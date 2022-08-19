Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2" - 19.08.2022 Украина.ру
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Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2"
Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2" - 19.08.2022 Украина.ру
Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал наркоманами немецких политиков, которые высказались в поддержку запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом Кулеба 19 августа написал в Twitter
2022-08-19T14:59
2022-08-19T15:16
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Ранее вице-председатель Бундестага ФРГ Вольфанг Кубики призвал запустить «Северный поток — 2», чтобы наполнить хранилища газа на зиму. Германия, по его словам, ничего не потеряет, если Россия прекратит поставки газа, но «Северный поток — 2» поможет немцам не замерзнуть зимой, а промышленности — избежать серьезного ущерба.
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новости, кулеба, мид, украина, россия, газ
Новости, Кулеба, МИД, Украина, Россия, газ

Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2"

14:59 19.08.2022 (обновлено: 15:16 19.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaDmytro Kuleba постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
Dmytro Kuleba постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал наркоманами немецких политиков, которые высказались в поддержку запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом Кулеба 19 августа написал в Twitter

"Призывы некоторых немецких политиков запустить NS2 ("Северный поток — 2". — Прим. ред.) ненадолго, а потом закрыть, совершенно иррациональны. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Это в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Пристрастие к российскому газу убивает», — написал Кулеба.

Ранее вице-председатель Бундестага ФРГ Вольфанг Кубики призвал запустить «Северный поток — 2», чтобы наполнить хранилища газа на зиму. Германия, по его словам, ничего не потеряет, если Россия прекратит поставки газа, но «Северный поток — 2» поможет немцам не замерзнуть зимой, а промышленности — избежать серьезного ущерба.
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:00
В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко
 
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