Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии
Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии
Россия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T14:32
2022-08-22T14:32
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Какие-то части были перестроены, получив новые комплекты вооружений, а какие-то нет. Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась. Мы ее отработали в Сирии и сейчас она применяется на Украине. Эта система позволяет более эффективно выполнять боевые задачи, пояснил эксперт.Поэтому то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине. Приходится вырабатывать новую тактику и новые методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сирия, всу, россия, авиация
Новости, Украина, Сирия, ВСУ, Россия, авиация

Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии

14:32 22.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2020". Стенд МИА "Россия сегодня", Алексей Леонков
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня, Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Какие-то части были перестроены, получив новые комплекты вооружений, а какие-то нет. Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась. Мы ее отработали в Сирии и сейчас она применяется на Украине. Эта система позволяет более эффективно выполнять боевые задачи, пояснил эксперт.
"Понятно, что сирийский опыт важен. Но дело в том, что кампания на Украине имеет ряд особенностей, которые Сирии не подходят. Например, в сирийском небе наши самолеты работали с высоты в 6 километров и летчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони. А на Украине — много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности", - указал Леонков.
Поэтому то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине. Приходится вырабатывать новую тактику и новые методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику, заключил собеседник издания.
 
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