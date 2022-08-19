Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2"
14:59 19.08.2022 (обновлено: 15:16 19.08.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaDmytro Kuleba постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал наркоманами немецких политиков, которые высказались в поддержку запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом Кулеба 19 августа написал в Twitter
"Призывы некоторых немецких политиков запустить NS2 ("Северный поток — 2". — Прим. ред.) ненадолго, а потом закрыть, совершенно иррациональны. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Это в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Пристрастие к российскому газу убивает», — написал Кулеба.
Ранее вице-председатель Бундестага ФРГ Вольфанг Кубики призвал запустить «Северный поток — 2», чтобы наполнить хранилища газа на зиму. Германия, по его словам, ничего не потеряет, если Россия прекратит поставки газа, но «Северный поток — 2» поможет немцам не замерзнуть зимой, а промышленности — избежать серьезного ущерба.
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