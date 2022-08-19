https://ukraina.ru/20220819/1037888890.html
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб - 19.08.2022 Украина.ру
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб
Спецслужбы киевского режима подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщи 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-19T17:58
2022-08-19T17:58
2022-08-19T17:58
новости
мелитополь
теракт
владимир рогов
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/65/1034196557_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_00dedc57d2fd7803c830b6a9f86682e0.jpg.webp
Он уточнил, что Киев планировал два теракта, но вторую диверсию удалось предотвратить.Рогов подчеркнул, что, несмотря на подрыв, подача электроэнергии не нарушилась.ВСУ регулярно совершают попытки террористических актах на освобожденных территориях Запорожской области, в том числе городов Мелитополя и Энергодара. Совершаются атаки с беспилотников, покушения на представителей местных властей и диверсии.В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.
https://ukraina.ru/20220808/1037397625.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/65/1034196557_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_5ccbbec3993182ea9dbe11ce0d9c8525.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, теракт, владимир рогов, всу
Новости, Мелитополь, теракт, Владимир Рогов, ВСУ
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб
Спецслужбы киевского режима подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщи 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Он уточнил, что Киев планировал два теракта, но вторую диверсию удалось предотвратить.
В Мелитополе предотвратили теракт спецслужб Зеленского. Около 12 часов дня 17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста "Южный" Мелитополя.
Рогов подчеркнул, что, несмотря на подрыв, подача электроэнергии не нарушилась.
ВСУ регулярно совершают попытки террористических актах на освобожденных территориях Запорожской области, в том числе городов Мелитополя и Энергодара. Совершаются атаки с беспилотников, покушения на представителей местных властей и диверсии.
В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.