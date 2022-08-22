https://ukraina.ru/20220822/1037840042.html

Хмельницкий в период СВО

Хмельницкий в период СВО - 22.08.2022 Украина.ру

Хмельницкий в период СВО

Антироссийская истерия и запредельная стоимость аренды жилья

2022-08-22T07:19

2022-08-22T07:19

2022-08-22T08:39

эксклюзив

хмельницкий (город)

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Один из центров Подолья, город Хмельницкий сейчас утопает после обильных ливней. Плывут автомобили по озерам дождевой воды. Сломанные тополя шлагбаумами перегораживают улицы. Девушки-подолянки пытаются с большим трудом перейти дорогу через потоки у заглохшего светофора. Ночь на 16 августа в Хмельницком звучала особенно громко: завывающие сирены, раскаты грома и треск падающих деревьев сливались в одну длительную какофонию. Ливень не выдержала городская канализационная система на улице Свободы, которая начала выплескивать наружу не только дождевую воду, но и канализационные стоки.Город Хмельницкий, бывший Проскуров, который был переименован в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, в тот же период, когда был передан Крым. Националисты Хмельницкого пытались запускать петиции с требованием возвращения исконного названия, но нашли поддержку лишь нескольких десятков земляков. С советских времен, благодаря своему стратегическому положению, город был одним из крупных военных объектов. Таковым он остается и сейчас, хотя значительная часть военнослужащих отсюда были передислоцированы в зону боевых действий.В обратном направлении в Хмельницкую область едут тысячи внутренних переселенцев, которых размещают в заброшенных детских лагерях на берегу речки Збруч, бывшей границы между Советским Союзом и Польшей. Поток внутренних переселенцев привел к тому, что спрос на жилье превышает предложение. Даже при цене аренды жилья завышенной вдвое и втрое, его все равно не хватает. По оценкам местных агентств недвижимости сейчас 500 семей, вполне платежеспособных, не в состоянии арендовать жилье в городе. Под жилье нередко сдают офисные помещения, где нет воды и туалета. В ближайшее время в Хмельницкой области намерены принять дополнительно 50 000 внутренних переселенцев, которых фактически изгоняют из Краматорска и Славянска. Поселять их пока планируют в школах, если с 1 сентября там не начнется нормальное обучение офлайн.На средства западных фондов переселенцев активно пытаются «украинизировать». Условием для получения социальной помощи или жилья зачастую является посещение языковых курсов, а также курсов по истории и культуре, где основной упор делается на воспитании ненависти к россиянам. Называется эта программа «интеграцией переселенцев в местное культурное сообщество», словно бы речь шла о мигрантах из Индии или Эфиопии.Детей переселенцев из Донбасса и Харькова местное отделение неонацистского «Национального корпуса» набирает в лагерь под названием «Сила нации» в селе Иванковцы Хмельницкой области. Детишек из лагеря заставляют также собирать деньги и прочую «милостыню» для ВСУ. Буквально возле каждого супермаркета или торгового центра можно увидеть девочек лет восьми с коробочкой «На помощь ВСУ».На севере области, в Шепетовке, прославленной Николаем Островским, в бывшем литературном музее писателя в 2020 году был открыт «Музей пропаганды». Заведует им Украинский институт национальной памяти (УИНП). Сейчас в «Музее пропаганды» нет ничего, связанного с Николаем Островским. Экспозиции посвящены новым «героям Украины», погибшим в войне против республик Донбасса. УИНП организует в музее мероприятия, где школьникам и внутренним переселенцам рассказывают об «экзистенциальной борьбе Украины против Голиафа», то есть против России, за «европейскую цивилизацию». Иными словами, сейчас музей уже оправдывает свое название, обретенное в 2020 году.Нечто подобное можно увидеть и в краеведческом музее при Хмельницкой АЭС в городе Нетешин. Работникам станции промывают мозги откровенной русофобской пропагандой на плакатах местных художников Олега Бобровицкого, Владимира Карвасарного и Натальи Еременко. На плакатах россияне откровенно именуются «нелюдями», изображаются в образе насекомых и приматов. На фоне кризиса вокруг Запорожской АЭС власти Украины активизировали попытки промыть мозги украинским атомщикам.Несогласных выявляют с помощью сети фейковых «пророссийских» аккаунтов и страниц, созданных украинскими спецслужбами. 12 августа прокуратура Хмельницкой области передала в суд обвинительный акт против работника ЖЭКа Хмельницкого, который при общении с таким блогером назвал российскую СВО правомерной. На днях также в Хмельницкой области суд вынес приговор 74-летнему советнику мэра города Староконстантинов. Как утверждают местные СМИ, в апреле он рекомендовал журналистам города не употреблять термин «рашист», так как оно оскорбляет россиян.Местные власти Хмельницкого всячески нагнетают антироссийскую истерию. Последние годы город и область стали «заповедником» ультраправой партии «Свобода», к которой принадлежит и мэр Александр Симчишин. Тем не менее на скалистых берегах Днестра, куда едут отдыхать местные жители, политических разговоров не слышно. Переселенцы из Донбасса и жители окрестных регионов устремились на Днестр, поскольку морское побережье заминировано, а на закате под стрекот сверчков здесь может даже сложиться впечатление, что на Украине ничего не менялось последние восемь лет.

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, хмельницкий (город)