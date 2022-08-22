Украина: подарки на юбилей - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037920210.html
Украина: подарки на юбилей
Украина: подарки на юбилей - 22.08.2022 Украина.ру
Украина: подарки на юбилей
В среду, 24 августа, Украина будет праздновать тридцатую годовщину своей независимости. Понятно, что к этому дню киевский режим постарается организовать своим... Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T09:19
2022-08-22T10:53
мнения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_159:501:2807:1991_1920x0_80_0_0_15f726b56553236cbc77b1437c2df7c2.jpg
В среду, 24 августа, Украина будет праздновать тридцатую годовщину своей независимости. Понятно, что к этому дню киевский режим постарается организовать своим сторонникам какой-нибудь подарок. Подарком же в нынешней ситуации может быть только очередная «историческая победа» над Россией. Что предложит своим избирателям Зеленский?Встречу во Львове с Эрдоганом он явно провалил. Турецкий президент завершил переговоры с украинским коллегой уже на 41-й минуте и не стал заезжать в Одессу, куда после Львова отправился генсек ООН Антониу Гутерриш. Хоть, казалось бы, кому, как не Эрдогану хвастаться успехом зерновой сделки, которая без его усилий вряд ли бы состоялась.Эрдоган явно был недоволен Зеленским и не скрывал этого. Что же так расстроило турецкого лидера? Турции объективно выгодно, чтобы Россия была как можно дольше связана на Украине. Эрдоган не только предлагает свои посреднические услуги, добиваясь локальных успехов (вроде зерновой сделки) и тем повышая свой международный авторитет, он ещё и пытается решить в интересах Анкары ряд застарелых проблем в Закавказье (вывод союзника Турции, Азербайджана, в местные гегемоны) и на Ближнем Востоке (окончательное решение курдского вопроса).Занятость России на Украине расширяет Турции пространство для манёвра в интересующих её регионах. Москва сейчас не может идти на слишком существенные обострения, если вопрос не является принципиальным. Но Турция ни на Армению, ни на остатки Карабаха, ни на Сирию не посягает, она просто понемногу улучшает своё тактическое положение на данных направлениях.Однако западные эксперты пессимистично смотрят на перспективы Украины удержать фронт до весны, а Эрдогану (для решения его проблем) необходимо, чтобы Россия была связана боевыми действиями на Украине ещё года два-три. Простой вывод: надо потянуть время, для чего сбить темп российского наступления. Лучше всего для этого подойдут мирные переговоры, на время которых надо добиться либо прекращения огня, либо хотя бы снижения интенсивности боевых действий.Эрдоган предложил встречу Путин — Зеленский в Стамбуле, прекрасно понимая, что Путин выдвинет предварительные условия, но однозначного отказа не будет. Россия постоянно заявляет о своей приверженности мирным методам урегулирования, а значит, напрочь отказаться от переговоров президент России не может. Президент Турции считал, что, получив формальное согласие Путина на встречу, он сможет уговорить Зеленского сделать заявление о готовности встретиться без предварительных условий, которое можно было бы трактовать как конструктивное и дальше давить на Россию, настаивая на срочном проведении встречи трёх президентов.Но Путин лучше оценил Зеленского. Несмотря на то что Украине, несомненно, было выгодно зацепиться за переговоры и попытаться сбить темп российского наступления. Несмотря также на то что от Зеленского не требовалось ничего сверхъестественного – надо было только инициировать встречу без предварительных условий, президент Украины потребовал в качестве предварительного условия отвода российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля текущего года. Переговоры сразу стали невозможными.Путин пожал плечами (мол, я же говорил), а Эрдоган расстроился. Он-то понимает, что Украина на ладан дышит. Что стоило Зеленскому подыграть турецкой позиции? Но он не подыграл. Турецкий лидер остался у разбитого корыта, но и Зеленский упустил прекрасную возможность продать на 24 августа своим согражданам переговоры с Россией, как вынужденное отступление Москвы перед силой украинского оружия.