https://ukraina.ru/20220822/1037963753.html
Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ
Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ
Все оружие, которое поступает на Украину режиму Зеленского со стороны США, НАТО и еще 20 ненатовских государств, должно быть уничтожено, как только оно пересекает границу. Причем не только на земле, но и в воздухе. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T18:30
2022-08-22T18:30
2022-08-22T18:30
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Эксперт уточнил, что многие виды вооружений (гаубицы, HIMARS`ы, противоракетные средства и комплексы ПВО) доставляются не только по железной дороге или большими трайлерами, но и самолетами военно-транспортной авиации, такими как "Геркулес С-130". Они тоже должны быть уничтожены.По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран, поставляющих оружие Киеву, не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России.Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, всу, оружие, украина
Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ
Все оружие, которое поступает на Украину режиму Зеленского со стороны США, НАТО и еще 20 ненатовских государств, должно быть уничтожено, как только оно пересекает границу. Причем не только на земле, но и в воздухе. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что многие виды вооружений (гаубицы, HIMARS`ы, противоракетные средства и комплексы ПВО) доставляются не только по железной дороге или большими трайлерами, но и самолетами военно-транспортной авиации, такими как "Геркулес С-130". Они тоже должны быть уничтожены.
"Лично я бы уже давно разорвал дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму. Я не понимаю, чего мы ждем? Мы уже дважды или трижды предупредили США, что если они признают нас террористическим государством в связи с Украиной, мы разорвем с ними дипломатические отношения", - подчеркнул Козин.
По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран, поставляющих оружие Киеву, не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России.
Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить, заключил собеседник издания.