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Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским
Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским - 19.08.2022 Украина.ру
Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры по вопросам поставок украинского зерна и другой продукции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа сообщила-пресс-служба организации
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
2022-08-19T16:54
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антониу гутерреш
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"Генеральный секретарь призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений как из России, так и с Украины", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что для переговоров Гутерриш прибыл в порт Одессы. Еще одним участников встречи стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Политтехнолог Дмитрий Раимов накануне переговоров спрогнозировал, какими могут быть тезисы генерального секретаря ООН. По его словам, основными темами должны быть возможные миротворцы и проведение решений через ООН.
https://ukraina.ru/20220818/1037844752.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, антониу гутерреш, оон, одесса, эрдоган, владимир зеленский
Новости, Антониу Гутерреш, ООН, Одесса, Эрдоган, Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры по вопросам поставок украинского зерна и другой продукции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа сообщила-пресс-служба организации