс. В результате Россия может стать основным поставщиком ископаемого топлива, а Китай – снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока. Расширение российско-индийского партнерства в энергетической сфере отдалит от Индии США, Австралию и Японию. Кроме этого, проблемой США Маркс назвал последствия антироссийских санкций, которые ударили по Европе инфляцией и перебоями в поставках энергоносителей.
https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сша, украина, сво, энергетический кризис
Новости, Владимир Путин, США, Украина, СВО, энергетический кризис
TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
США стратегически проиграют России, независимо от исхода специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Рамон Маркс для издания The National Interest
"Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", - пишет Маркс.
Россия и Китай попытаются сдержать господство Вашингтона, вкладывая средства в развитие системы транспортировки газа и нефти между странами, пишет Маркс. В результате Россия может стать основным поставщиком ископаемого топлива, а Китай – снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока.
Расширение российско-индийского партнерства в энергетической сфере отдалит от Индии США, Австралию и Японию. Кроме этого, проблемой США Маркс назвал последствия антироссийских санкций, которые ударили по Европе инфляцией и перебоями в поставках энергоносителей.