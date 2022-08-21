Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
По гуманитарным соображениям следует избегать затягивания спецоперации после освобождения Донбасса. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он рассказал о возможных сценариях военных действий после освобождения Донбасса.
По словам историка, возможен вариант статичной в течение долгого времени линии фронта по образцу Первой мировой войны.
16 августа, 20:05Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на УкраинеЧем дольше РФ затягивает конфликт на Украине, тем с большими трудностями она сталкивается, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Россия может попытаться разрешить эту ситуацию путём увеличения количества своих военнослужащих на линии фронта. Однако следует иметь в виду, что мобилизационные возможности киевского режима не исчерпаны.
Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждёт новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон
Эксперт уверен, что такого сценария необходимо избежать, потому что он подразумевает большие разрушения в центральной части Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.