TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
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TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
США стратегически проиграют России, независимо от исхода специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Рамон Маркс для издания The National Interest
2022-08-22T17:49
2022-08-22T17:49
новости
владимир путин
сша
украина
сво
энергетический кризис
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"Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", - пишет Маркс.Россия и Китай попытаются сдержать господство Вашингтона, вкладывая средства в развитие системы транспортировки газа и нефти между странами, пишет Маркс. В результате Россия может стать основным поставщиком ископаемого топлива, а Китай – снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока. Расширение российско-индийского партнерства в энергетической сфере отдалит от Индии США, Австралию и Японию. Кроме этого, проблемой США Маркс назвал последствия антироссийских санкций, которые ударили по Европе инфляцией и перебоями в поставках энергоносителей.
https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html
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новости, владимир путин, сша, украина, сво, энергетический кризис
Новости, Владимир Путин, США, Украина, СВО, энергетический кризис

TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине

17:49 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин ответил на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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США стратегически проиграют России, независимо от исхода специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Рамон Маркс для издания The National Interest
"Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", - пишет Маркс.
Россия и Китай попытаются сдержать господство Вашингтона, вкладывая средства в развитие системы транспортировки газа и нефти между странами, пишет Маркс. В результате Россия может стать основным поставщиком ископаемого топлива, а Китай – снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока.
Расширение российско-индийского партнерства в энергетической сфере отдалит от Индии США, Австралию и Японию. Кроме этого, проблемой США Маркс назвал последствия антироссийских санкций, которые ударили по Европе инфляцией и перебоями в поставках энергоносителей.
15 августа, 15:07
США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть
 
НовостиВладимир ПутинСШАУкраинаСВОэнергетический кризис
 
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