Зеленский сделал ставку на окучивание генсека ООН Гутерриша, которого убеждал в том, что Россия – спонсор терроризма и её надо исключить из ООН. Очевидно, он считал, что генсек воспроизведёт хотя бы часть его инвектив в своём заявлении. Но для Гутерриша важно, что можно списать в архив зерновой кризис. Не то чтобы он верил, что ООН от этого перепадёт сколько-нибудь дармового зерна для поддержания голодающих стран Азии и Африки. Этим-то понятно, что ничего не достанется. Но одним скандалом будет меньше, возможно, в России удастся закупить зерно для голодающих африканце, скандал вокруг украинского зерна способствовал биржевой панике и дальнейшему повышению цен на продовольствие, что лишало ООН даже призрачных шансов организовать сколько-нибудь действенную помощь голодающим странам.То есть в то время как Зеленский хотел от Гутерриша антироссийских заявлений, сам Гутерриш стремился наладить с Москвой прагматичное сотрудничество. Тем более что, в отличие от Зеленского, он понимал, что Россию нельзя ни исключить из ООН, ни как-то существенно ограничить её полномочия, не развалив организацию. Гутерриш явно не хотел войти в историю Генеральным секретарём ООН, разрушившим Объединённые нации. Более того, ещё до встречи во Львове и поездки Гутерриша в Одессу Госдеп заявил, что не видит смысла в признании России государством — спонсором терроризма, ибо это будет означать полный разрыв отношений между Западом и Москвой, а Запад к такому решению не готов.Раз уж США колеблются, понимая, что интриги против России в ООН ничего не дадут, кроме сотрясения воздуха, а бумеранг может вернуться похлеще того топливно-продовольственного, что ударил по Западу после введения очередных пакетов антироссийских санкций после 24 февраля 2022 года, то генсек ООН точно не будет торопиться с занятием радикальной позиции. Таким образом, организовать политическую «победу», устроив скандал в ООН, Зеленский тоже не смог.Некоторые отечественные эксперты предполагали, что Киев попытается превратить в свою победу убийство Дарьи Платоновой и покушение на Александра Дугина, тем более что украинский сегмент Интернета устроил 21-22 августа пляску на костях, но в Киеве либо сами поняли, либо им старшие товарищи подсказали, что убийство мирных граждан соседней страны никак невозможно подвести под военную необходимость. Поэтому «победой» это будет только для украинских нацистов и их пособников, в то время как весь мир назовёт это актом государственного терроризма. То есть Украину саму могут государством — спонсором терроризма признать. В общем, пришлось Киеву в срочном порядке отмежёвываться от этой «победы» и валить всё при помощи Пономарёва на какую-то российскую «Национальную республиканскую армию», которая якобы партизанит в России против Путина. Ну а если русские сами русских убили, то какая же это «победа»?В общем, предложить украинской общественности на праздник нечего. Донецк, конечно, в очередной раз обстреляют, но к этому в Киеве за почти девять лет привыкли, как к обыденности. Там на обстрелы Донецка обращают не больше внимания, чем не восход солнца.Предложить нечего, но что-то предложить надо. Необходимо. Поэтому, думаю, что Киев, у которого выбор вариантов небогат, попытается нанести массированные удары по Крыму. Причём, возможно, не только по базе флота в Севастополе и Крымскому мосту в Керчи, но и по курортам Большой Ялты, чтобы вызвать панику и бегство отдыхающих из Крыма.Как мы успели убедиться, возможность по мелочам гадить с беспилотников у Киева есть, а ничего более существенного за оставшиеся до юбилея пару дней Ермак с Зеленским явно не придумают.Придётся нам укреплять ПВО и повышать бдительность.
https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html
https://ukraina.ru/20220821/1037872817.html
https://ukraina.ru/20220822/1037913335.html
https://ukraina.ru/20220820/1037895712.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dc01063716ffc3e5dac8df0cf49b082.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина
Мнения, Украина

Украина: подарки на юбилей

09:19 22.08.2022 (обновлено: 10:53 22.08.2022)
 
© CC0, FreepikКиев Украина
Киев Украина
© CC0, Freepik
Читать в
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Все материалы
В среду, 24 августа, Украина будет праздновать тридцатую годовщину своей независимости. Понятно, что к этому дню киевский режим постарается организовать своим сторонникам какой-нибудь подарок. Подарком же в нынешней ситуации может быть только очередная «историческая победа» над Россией. Что предложит своим избирателям Зеленский?
