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Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии

Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии

Россия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T14:32

2022-08-22T14:32

2022-08-22T14:32

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Какие-то части были перестроены, получив новые комплекты вооружений, а какие-то нет. Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась. Мы ее отработали в Сирии и сейчас она применяется на Украине. Эта система позволяет более эффективно выполнять боевые задачи, пояснил эксперт.Поэтому то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине. Приходится вырабатывать новую тактику и новые методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сирия, всу, россия, авиация