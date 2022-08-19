https://ukraina.ru/20220819/1037848336.html

Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ

Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ - 19.08.2022 Украина.ру

Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ

Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской АЭС подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой. Об этом 19 августа заявило посольство России в Вашингтоне в своем Telegram

2022-08-19T08:34

2022-08-19T08:34

2022-08-19T08:34

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"Замалчивание администрацией этих фактов (обстрелов станции — ред.) недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС", - говорится в посте.Дипломаты опровергли версию госдепартамента, согласно которой Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции.Посольство предупредило, что безответственная риторика США подталкивает украинских военных "к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придется справляться многие десятилетия".Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.

https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html

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запорожская аэс, украина, новости, посольство, сша