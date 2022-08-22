https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком

Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком - 22.08.2022 Украина.ру

Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T17:47

2022-08-22T17:47

2022-08-22T18:30

эксклюзив

днр

донбасс

донецк

александр "варяг" матюшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037962016_0:140:3067:1865_1920x0_80_0_0_d631901ea473e0cfc929aeb4b31bcb6d.jpg

На донецком фронте пока без перемен. Военным достижением последней недели для союзных войск стал окончательный переход поселка Пески под контроль ДНР.О причинах перехода к позиционной войне и о ситуации под Донецком изданию Украина.ру рассказал военкор и общественный деятель Александр «Варяг» Матюшин.«В Марьинке бои идут в районе райисполкома. Обычные "качели": мы вечером и ночью занимаем позиции — две улицы, — а утром и днем они начинают по нам бить артиллерией, мы отходим. Вечером снова занимаем позиции. Они снова нас выбивают. За Марьинку бьются с нашей стороны две роты – человек двести.Мы бьем по ним с Щуровского террикона. Марьинка практически разнесена "артой" (артиллерией. — Ред.). Нам помогает российская авиация: в прошлую пятницу и субботу она летала в этом районе. Чтобы произошел перелом, нам не хватает резервов и "арты".Какое количество украинцев нам противостоит в Марьинке, не знаю. Знаю только, что это 66-я отдельная бригада ВСУ. Нам надо еще буквально 2-3 недели, и мы займем этот населенный пункт», — не сомневается Матюшин.На днях Народная милиция ДНР полностью освободила Пески, от которых практически ничего не осталось.«Этот поселок мы очистили, но украинцы еще пока занимают высоты вокруг поселка. Как только они видят движение, сразу же открывают огонь», — объясняет Матюшин трудности нахождения донецких подразделений в Песках.Также, по его словам, есть сообщения от бойцов НМ ДНР о том, что они зашли в Авдеевку с юга. Правда, подтверждающей информации из другого источника у Украина.ру пока нет.«В районе Угледара произошел прорыв. Если мы сможем нарастить успех, то под Донецком ВСУ попадут в несколько небольших котлов. Я знаю, что российские морпехи под Донецком взяли на днях пленного. Он говорит, что половина его подразделения – мобилизованные – готова сдаться, но проблема в том, что заградотряды, которые пристально за ними следят, не дают им этого сделать», – рассказывает Матюшин.Источник в ДНР, близкий к правительственным кругам, в беседе с Украина.ру сообщил, что отсутствие продвижения союзных сил является следствием многих факторов:«Тут и отсутствие живой силы, и достаточной огневой мощи, и качественной работы с личным составом, и точность работы авиации, и вообще мы мало работаем над своими ошибками. Сейчас мы все, что нужно, должны нарастить и восполнить, тогда и начнется вновь наше наступление.Тут еще очень важный момент в том, что мы не можем действовать в полную силу, потому что будут гибнуть свои, мирные граждане. Если бы мы сейчас врезали по украм, к примеру, тремя "Кинжалами" и пятью "Калибрами", то они просто офонарели бы от ужаса и фронт был бы прорван. Но увы, у нас сейчас нет такой возможности», – сообщил собеседник издания Украина.ру.Обстрелы Донецка продолжаются: ежедневным обстрелам, как и прежде, подвергаются прифронтовые районы: Кировский, Киевский и Петровский. Время от времени обстреливаются Ворошиловский, Калининский и Ленинский районы.

https://ukraina.ru/20220818/1037744272.html

https://ukraina.ru/20220804/1037256428.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, днр, донбасс, донецк, александр "варяг" матюшин