Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским - 19.08.2022 Украина.ру
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Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским
Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским - 19.08.2022 Украина.ру
Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры по вопросам поставок украинского зерна и другой продукции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа сообщила-пресс-служба организации
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
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"Генеральный секретарь призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений как из России, так и с Украины", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что для переговоров Гутерриш прибыл в порт Одессы. Еще одним участников встречи стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Политтехнолог Дмитрий Раимов накануне переговоров спрогнозировал, какими могут быть тезисы генерального секретаря ООН. По его словам, основными темами должны быть возможные миротворцы и проведение решений через ООН.
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новости, антониу гутерреш, оон, одесса, эрдоган, владимир зеленский
Новости, Антониу Гутерреш, ООН, Одесса, Эрдоган, Владимир Зеленский

Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским

16:54 19.08.2022
 
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP / John Minchillo, Pool
Читать в
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры по вопросам поставок украинского зерна и другой продукции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа сообщила-пресс-служба организации
"Генеральный секретарь призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений как из России, так и с Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для переговоров Гутерриш прибыл в порт Одессы. Еще одним участников встречи стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политтехнолог Дмитрий Раимов накануне переговоров спрогнозировал, какими могут быть тезисы генерального секретаря ООН. По его словам, основными темами должны быть возможные миротворцы и проведение решений через ООН.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 20:52
Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляцииПереговоры России с Украиной возможно только по поводу капитуляции Украины, заявил 18 августа глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
 
НовостиАнтониу ГутеррешООНОдессаЭрдоганВладимир Зеленский
 
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