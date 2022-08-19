https://ukraina.ru/20220819/1037875837.html

Мы всех убили? Военный эксперт о том, откуда ВСУ возьмут людей для наступления на Херсон

Мы всех убили? Военный эксперт о том, откуда ВСУ возьмут людей для наступления на Херсон - 19.08.2022 Украина.ру

Мы всех убили? Военный эксперт о том, откуда ВСУ возьмут людей для наступления на Херсон

Пока у ВСУ не видно сил, которыми можно провести наступление на Херсон. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-19T15:12

2022-08-19T15:12

2022-08-19T15:12

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Ранее на границе Херсонской и Николаевской области прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.Изначально разговор шел о том, что им удастся собрать от 10 до 15 бригад. Якобы они снимут эти силы с Сумской, Черниговской и Киевской области и все перебросят туда, собрав некий кулак, но этих сил там нет, отметил специалист.Поэтому эти локальные события носят пиар эффект и преследуют две цели. Первое — показать Западу, что они наступают, поэтому им нужно поставлять оружие. Второе — показать самому украинскому населению, что "мы идем освобождать Херсон", добавил он.Но для реального наступления у них нет сил. Просто в преддверии полного освобождения Донбасса они пытаются изобразить хоть какую-то активность, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, херсон, николаев