Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html
Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком - 22.08.2022 Украина.ру
Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T17:47
2022-08-22T18:30
эксклюзив
днр
донбасс
донецк
александр "варяг" матюшин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037962016_0:140:3067:1865_1920x0_80_0_0_d631901ea473e0cfc929aeb4b31bcb6d.jpg
На донецком фронте пока без перемен. Военным достижением последней недели для союзных войск стал окончательный переход поселка Пески под контроль ДНР.О причинах перехода к позиционной войне и о ситуации под Донецком изданию Украина.ру рассказал военкор и общественный деятель Александр «Варяг» Матюшин.«В Марьинке бои идут в районе райисполкома. Обычные "качели": мы вечером и ночью занимаем позиции — две улицы, —&nbsp;а утром и днем они начинают по нам бить артиллерией, мы отходим. Вечером снова занимаем позиции. Они снова нас выбивают. За Марьинку бьются с нашей стороны две роты – человек двести.Мы бьем по ним с Щуровского террикона. Марьинка практически разнесена "артой" (артиллерией. —&nbsp;Ред.). Нам помогает российская авиация: в прошлую пятницу и субботу она летала в этом районе. Чтобы произошел перелом, нам не хватает резервов и "арты".Какое количество украинцев нам противостоит в Марьинке, не знаю. Знаю только, что это 66-я отдельная бригада ВСУ. Нам надо еще буквально 2-3 недели, и мы займем этот населенный пункт», — не сомневается Матюшин.На днях Народная милиция ДНР полностью освободила Пески, от которых практически ничего не осталось.«Этот поселок мы очистили, но украинцы еще пока занимают высоты вокруг поселка. Как только они видят движение, сразу же открывают огонь», — объясняет Матюшин трудности нахождения донецких подразделений в Песках.Также, по его словам, есть сообщения от бойцов НМ ДНР о том, что они зашли в Авдеевку с юга. Правда, подтверждающей информации из другого источника у Украина.ру пока нет.«В районе Угледара произошел прорыв. Если мы сможем нарастить успех, то под Донецком ВСУ попадут в несколько небольших котлов. Я знаю, что российские морпехи под Донецком взяли на днях пленного. Он говорит, что половина его подразделения – мобилизованные – готова сдаться, но проблема в том, что заградотряды, которые пристально за ними следят, не дают им этого сделать», – рассказывает Матюшин.Источник в ДНР, близкий к правительственным кругам, в беседе с Украина.ру сообщил, что отсутствие продвижения союзных сил является следствием многих факторов:«Тут и отсутствие живой силы, и достаточной огневой мощи, и качественной работы с личным составом, и точность работы авиации, и вообще мы мало работаем над своими ошибками. Сейчас мы все, что нужно, должны нарастить и восполнить, тогда и начнется вновь наше наступление.Тут еще очень важный момент в том, что мы не можем действовать в полную силу, потому что будут гибнуть свои, мирные граждане. Если бы мы сейчас врезали по украм, к примеру, тремя "Кинжалами" и пятью "Калибрами", то они просто офонарели бы от ужаса и фронт был бы прорван. Но увы, у нас сейчас нет такой возможности», – сообщил собеседник издания Украина.ру.Обстрелы Донецка продолжаются: ежедневным обстрелам, как и прежде, подвергаются прифронтовые районы: Кировский, Киевский и Петровский. Время от времени обстреливаются Ворошиловский, Калининский и Ленинский районы.
https://ukraina.ru/20220818/1037744272.html
https://ukraina.ru/20220804/1037256428.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037962016_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_835988118b49bc73605ca1ca6e986a97.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, днр, донбасс, донецк, александр "варяг" матюшин
Эксклюзив, ДНР, Донбасс, Донецк, Александр "Варяг" Матюшин

Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком

17:47 22.08.2022 (обновлено: 18:30 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
На донецком фронте пока без перемен. Военным достижением последней недели для союзных войск стал окончательный переход поселка Пески под контроль ДНР.
О причинах перехода к позиционной войне и о ситуации под Донецком изданию Украина.ру рассказал военкор и общественный деятель Александр «Варяг» Матюшин.
«В Марьинке бои идут в районе райисполкома. Обычные "качели": мы вечером и ночью занимаем позиции — две улицы, — а утром и днем они начинают по нам бить артиллерией, мы отходим. Вечером снова занимаем позиции. Они снова нас выбивают. За Марьинку бьются с нашей стороны две роты – человек двести.
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 04:45
Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионахРеферендум в ДНР/ЛНР важно провести хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Мы бьем по ним с Щуровского террикона. Марьинка практически разнесена "артой" (артиллерией. — Ред.). Нам помогает российская авиация: в прошлую пятницу и субботу она летала в этом районе. Чтобы произошел перелом, нам не хватает резервов и "арты".
Какое количество украинцев нам противостоит в Марьинке, не знаю. Знаю только, что это 66-я отдельная бригада ВСУ. Нам надо еще буквально 2-3 недели, и мы займем этот населенный пункт», — не сомневается Матюшин.
На днях Народная милиция ДНР полностью освободила Пески, от которых практически ничего не осталось.
«Этот поселок мы очистили, но украинцы еще пока занимают высоты вокруг поселка. Как только они видят движение, сразу же открывают огонь», — объясняет Матюшин трудности нахождения донецких подразделений в Песках.
Также, по его словам, есть сообщения от бойцов НМ ДНР о том, что они зашли в Авдеевку с юга. Правда, подтверждающей информации из другого источника у Украина.ру пока нет.
«В районе Угледара произошел прорыв. Если мы сможем нарастить успех, то под Донецком ВСУ попадут в несколько небольших котлов.
Я знаю, что российские морпехи под Донецком взяли на днях пленного. Он говорит, что половина его подразделения – мобилизованные – готова сдаться, но проблема в том, что заградотряды, которые пристально за ними следят, не дают им этого сделать», – рассказывает Матюшин.
Источник в ДНР, близкий к правительственным кругам, в беседе с Украина.ру сообщил, что отсутствие продвижения союзных сил является следствием многих факторов:
«Тут и отсутствие живой силы, и достаточной огневой мощи, и качественной работы с личным составом, и точность работы авиации, и вообще мы мало работаем над своими ошибками. Сейчас мы все, что нужно, должны нарастить и восполнить, тогда и начнется вновь наше наступление.
Освобожденные районы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 06:00
Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронтеНародной милиции ДНР не хватает бронежилетов и новых шлемов, также им необходимо тяжелое вооружение, потому сейчас у них только минометы, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
Тут еще очень важный момент в том, что мы не можем действовать в полную силу, потому что будут гибнуть свои, мирные граждане. Если бы мы сейчас врезали по украм, к примеру, тремя "Кинжалами" и пятью "Калибрами", то они просто офонарели бы от ужаса и фронт был бы прорван.
Но увы, у нас сейчас нет такой возможности», – сообщил собеседник издания Украина.ру.
Обстрелы Донецка продолжаются: ежедневным обстрелам, как и прежде, подвергаются прифронтовые районы: Кировский, Киевский и Петровский. Время от времени обстреливаются Ворошиловский, Калининский и Ленинский районы.
 
ЭксклюзивДНРДонбассДонецкАлександр "Варяг" Матюшин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ
18:26Удары по центрам принятия решений, провокации Украины. О чём говорили эксперты 22 августа
18:17Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине
18:11Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту
18:00Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
17:49TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
17:47Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
17:41Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?
17:40Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа
17:36До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ
17:32Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
17:06Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации
17:02Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским
16:50Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
16:42Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР
16:38Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа
16:28Путин направил соболезнования родителям Дугиной
16:25Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении
16:17Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы
16:12Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева
Лента новостейМолния