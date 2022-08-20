Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе - 20.08.2022 Украина.ру
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Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе
Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе - 20.08.2022 Украина.ру
Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе
В Мариуполе и Волновахе – в этом году запланирована сдача 2061 квартиры, это порядка 155 тыс. кв. метров жилой площади, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
2022-08-20T07:45
2022-08-20T07:45
новости
мариуполь
волноваха
днр
денис пушилин
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Он рассказал, что объем разрушений в Мариуполе и Волновахе, нанесенный украинской стороной, – огромен.По этой причине власти региона начали строить новое жилье, ремонтировать многоквартирные дома, выдавать сертификаты на покупку жилья, а также выплачивать на ремонтные работы как денежные компенсации и предоставлять стройматериалы для частных домов, добавил глава республики.По его словам, в Мариуполе сразу на нескольких площадках возводятся новострои, в частности, силами Министерства обороны РФ и к 1 октября этого года будут построены 12 пятиэтажек – а это 1011 квартир.В Волновахе до конца года планируется восстановить 80 многоквартирных жилых домов и реконструировать два общежития под временное жилье для пострадавших, заключил Пушилин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, мариуполь, волноваха, днр, денис пушилин
Новости, Мариуполь, Волноваха, ДНР, Денис Пушилин

Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе

07:45 20.08.2022
 
Мариуполь стройка
Мариуполь стройка
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В Мариуполе и Волновахе – в этом году запланирована сдача 2061 квартиры, это порядка 155 тыс. кв. метров жилой площади, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что объем разрушений в Мариуполе и Волновахе, нанесенный украинской стороной, – огромен.
По этой причине власти региона начали строить новое жилье, ремонтировать многоквартирные дома, выдавать сертификаты на покупку жилья, а также выплачивать на ремонтные работы как денежные компенсации и предоставлять стройматериалы для частных домов, добавил глава республики.
Процесс восстановления жилья идет по всей Республике. На днях на территории страны заработали 35 комиссий по приему заявлений на получение компенсаций за разрушенное и поврежденное в результате боевых действий жилье и утраченное имущество. Туда уже обращаются пострадавшие. В двух городах – Мариуполе и Волновахе – в этом году запланирована сдача 2061 квартиры, это порядка 155 тыс. кв. метров жилой площади.
Денис Пушилин интервью
Денис Пушилин
глава ДНР
По его словам, в Мариуполе сразу на нескольких площадках возводятся новострои, в частности, силами Министерства обороны РФ и к 1 октября этого года будут построены 12 пятиэтажек – а это 1011 квартир.
В Волновахе до конца года планируется восстановить 80 многоквартирных жилых домов и реконструировать два общежития под временное жилье для пострадавших, заключил Пушилин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Северодонецк стела надпись воронка
11 июля, 07:43
Маленький Мариуполь. Как живет Северодонецк после освобожденияСеверодонецк, бывший административный центр подконтрольной Украине части Луганской Республики, был окончательно зачищен больше трех недель назад — однако ВСУ до последнего били по городу артиллерией со стороны Лисичанска. В городе нет ни воды, ни газа, ни электричества — и это до боли напоминает ситуацию в Мариуполе
 
НовостиМариупольВолновахаДНРДенис Пушилин
 
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