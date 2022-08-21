https://ukraina.ru/20220821/1037891244.html

Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса

Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса - 21.08.2022 Украина.ру

Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса

По гуманитарным соображениям следует избегать затягивания спецоперации после освобождения Донбасса. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин

2022-08-21T08:15

2022-08-21T08:15

2022-08-21T08:15

спецоперация

новости

евгений норин

первая мировая война

мобилизация

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Он рассказал о возможных сценариях военных действий после освобождения Донбасса.По словам историка, возможен вариант статичной в течение долгого времени линии фронта по образцу Первой мировой войны.Россия может попытаться разрешить эту ситуацию путём увеличения количества своих военнослужащих на линии фронта. Однако следует иметь в виду, что мобилизационные возможности киевского режима не исчерпаны.Эксперт уверен, что такого сценария необходимо избежать, потому что он подразумевает большие разрушения в центральной части Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037739865.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений норин, первая мировая война, мобилизация