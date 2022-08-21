https://ukraina.ru/20220821/1037886360.html

Эксперт Козин рассказал про главную ошибку России с 2014 года в Донбассе

Эксперт Козин рассказал про главную ошибку России с 2014 года в Донбассе - 21.08.2022 Украина.ру

Эксперт Козин рассказал про главную ошибку России с 2014 года в Донбассе

Ошибка РФ информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года была в том, что она все эти годы называла агрессию Украины против Донбасса гражданской войной, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-08-21T07:00

2022-08-21T07:00

2022-08-21T07:00

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По его словам, когда у Донбасса не было своих вооруженных сил, то Украина воевала с гражданским населением.Есть официально признанные цифры ООН, что за все эти годы против Донбасса 13 тысяч гражданских лиц были убиты, а 34 тысячи получили ранения и увечья, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037878322.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, 2014, россия, рф