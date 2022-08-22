https://ukraina.ru/20220822/1037920210.html

Украина: подарки на юбилей

Украина: подарки на юбилей - 22.08.2022 Украина.ру

Украина: подарки на юбилей

В среду, 24 августа, Украина будет праздновать тридцатую годовщину своей независимости. Понятно, что к этому дню киевский режим постарается организовать своим... Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T09:19

2022-08-22T09:19

2022-08-22T10:53

мнения

украина

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В среду, 24 августа, Украина будет праздновать тридцатую годовщину своей независимости. Понятно, что к этому дню киевский режим постарается организовать своим сторонникам какой-нибудь подарок. Подарком же в нынешней ситуации может быть только очередная «историческая победа» над Россией. Что предложит своим избирателям Зеленский?Встречу во Львове с Эрдоганом он явно провалил. Турецкий президент завершил переговоры с украинским коллегой уже на 41-й минуте и не стал заезжать в Одессу, куда после Львова отправился генсек ООН Антониу Гутерриш. Хоть, казалось бы, кому, как не Эрдогану хвастаться успехом зерновой сделки, которая без его усилий вряд ли бы состоялась.Эрдоган явно был недоволен Зеленским и не скрывал этого. Что же так расстроило турецкого лидера? Турции объективно выгодно, чтобы Россия была как можно дольше связана на Украине. Эрдоган не только предлагает свои посреднические услуги, добиваясь локальных успехов (вроде зерновой сделки) и тем повышая свой международный авторитет, он ещё и пытается решить в интересах Анкары ряд застарелых проблем в Закавказье (вывод союзника Турции, Азербайджана, в местные гегемоны) и на Ближнем Востоке (окончательное решение курдского вопроса).Занятость России на Украине расширяет Турции пространство для манёвра в интересующих её регионах. Москва сейчас не может идти на слишком существенные обострения, если вопрос не является принципиальным. Но Турция ни на Армению, ни на остатки Карабаха, ни на Сирию не посягает, она просто понемногу улучшает своё тактическое положение на данных направлениях.Однако западные эксперты пессимистично смотрят на перспективы Украины удержать фронт до весны, а Эрдогану (для решения его проблем) необходимо, чтобы Россия была связана боевыми действиями на Украине ещё года два-три. Простой вывод: надо потянуть время, для чего сбить темп российского наступления. Лучше всего для этого подойдут мирные переговоры, на время которых надо добиться либо прекращения огня, либо хотя бы снижения интенсивности боевых действий.Эрдоган предложил встречу Путин — Зеленский в Стамбуле, прекрасно понимая, что Путин выдвинет предварительные условия, но однозначного отказа не будет. Россия постоянно заявляет о своей приверженности мирным методам урегулирования, а значит, напрочь отказаться от переговоров президент России не может. Президент Турции считал, что, получив формальное согласие Путина на встречу, он сможет уговорить Зеленского сделать заявление о готовности встретиться без предварительных условий, которое можно было бы трактовать как конструктивное и дальше давить на Россию, настаивая на срочном проведении встречи трёх президентов.Но Путин лучше оценил Зеленского. Несмотря на то что Украине, несомненно, было выгодно зацепиться за переговоры и попытаться сбить темп российского наступления. Несмотря также на то что от Зеленского не требовалось ничего сверхъестественного – надо было только инициировать встречу без предварительных условий, президент Украины потребовал в качестве предварительного условия отвода российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля текущего года. Переговоры сразу стали невозможными.Путин пожал плечами (мол, я же говорил), а Эрдоган расстроился. Он-то понимает, что Украина на ладан дышит. Что стоило Зеленскому подыграть турецкой позиции? Но он не подыграл. Турецкий лидер остался у разбитого корыта, но и Зеленский упустил прекрасную возможность продать на 24 августа своим согражданам переговоры с Россией, как вынужденное отступление Москвы перед силой украинского оружия.Зеленский сделал ставку на окучивание генсека ООН Гутерриша, которого убеждал в том, что Россия – спонсор терроризма и её надо исключить из ООН. Очевидно, он считал, что генсек воспроизведёт хотя бы часть его инвектив в своём заявлении. Но для Гутерриша важно, что можно списать в архив зерновой кризис. Не то чтобы он верил, что ООН от этого перепадёт сколько-нибудь дармового зерна для поддержания голодающих стран Азии и Африки. Этим-то понятно, что ничего не достанется. Но одним скандалом будет меньше, возможно, в России удастся закупить зерно для голодающих африканце, скандал вокруг украинского зерна способствовал биржевой панике и дальнейшему повышению цен на продовольствие, что лишало ООН даже призрачных шансов организовать сколько-нибудь действенную помощь голодающим странам.То есть в то время как Зеленский хотел от Гутерриша антироссийских заявлений, сам Гутерриш стремился наладить с Москвой прагматичное сотрудничество. Тем более что, в отличие от Зеленского, он понимал, что Россию нельзя ни исключить из ООН, ни как-то существенно ограничить её полномочия, не развалив организацию. Гутерриш явно не хотел войти в историю Генеральным секретарём ООН, разрушившим Объединённые нации. Более того, ещё до встречи во Львове и поездки Гутерриша в Одессу Госдеп заявил, что не видит смысла в признании России государством — спонсором терроризма, ибо это будет означать полный разрыв отношений между Западом и Москвой, а Запад к такому решению не готов.Раз уж США колеблются, понимая, что интриги против России в ООН ничего не дадут, кроме сотрясения воздуха, а бумеранг может вернуться похлеще того топливно-продовольственного, что ударил по Западу после введения очередных пакетов антироссийских санкций после 24 февраля 2022 года, то генсек ООН точно не будет торопиться с занятием радикальной позиции. Таким образом, организовать политическую «победу», устроив скандал в ООН, Зеленский тоже не смог.Некоторые отечественные эксперты предполагали, что Киев попытается превратить в свою победу убийство Дарьи Платоновой и покушение на Александра Дугина, тем более что украинский сегмент Интернета устроил 21-22 августа пляску на костях, но в Киеве либо сами поняли, либо им старшие товарищи подсказали, что убийство мирных граждан соседней страны никак невозможно подвести под военную необходимость. Поэтому «победой» это будет только для украинских нацистов и их пособников, в то время как весь мир назовёт это актом государственного терроризма. То есть Украину саму могут государством — спонсором терроризма признать. В общем, пришлось Киеву в срочном порядке отмежёвываться от этой «победы» и валить всё при помощи Пономарёва на какую-то российскую «Национальную республиканскую армию», которая якобы партизанит в России против Путина. Ну а если русские сами русских убили, то какая же это «победа»?В общем, предложить украинской общественности на праздник нечего. Донецк, конечно, в очередной раз обстреляют, но к этому в Киеве за почти девять лет привыкли, как к обыденности. Там на обстрелы Донецка обращают не больше внимания, чем не восход солнца.Предложить нечего, но что-то предложить надо. Необходимо. Поэтому, думаю, что Киев, у которого выбор вариантов небогат, попытается нанести массированные удары по Крыму. Причём, возможно, не только по базе флота в Севастополе и Крымскому мосту в Керчи, но и по курортам Большой Ялты, чтобы вызвать панику и бегство отдыхающих из Крыма.Как мы успели убедиться, возможность по мелочам гадить с беспилотников у Киева есть, а ничего более существенного за оставшиеся до юбилея пару дней Ермак с Зеленским явно не придумают.Придётся нам укреплять ПВО и повышать бдительность.

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мнения, украина