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Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ

Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ

На авдеевском направлении постепенное артиллерийское наступление русских войск продвигается в районе Первомайского и Водяного, но эти поселки еще контролируются противником. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T18:00

2022-08-22T18:00

2022-08-22T18:00

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Только после того, как будет полностью взят под контроль район вокруг Песок, можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное с целью взятия этих населенных пунктов, пояснил эксперт.Первомайское вообще идет параллельно Авдеевке вглубь западного Донбасса. Контроль над Водяным будет означать, что линия наступления загибается с целью выхода к трассе Орловка — Авдеевка, уточнил специалист.Пока же позиционные бои идут в авдеевской промзоне и к северу у трассы Авдеевка — Константиновка. Там нет сейчас серьезного продвижения, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, авдеевка, артиллерия