https://ukraina.ru/20220819/1037880271.html

Потери ВСУ, рабочие из КНДР, Гутерреш в Одессе. Главное на Украине на 16:00 19 августа

Потери ВСУ, рабочие из КНДР, Гутерреш в Одессе. Главное на Украине на 16:00 19 августа - 19.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, рабочие из КНДР, Гутерреш в Одессе. Главное на Украине на 16:00 19 августа

Украинские военные продолжают нести потери. Строители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению Донбасса. Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Одессу

2022-08-19T16:06

2022-08-19T16:06

2022-08-19T16:38

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Днём 19 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа 2022 года были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населённый пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооружённого формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады покинувших свои позиции», — отметил Конашенков.Высокоточным оружием ВКС России были поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов»* в районе Николаевка и «Айдар»* в районе Соледар Донецкой Народной Республики.«Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники. В районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — рассказал Конашенков.В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек.«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населённого пункта Приморское Запорожской области», — отметил представитель Минобороны России.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» в районах Васюковка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Также были поражены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области.«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населённых пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населённых пунктов Алчевск и Стаханов Луганской Народной Республики», — рассказал Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 267 самолётов, 148 вертолётов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.Рабочие из КНДРСтроители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению Донбасса, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.«Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным», — заявил Хуснуллин журналистам.При этом он отметил высокую производительность труда рабочих из КНДР и то, что по стоимости они «укладываются в наши затраты, в наши сметы».«Поэтому если они готовы будут приехать, мы готовы их принять», — подчеркнул Хуснуллин.Вице-премьер РФ добавил, что сегодня на освобожденных территориях работают 26 тысяч строителей, но силы ещё нужны.Днём ранее Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв прокомментировал планы КНДР и ДНР по сотрудничеству. Ильичёв напомнил, что на привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН.«Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства — члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются»,— указал он.Ильичёв отметил, что параметры предполагаемого сотрудничества между этими сторонами лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому «за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян».«Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже», — подытожил дипломат.Десять дней тому назад, 9 августа, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что власти ДНР ведут переговоры с КНДР о привлечении последней к восстановлению республики.«Северная Корея ранее, до западных санкций, отправляла своих строителей в другие страны, у них была выработана определенная модель. Строители в КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают действительно очень хороший результат», — указал Пушилин в эфире «Соловьёв Live».Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.Гуттереш в ОдессеПродолжается визит генсека ООН Антониу Гутерреша на Украину. В пятницу, 19 августа, он прибыл в Одессу, где, в том числе происпектировал местный порт.«Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в порт Одесса <...>. Он осмотрел одно из судов, которое прибыло в Одессу в рамках черноморской зерновой инициативы, на которое загружено 10 тысяч тонн пшеницы», — сообщил представитель управления ООН в микроблоге.При этом сам Гутерреш в Одессе вспомнил не только об украинском, но и о российском зерне. Он заявил, что «должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции». По словам генсека ООН, «без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия».В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220819/1037863481.html

https://ukraina.ru/20220819/1037851942.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив