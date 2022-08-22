https://ukraina.ru/20220822/1037949000.html

Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине

Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине

С первых дней спецоперации Россия была к тому, что НАТО попытается закрыть небо над Украиной, и была готова вступить в бой с натовскими летчиками. Но мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T14:21

2022-08-22T14:21

2022-08-22T14:21

вкс

россия

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Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, отметил эксперт.Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, на Украине тоже подтверждается, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вкс, россия