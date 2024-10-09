Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко - 09.10.2024 Украина.ру
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Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко
Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко - 09.10.2024 Украина.ру
Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
2024-10-09T14:02
2024-10-09T14:02
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россия, украина, ростислав ищенко, иран, ленин, rutube, вконтакте, видео, армия, конфликт
Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Иран, Ленин, Rutube, Вконтакте, Видео, Армия, конфликт

Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко

14:02 09.10.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
03:00 - Были ли в мировой истории государства, подобные Украине? Какова была их судьба?
06:00 - Насколько реальность соответствует планам, которые были у России в начале СВО;
06:40 - О естественных границах государств и местном населении: насколько это сочетается между собой?
19:24 - Что будет с прокси-структурами Ирана и ВС России после окончания войны?
29:30 - Есть ли в России семьи, которые находятся у власти целыми поколениями и остались ли у нас олигархи?
38:10 - Где брали продукты для своих армий правители Османской империи и те, с кем они воевали?
43:45 - По какой причине Ленин предоставил Финляндии независимость?
51:30 - Почему Россия не могла избежать СВО? Что бы произошло в противном случае?
#Украина #история #Россия #РФ #Ищенко #Германия #Путин #Франция #президент #СВО #спецоперация #империя #Бельгия #армия #границы #Прибалтика #Финляндия #Литва #Латвия #Эстония #Швеция #Иран #Израиль #война #ВСРФ #конфликт #США #олигархи #капитализм #Финляндия #Ленин #Польша #Китай #КНР #Иран #Грузия #Саакашвили #Крым #ДНР #Донбасс
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Дзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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