https://ukraina.ru/20220819/1037875000.html

Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2"

Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2" - 19.08.2022 Украина.ру

Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал наркоманами немецких политиков, которые высказались в поддержку запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом Кулеба 19 августа написал в Twitter

2022-08-19T14:59

2022-08-19T14:59

2022-08-19T15:16

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Ранее вице-председатель Бундестага ФРГ Вольфанг Кубики призвал запустить «Северный поток — 2», чтобы наполнить хранилища газа на зиму. Германия, по его словам, ничего не потеряет, если Россия прекратит поставки газа, но «Северный поток — 2» поможет немцам не замерзнуть зимой, а промышленности — избежать серьезного ущерба.

https://ukraina.ru/20220817/1037777297.html

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2022

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новости, кулеба, мид, украина, россия, газ