https://ukraina.ru/20220820/1037867548.html

Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе

Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе - 20.08.2022 Украина.ру

Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе

В Мариуполе и Волновахе – в этом году запланирована сдача 2061 квартиры, это порядка 155 тыс. кв. метров жилой площади, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру

2022-08-20T07:45

2022-08-20T07:45

2022-08-20T07:45

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мариуполь

волноваха

днр

денис пушилин

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Он рассказал, что объем разрушений в Мариуполе и Волновахе, нанесенный украинской стороной, – огромен.По этой причине власти региона начали строить новое жилье, ремонтировать многоквартирные дома, выдавать сертификаты на покупку жилья, а также выплачивать на ремонтные работы как денежные компенсации и предоставлять стройматериалы для частных домов, добавил глава республики.По его словам, в Мариуполе сразу на нескольких площадках возводятся новострои, в частности, силами Министерства обороны РФ и к 1 октября этого года будут построены 12 пятиэтажек – а это 1011 квартир.В Волновахе до конца года планируется восстановить 80 многоквартирных жилых домов и реконструировать два общежития под временное жилье для пострадавших, заключил Пушилин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034326097.html

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новости, мариуполь, волноваха, днр, денис пушилин