https://ukraina.ru/20220822/1037949000.html
Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине
Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине
С первых дней спецоперации Россия была к тому, что НАТО попытается закрыть небо над Украиной, и была готова вступить в бой с натовскими летчиками. Но мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T14:21
2022-08-22T14:21
2022-08-22T14:21
вкс
россия
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Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, отметил эксперт.Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, на Украине тоже подтверждается, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вкс, россия
Военный эксперт Леонков о том, как ВКС РФ бьются с натовскими летчиками на Украине
С первых дней спецоперации Россия была к тому, что НАТО попытается закрыть небо над Украиной, и была готова вступить в бой с натовскими летчиками. Но мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, отметил эксперт.
"Несмотря на эту тактику, их техника сбивается, а наша техника возвращается на аэродромы базирования", - указал Леонков.
Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, на Украине тоже подтверждается, заключил собеседник издания.