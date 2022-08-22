Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации - 22.08.2022 Украина.ру
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Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации
Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации - 22.08.2022 Украина.ру
Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации
Главная ошибка России в информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года заключается в том, что все эти годы мы называли агрессию Украины против Донбасса "гражданской войной". Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T17:06
2022-08-22T17:08
новости
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агрессия
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Эксперт уточнил, что всего было три агрессии, которые Украина осуществляла против Донбасса: первая война была с апреля 2014 года. Вторая война была с 2015 года после Минских соглашений, которая была ползучей и не прекращалась до последнего момента. И третья война – с 14 февраля, за десять дней до нашей силовой операции, когда Украина начала полнокровную агрессию против Донбасса.По его словам, пик этой третей агрессии пришелся на 17 февраля, когда из ДНР/ЛНР были массово эвакуированы мирные жители.Есть официально признанные цифры ООН, что за все эти три агрессии против Донбасса 13 тысяч гражданских лиц были убиты, а 34 тысячи получили ранения и увечья, добавил специалист.Сейчас Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, заключил собеседник издания.
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новости, донбасс, россия, всу, украина, агрессия
Новости, Донбасс, Россия, ВСУ, Украина, агрессия

Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации

17:06 22.08.2022 (обновлено: 17:08 22.08.2022)
 
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Главная ошибка России в информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года заключается в том, что все эти годы мы называли агрессию Украины против Донбасса "гражданской войной". Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что всего было три агрессии, которые Украина осуществляла против Донбасса: первая война была с апреля 2014 года. Вторая война была с 2015 года после Минских соглашений, которая была ползучей и не прекращалась до последнего момента. И третья война – с 14 февраля, за десять дней до нашей силовой операции, когда Украина начала полнокровную агрессию против Донбасса.
По его словам, пик этой третей агрессии пришелся на 17 февраля, когда из ДНР/ЛНР были массово эвакуированы мирные жители.
"Минуточку. Разве ДНР/ЛНР воевали с гражданским населением? Нет. Они воюют с ВСУ, нацбатами и территориальной обороной. Сколько сантиметров украинской территории захватили ДНР/ЛНР? Ни одного. Они даже остались в усеченном виде по украинскому административно-территориальному делению", - подчеркнул Козин.
Есть официально признанные цифры ООН, что за все эти три агрессии против Донбасса 13 тысяч гражданских лиц были убиты, а 34 тысячи получили ранения и увечья, добавил специалист.
Сейчас Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, заключил собеседник издания.
 
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