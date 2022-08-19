Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037876887.html
Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко
Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко - 19.08.2022 Украина.ру
Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко
Власти Белоруссии не планируют "никакого нападения" на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 19 августа передает агентство БелТа
2022-08-19T15:27
2022-08-19T15:27
новости
лукашенко
украина
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/65/1032026551_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_16f790fcb57592d3048bb2011639cb4b.jpg
Он подчеркнул, что с Россией воют не Украина, а блок НАТО и США. По мнению Лукашенко, Европа "давно бы прекратила эту войну", но США продолжают подстегивать боевые действия с помощью Польши.Также Лукашенко рассказал о том, что Белоруссия приютила тысячи украинских беженцев, и многие из них получают гражданство.Нужно беречь то, что имеется, отметил он, чтобы было, где жить и работать.Ранее белорусский президент предостерег страны Запада о том, что если конфликт на Украине не прекратится, он может привести к ядерной войне.
https://ukraina.ru/20220712/1034339498.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/65/1032026551_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_3efc534a463e8580202a9873a9c54fe9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лукашенко, украина, нападение
Новости, Лукашенко, Украина, нападение

Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко

15:27 19.08.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкП/к президента Белоруссии А. Лукашенко
П/к президента Белоруссии А. Лукашенко
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
Власти Белоруссии не планируют "никакого нападения" на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 19 августа передает агентство БелТа
Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться.
Он подчеркнул, что с Россией воют не Украина, а блок НАТО и США. По мнению Лукашенко, Европа "давно бы прекратила эту войну", но США продолжают подстегивать боевые действия с помощью Польши.
Также Лукашенко рассказал о том, что Белоруссия приютила тысячи украинских беженцев, и многие из них получают гражданство.
Нужно беречь то, что имеется, отметил он, чтобы было, где жить и работать.
Ранее белорусский президент предостерег страны Запада о том, что если конфликт на Украине не прекратится, он может привести к ядерной войне.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Минск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:55
Лукашенко заявил о приближении большой войныПолитика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает belta.by
 
НовостиЛукашенкоУкраинанападение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Украинские бизнесмены смогут покидать страну – Минфин
17:13"Мы ещё не били по военкоматам и воинским частям!" Гаспарян о пределе терпения. Видео
17:10Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
16:54Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с Зеленским
16:54В США объяснили, в каком случае может быть аннулирована зерновая сделка с РФ
16:53"А в школе будет что-то вроде ”Правого сектора”*?". Что происходило в Энергодаре
16:52Зеленский перестал быть героем для украинцев: что говорили об Украине в мире 19 августа
16:49В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ
16:38Жители Риги, вероятно, выступят против сноса памятника Освободителям Риги – МВД Латвии
16:34Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС
16:25Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений
16:14Уличные бои начались в Соледаре
16:13Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, "Северном потоке-2" и европейской зиме
16:09Запорожье в период боевых действий: от ядерной катастрофы не спрячешься
16:06Потери ВСУ, рабочие из КНДР, Гутерреш в Одессе. Главное на Украине на 16:00 19 августа
15:55"Думал, что по мирным стрелять не будут": раскаявшийся украинский диверсант о будущем с РФ
15:55Мышиная возня. Военный эксперт назвал единственный способ выбить ВСУ из Николаева
15:52Немцам предложили заменить душ влажной тряпкой
15:45Global Times рассказала о причине мирового хаоса
15:42Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"
Лента новостейМолния