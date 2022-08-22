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Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ

Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру

Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ

Все оружие, которое поступает на Украину режиму Зеленского со стороны США, НАТО и еще 20 ненатовских государств, должно быть уничтожено, как только оно пересекает границу. Причем не только на земле, но и в воздухе. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T18:30

2022-08-22T18:30

2022-08-22T18:30

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Эксперт уточнил, что многие виды вооружений (гаубицы, HIMARS`ы, противоракетные средства и комплексы ПВО) доставляются не только по железной дороге или большими трайлерами, но и самолетами военно-транспортной авиации, такими как "Геркулес С-130". Они тоже должны быть уничтожены.По его словам, мы должны объявить все эти 50 стран, поставляющих оружие Киеву, не только пособниками третьей украинской войны против Донбасса, но и объявить их участниками агрессиями против России.Только тогда они выгонят из Киева Зеленского и поставят адекватного руководителя, который понимает, что с соседями надо дружить, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, всу, оружие, украина