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 14:18
Ростислав Ищенко: кто онОдин из главных экспертов МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений. Звезда авторской передачи «Ищенко о главном» на YouTube-канале издания Украина.ру
Встречу во Львове с Эрдоганом он явно провалил. Турецкий президент завершил переговоры с украинским коллегой уже на 41-й минуте и не стал заезжать в Одессу, куда после Львова отправился генсек ООН Антониу Гутерриш. Хоть, казалось бы, кому, как не Эрдогану хвастаться успехом зерновой сделки, которая без его усилий вряд ли бы состоялась.
Эрдоган явно был недоволен Зеленским и не скрывал этого. Что же так расстроило турецкого лидера? Турции объективно выгодно, чтобы Россия была как можно дольше связана на Украине. Эрдоган не только предлагает свои посреднические услуги, добиваясь локальных успехов (вроде зерновой сделки) и тем повышая свой международный авторитет, он ещё и пытается решить в интересах Анкары ряд застарелых проблем в Закавказье (вывод союзника Турции, Азербайджана, в местные гегемоны) и на Ближнем Востоке (окончательное решение курдского вопроса).
Занятость России на Украине расширяет Турции пространство для манёвра в интересующих её регионах. Москва сейчас не может идти на слишком существенные обострения, если вопрос не является принципиальным. Но Турция ни на Армению, ни на остатки Карабаха, ни на Сирию не посягает, она просто понемногу улучшает своё тактическое положение на данных направлениях.
Однако западные эксперты пессимистично смотрят на перспективы Украины удержать фронт до весны, а Эрдогану (для решения его проблем) необходимо, чтобы Россия была связана боевыми действиями на Украине ещё года два-три. Простой вывод: надо потянуть время, для чего сбить темп российского наступления. Лучше всего для этого подойдут мирные переговоры, на время которых надо добиться либо прекращения огня, либо хотя бы снижения интенсивности боевых действий.
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 07:45
Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и ПутинаПрезидент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Эрдоган предложил встречу Путин — Зеленский в Стамбуле, прекрасно понимая, что Путин выдвинет предварительные условия, но однозначного отказа не будет. Россия постоянно заявляет о своей приверженности мирным методам урегулирования, а значит, напрочь отказаться от переговоров президент России не может. Президент Турции считал, что, получив формальное согласие Путина на встречу, он сможет уговорить Зеленского сделать заявление о готовности встретиться без предварительных условий, которое можно было бы трактовать как конструктивное и дальше давить на Россию, настаивая на срочном проведении встречи трёх президентов.
Но Путин лучше оценил Зеленского. Несмотря на то что Украине, несомненно, было выгодно зацепиться за переговоры и попытаться сбить темп российского наступления. Несмотря также на то что от Зеленского не требовалось ничего сверхъестественного – надо было только инициировать встречу без предварительных условий, президент Украины потребовал в качестве предварительного условия отвода российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля текущего года. Переговоры сразу стали невозможными.
Путин пожал плечами (мол, я же говорил), а Эрдоган расстроился. Он-то понимает, что Украина на ладан дышит. Что стоило Зеленскому подыграть турецкой позиции? Но он не подыграл. Турецкий лидер остался у разбитого корыта, но и Зеленский упустил прекрасную возможность продать на 24 августа своим согражданам переговоры с Россией, как вынужденное отступление Москвы перед силой украинского оружия.
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
04:10
Политолог: Зеленскому не нужны переговорыЕсли во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то он отказался, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Зеленский сделал ставку на окучивание генсека ООН Гутерриша, которого убеждал в том, что Россия – спонсор терроризма и её надо исключить из ООН. Очевидно, он считал, что генсек воспроизведёт хотя бы часть его инвектив в своём заявлении.
Но для Гутерриша важно, что можно списать в архив зерновой кризис. Не то чтобы он верил, что ООН от этого перепадёт сколько-нибудь дармового зерна для поддержания голодающих стран Азии и Африки. Этим-то понятно, что ничего не достанется. Но одним скандалом будет меньше, возможно, в России удастся закупить зерно для голодающих африканце, скандал вокруг украинского зерна способствовал биржевой панике и дальнейшему повышению цен на продовольствие, что лишало ООН даже призрачных шансов организовать сколько-нибудь действенную помощь голодающим странам.
