https://ukraina.ru/20220819/1037886236.html

"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео

"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео - 19.08.2022 Украина.ру

"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T17:13

2022-08-19T17:13

2022-08-19T17:13

видео

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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:01:05 - Генсек ООН Антониу Гутерриш и Реджеп Эрдоган во Львове: не рано ли лидер Турции предложил меморандум и помощь в организации переговоров с Владимиром Путиным?06:08 - Будет ли смысл от заседания СБ ООН по Украине 24 августа?10:35 - Разрешение США бить американским оружием по Крыму: какой может быть цепочка событий?15:37 - Возможен ли сценарий развития событий, при котором Германия решит вернуть бывшие земли в пределах границ Польши?21:15 - Вероятность запуска "Северного потока-2": является ли это позорным решением для властей Германии?Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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