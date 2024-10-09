https://ukraina.ru/20241009/1057983632.html

Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко

Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко - 09.10.2024 Украина.ру

Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.

2024-10-09T14:02

2024-10-09T14:02

2024-10-09T14:02

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.03:00 - Были ли в мировой истории государства, подобные Украине? Какова была их судьба? 06:00 - Насколько реальность соответствует планам, которые были у России в начале СВО; 06:40 - О естественных границах государств и местном населении: насколько это сочетается между собой? 19:24 - Что будет с прокси-структурами Ирана и ВС России после окончания войны? 29:30 - Есть ли в России семьи, которые находятся у власти целыми поколениями и остались ли у нас олигархи? 38:10 - Где брали продукты для своих армий правители Османской империи и те, с кем они воевали? 43:45 - По какой причине Ленин предоставил Финляндии независимость? 51:30 - Почему Россия не могла избежать СВО? Что бы произошло в противном случае? #Украина #история #Россия #РФ #Ищенко #Германия #Путин #Франция #президент #СВО #спецоперация #империя #Бельгия #армия #границы #Прибалтика #Финляндия #Литва #Латвия #Эстония #Швеция #Иран #Израиль #война #ВСРФ #конфликт #США #олигархи #капитализм #Финляндия #Ленин #Польша #Китай #КНР #Иран #Грузия #Саакашвили #Крым #ДНР #Донбасс ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, ростислав ищенко, иран, ленин, rutube, вконтакте, видео, армия, конфликт