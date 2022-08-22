Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037949000.html
Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине
Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине
С первых дней спецоперации Россия была к тому, что НАТО попытается закрыть небо над Украиной, и была готова вступить в бой с натовскими летчиками. Но мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T14:21
2022-08-22T14:21
вкс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101883/09/1018830970_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab4ac0c5812d8dd8f5fd4049daa6e47c.jpg
Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, отметил эксперт.Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, на Украине тоже подтверждается, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101883/09/1018830970_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dea98ace2507363cb065e468b3977caa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вкс, россия
ВКС, Россия

Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине

14:21 22.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа авиации ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии"
Боевая работа авиации ТАВКР Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
С первых дней спецоперации Россия была к тому, что НАТО попытается закрыть небо над Украиной, и была готова вступить в бой с натовскими летчиками. Но мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, отметил эксперт.
"Несмотря на эту тактику, их техника сбивается, а наша техника возвращается на аэродромы базирования", - указал Леонков.
Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, на Украине тоже подтверждается, заключил собеседник издания.
 
ВКСРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
14:44ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
14:32Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии
14:28Алексей Анпилогов: Если Россия ударит по центру принятия решений, Украина только выиграет
14:26Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами
14:21Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине
14:19Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам
14:12Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают
14:11Чем воюют на Украине: как Киев хочет бомбить Крымский мост
14:08Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе
14:07"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья
14:0293 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми"
14:01Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны
13:52Украинский блогер сообщил о массовых проверках в Харькове: ищут сочувствующих России
13:41Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова
13:31Украинский таролог предсказала, когда закончится конфликт на Украине
13:23Артем Шарлай о будущем Украины и о том, почему так много мата в украинском интернете
13:17Возрождение из пепла: в Херсоне открыли телеканал "Таврия"
12:54"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
12:48Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
Лента новостейМолния