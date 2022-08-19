https://ukraina.ru/20220819/1037876887.html
Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко
Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко - 19.08.2022 Украина.ру
Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко
Власти Белоруссии не планируют "никакого нападения" на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 19 августа передает агентство БелТа
2022-08-19T15:27
2022-08-19T15:27
2022-08-19T15:27
новости
лукашенко
украина
нападение
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Он подчеркнул, что с Россией воют не Украина, а блок НАТО и США. По мнению Лукашенко, Европа "давно бы прекратила эту войну", но США продолжают подстегивать боевые действия с помощью Польши.Также Лукашенко рассказал о том, что Белоруссия приютила тысячи украинских беженцев, и многие из них получают гражданство.Нужно беречь то, что имеется, отметил он, чтобы было, где жить и работать.Ранее белорусский президент предостерег страны Запада о том, что если конфликт на Украине не прекратится, он может привести к ядерной войне.
https://ukraina.ru/20220712/1034339498.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, украина, нападение
Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко
Власти Белоруссии не планируют "никакого нападения" на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 19 августа передает агентство БелТа
Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться.
Он подчеркнул, что с Россией воют не Украина, а блок НАТО и США. По мнению Лукашенко, Европа "давно бы прекратила эту войну", но США продолжают подстегивать боевые действия с помощью Польши.
Также Лукашенко рассказал о том, что Белоруссия приютила тысячи украинских беженцев, и многие из них получают гражданство.
Нужно беречь то, что имеется, отметил он, чтобы было, где жить и работать.
Ранее белорусский президент предостерег страны Запада о том, что если конфликт на Украине не прекратится, он может привести к ядерной войне.