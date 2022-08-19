Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб - 19.08.2022 Украина.ру
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Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб - 19.08.2022 Украина.ру
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб
Спецслужбы киевского режима подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщи 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-19T17:58
2022-08-19T17:58
новости
мелитополь
теракт
владимир рогов
всу
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Он уточнил, что Киев планировал два теракта, но вторую диверсию удалось предотвратить.Рогов подчеркнул, что, несмотря на подрыв, подача электроэнергии не нарушилась.ВСУ регулярно совершают попытки террористических актах на освобожденных территориях Запорожской области, в том числе городов Мелитополя и Энергодара. Совершаются атаки с беспилотников, покушения на представителей местных властей и диверсии.В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.
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новости, мелитополь, теракт, владимир рогов, всу
Новости, Мелитополь, теракт, Владимир Рогов, ВСУ

Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб

17:58 19.08.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.рустела надпись Мелитополь
стела надпись Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
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Спецслужбы киевского режима подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщи 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Он уточнил, что Киев планировал два теракта, но вторую диверсию удалось предотвратить.
В Мелитополе предотвратили теракт спецслужб Зеленского. Около 12 часов дня 17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста "Южный" Мелитополя.
Рогов подчеркнул, что, несмотря на подрыв, подача электроэнергии не нарушилась.
ВСУ регулярно совершают попытки террористических актах на освобожденных территориях Запорожской области, в том числе городов Мелитополя и Энергодара. Совершаются атаки с беспилотников, покушения на представителей местных властей и диверсии.
В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.
В Мелитополь прибыла гуманитарная помощь из Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 10:12
Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночьюПо Мелитополю ночью был открыт огонь из орудий ВСУ, все ракеты были сбиты российской системой ПВО, сообщает РИА Новости 8 августа
 
НовостиМелитопольтерактВладимир РоговВСУ
 
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