https://ukraina.ru/20220822/1037962933.html

Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации

Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации - 22.08.2022 Украина.ру

Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации

Главная ошибка России в информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года заключается в том, что все эти годы мы называли агрессию Украины против Донбасса "гражданской войной". Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T17:06

2022-08-22T17:06

2022-08-22T17:08

новости

донбасс

россия

всу

украина

агрессия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/59/1034095951_0:48:899:554_1920x0_80_0_0_3aab413f45a1af572db72823dc524adc.jpg

Эксперт уточнил, что всего было три агрессии, которые Украина осуществляла против Донбасса: первая война была с апреля 2014 года. Вторая война была с 2015 года после Минских соглашений, которая была ползучей и не прекращалась до последнего момента. И третья война – с 14 февраля, за десять дней до нашей силовой операции, когда Украина начала полнокровную агрессию против Донбасса.По его словам, пик этой третей агрессии пришелся на 17 февраля, когда из ДНР/ЛНР были массово эвакуированы мирные жители.Есть официально признанные цифры ООН, что за все эти три агрессии против Донбасса 13 тысяч гражданских лиц были убиты, а 34 тысячи получили ранения и увечья, добавил специалист.Сейчас Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, россия, всу, украина, агрессия