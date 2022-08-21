https://ukraina.ru/20220821/1037909483.html

По-китайски напряжённый август

По-китайски напряжённый август - 21.08.2022 Украина.ру

По-китайски напряжённый август

США в отношении Тайваня разыгрывают с КНР украинский сценарий. Что дальше?

2022-08-21T09:35

2022-08-21T09:35

2022-08-21T09:35

эксклюзив

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

си цзиньпин

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Напряженность в Тайваньском проливе первой половины августа в очередной раз убедила мировое сообщество в том, что ради сохранения мирового господства, США пытаются разыграть "украинский сценарий" в отношении Тайваня и КНР. Оценивая реакцию Китая на провокации со стороны вашингтонских политиков, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все трудности, руководство КНР сохраняет высокую степень адекватности и готовится к объединению Тайваня с материковой частью страны.За небольшой промежуток времени реакция китайской и мировой общественности на события вокруг Тайваня претерпела ряд коренных изменений: мир на какое-то время забыл об Украине и затаил дыхание в ожидании того, как ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут сбивать борт Нэнси Пелоси...Самолёт не сбили, и мир, поначалу впав в уныние от бессилия китайцев, всё-таки вздохнул свободно: конфликт в Тайваньском проливе пока отменяется. Учения китайских военных, блокировавших Тайвань, резко подняли дух не только граждан КНР, но и всех тех, кто не приемлет американского господства: незападные мировые СМИ сообщили о том, что визит Пелоси на Тайвань можно считать провальным. Но, отходя от бравурной риторики, было бы всё-таки полезно подвести некоторые среднесрочные итоги противостояния в Тайваньском проливе. Оценивая сегодняшнюю обстановку, можно выделить три следующих момента.Во-первых, ни США ни Япония не решились на военное вмешательство. Во время учений, проводимых НОАК по периметру Тайваня, американские и японские военные находились на значительном расстоянии от зоны активности китайского флота, артиллерии и военно-воздушных сил. Китайские информационные сайты наперебой заговорили о неизбежности освобождения Тайваня одним из двух возможных путей: мирным либо военным, третьего не дано. Судя по обсуждениям в китайских соцсетях, даже после разочарований, связанных с тем, что самолёту Пелоси позволили приземлиться на острове, простые граждане страны не верят в возможность мирного объединения в условиях, когда за спиной Тайваня стоят США с их особыми политическими интересами. Гражданские журналисты и блогеры проводят параллели со спецвоенной операцией (СВО) России на Украине, когда постоянные провокации Запада не оставили руководству РФ возможности мирного решения проблем с украинским режимом. По аналогии с указами президента Путина о предоставлении гражданства РФ всем жителям Украины и создании военно-гражданских администраций на уже освобождённых территориях, китайские блогеры заговорили о необходимости выдачи удостоверений личности гражданина КНР тайваньским соотечественникам и начале работ по организации Тайваньского провинциального комитета КПК как единственного законного органа. При всей сегодня кажущейся несерьёзности данных предложений, нельзя отрицать и их актуальности: в случае объединения острова с материком будут выдаваться удостоверения и будет создана подвластная Пекину администрация.Вторым итогом первой половины августа оказалось то, что тайваньские военные также не решились на столкновение с НОАК. Даже тот факт, что самолёты и корабли с материка нарушали все условные линии разграничения между материком и островом, удержал тайваньских военных от принятия силовых контрмер. Из этого можно заключить, что тайваньские силы действительно вряд ли смогут оказать реальное сопротивление солдатам НОАК: налицо не только техническое преимущество, но и моральная подготовка военнослужащих КНР.