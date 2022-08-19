Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037848336.html
Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ
Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ - 19.08.2022 Украина.ру
Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ
Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской АЭС подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой. Об этом 19 августа заявило посольство России в Вашингтоне в своем Telegram
2022-08-19T08:34
2022-08-19T08:34
запорожская аэс
украина
новости
посольство
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_0dfa9596bbd97b5f3936e01ab41bf2fb.jpg.webp
"Замалчивание администрацией этих фактов (обстрелов станции — ред.) недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС", - говорится в посте.Дипломаты опровергли версию госдепартамента, согласно которой Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции.Посольство предупредило, что безответственная риторика США подталкивает украинских военных "к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придется справляться многие десятилетия".Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.
https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f043f878d5f70190f996d8e2da3b308.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, украина, новости, посольство, сша
Запорожская АЭС, Украина, Новости, посольство, США

Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ

08:34 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской АЭС подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой. Об этом 19 августа заявило посольство России в Вашингтоне в своем Telegram
"Замалчивание администрацией этих фактов (обстрелов станции — ред.) недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС", - говорится в посте.
Дипломаты опровергли версию госдепартамента, согласно которой Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции.

"В Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну", - подчеркнули в дипмиссии.

Посольство предупредило, что безответственная риторика США подталкивает украинских военных "к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придется справляться многие десятилетия".
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
07:30
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - ЦаревУкраина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
 
Запорожская АЭСУкраинаНовостипосольствоСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
08:57США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
08:53Тернополь в период СВО. "Могилизация" галичан и атака на Почаевскую лавру
08:45Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
08:34Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ
08:32Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль"
08:30Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины
08:27"Пытали родителей и жен". Как СБУ подавляла подполье в Запорожье
08:25Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине
08:16Командир ополчения рассказал о "почти неограниченных" поставках оружия Киеву
08:16Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев
08:15Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
08:15"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
08:09"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян
08:00Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
07:58Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена
07:46"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США
07:45"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС
07:37Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов
07:30Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Лента новостейМолния