То есть в то время как Зеленский хотел от Гутерриша антироссийских заявлений, сам Гутерриш стремился наладить с Москвой прагматичное сотрудничество. Тем более что, в отличие от Зеленского, он понимал, что Россию нельзя ни исключить из ООН, ни как-то существенно ограничить её полномочия, не развалив организацию. Гутерриш явно не хотел войти в историю Генеральным секретарём ООН, разрушившим Объединённые нации. Более того, ещё до встречи во Львове и поездки Гутерриша в Одессу Госдеп заявил, что не видит смысла в признании России государством — спонсором терроризма, ибо это будет означать полный разрыв отношений между Западом и Москвой, а Запад к такому решению не готов.
Раз уж США колеблются, понимая, что интриги против России в ООН ничего не дадут, кроме сотрясения воздуха, а бумеранг может вернуться похлеще того топливно-продовольственного, что ударил по Западу после введения очередных пакетов антироссийских санкций после 24 февраля 2022 года, то генсек ООН точно не будет торопиться с занятием радикальной позиции. Таким образом, организовать политическую «победу», устроив скандал в ООН, Зеленский тоже не смог.
20 августа, 10:01
"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООНВ МИД России резко отреагировали на заявления СМИ о том, что Запад якобы пытается отозвать полномочия представителей РФ в ООН, назвав эти действия бесперспективными, передают 20 августа РИА Новости
Некоторые отечественные эксперты предполагали, что Киев попытается превратить в свою победу убийство Дарьи Платоновой и покушение на Александра Дугина, тем более что украинский сегмент Интернета устроил 21-22 августа пляску на костях, но в Киеве либо сами поняли, либо им старшие товарищи подсказали, что убийство мирных граждан соседней страны никак невозможно подвести под военную необходимость.
Поэтому «победой» это будет только для украинских нацистов и их пособников, в то время как весь мир назовёт это актом государственного терроризма. То есть Украину саму могут государством — спонсором терроризма признать. В общем, пришлось Киеву в срочном порядке отмежёвываться от этой «победы» и валить всё при помощи Пономарёва на какую-то российскую «Национальную республиканскую армию», которая якобы партизанит в России против Путина. Ну а если русские сами русских убили, то какая же это «победа»?
В общем, предложить украинской общественности на праздник нечего. Донецк, конечно, в очередной раз обстреляют, но к этому в Киеве за почти девять лет привыкли, как к обыденности. Там на обстрелы Донецка обращают не больше внимания, чем не восход солнца.
Предложить нечего, но что-то предложить надо. Необходимо. Поэтому, думаю, что Киев, у которого выбор вариантов небогат, попытается нанести массированные удары по Крыму. Причём, возможно, не только по базе флота в Севастополе и Крымскому мосту в Керчи, но и по курортам Большой Ялты, чтобы вызвать панику и бегство отдыхающих из Крыма.
Как мы успели убедиться, возможность по мелочам гадить с беспилотников у Киева есть, а ничего более существенного за оставшиеся до юбилея пару дней Ермак с Зеленским явно не придумают.
Придётся нам укреплять ПВО и повышать бдительность.
 
МненияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
10:44Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
10:33Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
10:29Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
10:24В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
10:19Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
09:58"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
09:56Странный теракт: покушение на Дугина
09:55"Кассу взять - украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях
09:52Швейцарское издание описало, как США под видом "спасителей" наживаются на Европе
09:43Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный
09:35Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии
09:25ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной - постпред РФ
09:23"Вы не люди". Жители Брилевки встретились с организаторами ракетного удара по селу
09:19Украина: подарки на юбилей
09:08ПВО в Севастополе, Украина и убийство Дарьи Дугиной. Главное на Украине на утро 22 августа
09:04"В меню сырая картошка и живая курица": обозреватель высмеял энергетическую политику ЕС
08:55Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ
08:47Британцам пообещали платить за снижение энергопотребления
08:37Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния