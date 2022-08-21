https://ukraina.ru/20220821/1037886360.html
Эксперт Козин рассказал про главную ошибку России с 2014 года в Донбассе
Эксперт Козин рассказал про главную ошибку России с 2014 года в Донбассе - 21.08.2022 Украина.ру
Эксперт Козин рассказал про главную ошибку России с 2014 года в Донбассе
Ошибка РФ информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года была в том, что она все эти годы называла агрессию Украины против Донбасса гражданской войной, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-08-21T07:00
2022-08-21T07:00
2022-08-21T07:00
новости
донбасс
2014
россия
рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/59/1034335920_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_24e63cd2c682fb23a37da42d6efaba7b.jpg
По его словам, когда у Донбасса не было своих вооруженных сил, то Украина воевала с гражданским населением.Есть официально признанные цифры ООН, что за все эти годы против Донбасса 13 тысяч гражданских лиц были убиты, а 34 тысячи получили ранения и увечья, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037878322.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/59/1034335920_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ecdf1b5b47de055a906ac834abcb1d51.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, 2014, россия, рф
Новости, Донбасс, 2014, Россия, РФ
Эксперт Козин рассказал про главную ошибку России с 2014 года в Донбассе
Ошибка РФ информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года была в том, что она все эти годы называла агрессию Украины против Донбасса гражданской войной, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
Наша ошибка в информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года заключается в том, что все эти годы мы называли агрессию Украины против Донбасса гражданской войной.
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
По его словам, когда у Донбасса не было своих вооруженных сил, то Украина воевала с гражданским населением.
Есть официально признанные цифры ООН, что за все эти годы против Донбасса 13 тысяч гражданских лиц были убиты, а 34 тысячи получили ранения и увечья, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.