https://ukraina.ru/20220819/1037876887.html

Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко

Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко - 19.08.2022 Украина.ру

Белоруссия не станет нападать на Украину – Лукашенко

Власти Белоруссии не планируют "никакого нападения" на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 19 августа передает агентство БелТа

2022-08-19T15:27

2022-08-19T15:27

2022-08-19T15:27

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нападение

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Он подчеркнул, что с Россией воют не Украина, а блок НАТО и США. По мнению Лукашенко, Европа "давно бы прекратила эту войну", но США продолжают подстегивать боевые действия с помощью Польши.Также Лукашенко рассказал о том, что Белоруссия приютила тысячи украинских беженцев, и многие из них получают гражданство.Нужно беречь то, что имеется, отметил он, чтобы было, где жить и работать.Ранее белорусский президент предостерег страны Запада о том, что если конфликт на Украине не прекратится, он может привести к ядерной войне.

https://ukraina.ru/20220712/1034339498.html

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2022

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новости, лукашенко, украина, нападение