Из второго выходит и третье: жители Тайваня не выразили особого желания защищать остров. По данным гонконгских СМИ обстановка на острове весьма противоречива. До и после прилёта Пелоси и во время учений НОАК тайваньцы продолжали жить своими проблемами и не высказали особой поддержки курсу администрации Цай Инвэнь, которая, нет сомнений, надеялась на разыгрывание патриотической карты: все на защиту острова! На защиту вышли немногие, но по многим ударили санкции. А молодёжь так и вообще пыталась избегать набора на военную службу. И даже бравые литовские партнёры подвели, объявив о том, что открывать будут не представительство на Тайване, а, лишь торговое представительство в Тайбэе, что отвечает приемлемым для КНР требованиям. Итак, украинский сценарий в Китае дал сбой. Напряженность не переросла в вооружённое столкновение, как, по-видимому, и планировалось в Вашингтоне. Поэтому, ни в тайваньских, ни в западных СМИ больше не сравнивают остров, некогда один из азиатских драконов, с бывшей, тоже однажды цветущей, республикой. Тема, видимо, себя исчерпала: и там, и там проблемы, идеи создания независимости зиждутся на иностранном военном и политическом контроле, а не на всеобщей поддержке населения. Уже состоявшиеся и планирующиеся в конце августа визиты делегаций американских конгрессменов на остров не вызвали бурного протеста ни у руководства КНР, ни среди граждан страны. Это говорит о том, что в Китае уже не питают иллюзий по поводу того, что Запад, увидев мощь китайской армии и сплочённость общества, однажды прекратит вмешательство во внутренние дела Китая. Как сообщило центральное китайское телевидение, США активизировали усилия по нагнетанию обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе: авианосный Третий флот, выдвинувшийся на помощь Седьмому флоту, сформировал усиленную авианосную ударную группу и усилил напряжённость в регионе. Одобрительная реакция на визит литовских чиновников на остров также говорит о том, что Вашингтон будет и далее поощрять вассальные государственные формирования на расширение "межгосударственных контактов" с Тайванем, чем в долгосрочной перспективе, возможно, и подготавливает почву к признанию в пику Пекину тайваньской независимости. Поэтому, нет сомнений, что в коридорах китайской власти уже вырабатывается новая стратегия по тайваньскому вопросу.Оценивая всё вышесказанное, можно заключить, что Китай вышел победителем из Тайваньского кризиса начала августа 2022 года и не поддался на ряд провокаций не только с самолётом Пелоси и визитами делегаций литовских и американских политиков разных мастей. Но, как следует из косвенных событий этой недели, китайское руководство не отказалось от возможности силового решения тайваньского вопроса. Сообщение об участии представителей НОАК в стратегических учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября, в китайской блогосфере расценили как желание руководства страны показать своим гражданам и всему миру, что у Китая с Россией имеется взаимопонимание по политическим и военным вопросам.Также 16 августа в китайских официальных СМИ появилось сообщение о том, что после поездки в курортную зону Бэйдайхэ председатель КНР Си Цзиньпин посетил Мемориал Ляошэньской битвы, расположенный в северо-восточной части страны. Поясним: начиная со времён, когда страной руководил Мао Цзэдун, ежегодно в курортный приморский город на летний отдых съезжаются первые лица государства. Именно в Бэйдайхэ проводятся закрытые заседания Постоянного комитета ЦК КПК, на которых принимаются важные государственные решения. Ляошэньская битва между армиями КПК и Гоминьдана, продолжавшаяся с августа по ноябрь 1948 года на северо-востоке страны, считается началом перелома в Гражданской войне и разгрома гоминьдановской армии. После поражения на северо-востоке Чан Кайши уже не смог восстановить своё военное превосходство и в 1949 году был вынужден эвакуироваться на Тайвань. Именно поэтому в поездке на Мемориал сразу после совещания в Бэйдайхэ многие увидели глубокие смыслы: визитом на историческое место битвы руководство КНР выразило решимость на проведение военной операции по освобождению Тайваня. Правда, когда это произойдёт – остаётся неизвестным.

https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html

https://ukraina.ru/20220809/1037426451.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, си цзиньпин