Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса
Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса - 21.08.2022 Украина.ру
Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса
По гуманитарным соображениям следует избегать затягивания спецоперации после освобождения Донбасса. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-08-21T08:15
2022-08-21T08:15
спецоперация
новости
евгений норин
первая мировая война
мобилизация
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Он рассказал о возможных сценариях военных действий после освобождения Донбасса.По словам историка, возможен вариант статичной в течение долгого времени линии фронта по образцу Первой мировой войны.Россия может попытаться разрешить эту ситуацию путём увеличения количества своих военнослужащих на линии фронта. Однако следует иметь в виду, что мобилизационные возможности киевского режима не исчерпаны.Эксперт уверен, что такого сценария необходимо избежать, потому что он подразумевает большие разрушения в центральной части Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037739865.html
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новости, евгений норин, первая мировая война, мобилизация
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, Первая мировая война, мобилизация

Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса

08:15 21.08.2022
 
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
Украина карта - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
Читать в
По гуманитарным соображениям следует избегать затягивания спецоперации после освобождения Донбасса. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он рассказал о возможных сценариях военных действий после освобождения Донбасса.
По словам историка, возможен вариант статичной в течение долгого времени линии фронта по образцу Первой мировой войны.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 20:05
Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на УкраинеЧем дольше РФ затягивает конфликт на Украине, тем с большими трудностями она сталкивается, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Россия может попытаться разрешить эту ситуацию путём увеличения количества своих военнослужащих на линии фронта. Однако следует иметь в виду, что мобилизационные возможности киевского режима не исчерпаны.

Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждёт новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон

Евгений Норин интервью
Евгений Норин
Военный историк
Эксперт уверен, что такого сценария необходимо избежать, потому что он подразумевает большие разрушения в центральной части Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринПервая мировая войнамобилизация
 
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