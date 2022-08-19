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Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб

Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб - 19.08.2022 Украина.ру

Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб

Спецслужбы киевского режима подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщи 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-08-19T17:58

2022-08-19T17:58

2022-08-19T17:58

новости

мелитополь

теракт

владимир рогов

всу

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Он уточнил, что Киев планировал два теракта, но вторую диверсию удалось предотвратить.Рогов подчеркнул, что, несмотря на подрыв, подача электроэнергии не нарушилась.ВСУ регулярно совершают попытки террористических актах на освобожденных территориях Запорожской области, в том числе городов Мелитополя и Энергодара. Совершаются атаки с беспилотников, покушения на представителей местных властей и диверсии.В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.

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2022

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новости, мелитополь, теракт, владимир рогов, всу