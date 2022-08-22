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Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
На авдеевском направлении постепенное артиллерийское наступление русских войск продвигается в районе Первомайского и Водяного, но эти поселки еще контролируются противником. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T18:00
2022-08-22T18:00
2022-08-22T18:00
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всу
россия
авдеевка
артиллерия
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Только после того, как будет полностью взят под контроль район вокруг Песок, можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное с целью взятия этих населенных пунктов, пояснил эксперт.Первомайское вообще идет параллельно Авдеевке вглубь западного Донбасса. Контроль над Водяным будет означать, что линия наступления загибается с целью выхода к трассе Орловка — Авдеевка, уточнил специалист.Пока же позиционные бои идут в авдеевской промзоне и к северу у трассы Авдеевка — Константиновка. Там нет сейчас серьезного продвижения, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_c84a6b5eccbc9581d2d2991516a23fd3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, авдеевка, артиллерия
Новости, ВСУ, Россия, Авдеевка, артиллерия
Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
На авдеевском направлении постепенное артиллерийское наступление русских войск продвигается в районе Первомайского и Водяного, но эти поселки еще контролируются противником. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Только после того, как будет полностью взят под контроль район вокруг Песок, можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное с целью взятия этих населенных пунктов, пояснил эксперт.
"Штурм Авдеевки сейчас не идет. Есть бои в промзоне, бои к северу от Авдеевки, но сам поселок еще никто не штурмует", - констатировал Рожин.
Первомайское вообще идет параллельно Авдеевке вглубь западного Донбасса. Контроль над Водяным будет означать, что линия наступления загибается с целью выхода к трассе Орловка — Авдеевка, уточнил специалист.
Пока же позиционные бои идут в авдеевской промзоне и к северу у трассы Авдеевка — Константиновка. Там нет сейчас серьезного продвижения, заключил собеседник издания.