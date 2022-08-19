"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео - 19.08.2022 Украина.ру
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"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео
"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео - 19.08.2022 Украина.ру
"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 19.08.2022
2022-08-19T17:13
2022-08-19T17:13
видео
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:01:05 - Генсек ООН Антониу Гутерриш и Реджеп Эрдоган во Львове: не рано ли лидер Турции предложил меморандум и помощь в организации переговоров с Владимиром Путиным?06:08 - Будет ли смысл от заседания СБ ООН по Украине 24 августа?10:35 - Разрешение США бить американским оружием по Крыму: какой может быть цепочка событий?15:37 - Возможен ли сценарий развития событий, при котором Германия решит вернуть бывшие земли в пределах границ Польши?21:15 - Вероятность запуска "Северного потока-2": является ли это позорным решением для властей Германии?Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, видео
Видео

"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео

17:13 19.08.2022
 
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:05 - Генсек ООН Антониу Гутерриш и Реджеп Эрдоган во Львове: не рано ли лидер Турции предложил меморандум и помощь в организации переговоров с Владимиром Путиным?
06:08 - Будет ли смысл от заседания СБ ООН по Украине 24 августа?
10:35 - Разрешение США бить американским оружием по Крыму: какой может быть цепочка событий?
15:37 - Возможен ли сценарий развития событий, при котором Германия решит вернуть бывшие земли в пределах границ Польши?
21:15 - Вероятность запуска "Северного потока-2": является ли это позорным решением для властей Германии?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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17:13"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео
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